เทรดเดอร์ที่ทำนายเหตุการณ์ราคาดิ่งฉับพลัน (Flash Crash) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมได้อย่างแม่นยำ ได้เปิดสถานะ Short บน Bitcoin (BTC) ใหม่ด้วยเงินทุนที่ใหญ่กว่าเดิมมาก ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าอาจมีความผันผวนครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ตอนนี้ Bitcoin มีราคาอยู่ที่ประมาณ 112,000 ดอลลาร์ แต่ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากคริปโตอันดับหนึ่ง ดูเหมือนว่านักลงทุนมืออาชีพกำลังย้ายเงินไปยังโครงการ Layer-2 ที่กำลังโตเร็วที่สุดของ Bitcoin นั่นคือ Bitcoin Hyper (HYPER)
Bitcoin Hyper ระดมทุนในช่วง Presale ไปแล้วกว่า 23.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ไหลเข้ามาในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น นักลงทุนหลายคนมองว่านี่คือโอกาสในการเข้าลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในสินทรัพย์ที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า BTC
ความสนใจใน Bitcoin Hyper มาจากบทบาทของมันในการเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์แบบใหม่สำหรับ BTC โดยสร้างระบบที่ดึงเงินกลับเข้าสู่ Bitcoin และขยายการใช้งานในช่วงตลาดที่กำลังปรับตัวลง ทำให้โครงการนี้กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก
การขาย Presale ยังเปิดอยู่ แต่จากอัตราการไหลเข้าของเงินทุน อาจไม่นานแล้ว รอบการขายปัจจุบันจะปิดในอีก 28 ชั่วโมง โดยราคา HYPER อยู่ที่ 0.013115 ดอลลาร์ต่อโทเค็นก่อนปรับราคาเพิ่มในรอบถัดไป
ตลาดกำลังเตรียมพร้อมรับมือ แต่ Bitcoin Hyper ยังคงดึงดูดเงินทุนต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดคริปโตถูกจับตัวไม่ทันเมื่อ Bitcoin ดิ่งลงอย่างฉับพลัน ภายในไม่กี่นาที เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในสถานะเลเวอเรจถูกกวาดล้าง BTC ร่วงจาก 122,000 ดอลลาร์ลงมาเกือบ 104,000 ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวบางส่วน
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทุกแห่งพยายามรับมือกับความผันผวนที่รุนแรง และยอดชำระบัญชีทะลุ 19 พันล้านดอลลาร์ในไม่ถึงวันเดียว ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
นักวิเคราะห์ on-chain พบว่าก่อนเหตุการณ์นี้ มีการเปิดสถานะ Short ขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำกำไรได้เกือบ 191 ล้านดอลลาร์จากการล่มสลายครั้งนั้น
แต่กระเป๋าเงินที่อยู่เดียวกันนี้กลับมาอีกครั้ง คนนี้มาพร้อมสถานะ Short บน Bitcoin ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 392 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ LordOfAlts บน X เทรดเดอร์คาดว่านี่อาจเป็นสถานะที่มีข้อมูลดีที่สุดในคริปโต หรืออาจเป็นกับดักสำหรับ Short Squeeze ที่จะเป็นประวัติศาสตร์
เหตุการณ์นี้ทำให้ตลาดเริ่มคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของ Bitcoin แต่สิ่งที่น่าแปลกคือขณะที่วาฬกำลังเดิมพันต่อต้าน BTC ในระยะสั้น โครงการอย่าง Bitcoin Hyper กลับดึงดูดเงินทุนไปในทิศทางตรงกันข้าม – คือไปสู่นวัตกรรมระยะยาวที่สร้างบนพื้นฐานของ Bitcoin
ช่องว่างระหว่างผู้เปิด Short และผู้สร้างระบบอาจกำหนดวงจรนี้ และ Bitcoin Hyper กำลังกลายเป็นโครงการที่เชื่อมช่องว่างนั้น ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นหนึ่งใน เหรียญใหม่ที่จะเข้า Binance ในอนาคต
นักลงทุนมั่นใจในบทบาทของ Bitcoin Hyper ในวงจรถัดไปของ BTC
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin Hyper ได้เพิ่มเงินทุนประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีการซื้อหลายสิบล้าน HYPER โทเค็น ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนที่มีเงินทุนมหาศาล
ธุรกรรมขนาดใหญ่หนึ่งรายการโดดเด่นมาก แทนที่จะ Short ตลาด วาฬรายหนึ่งซื้อ HYPER มูลค่า 833,000 ดอลลาร์ โดยวางสถานะหนักในฝั่ง Long สำหรับการเติบโตของโครงการ
นักลงทุนรายย่อยตามมาทันที โดยร่วมกันลงทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่มีเงินอีก 500,000 ดอลลาร์ไหลเข้ามาระหว่างสุดสัปดาห์และวันจันทร์
เงินทุนที่ไหลเข้า Bitcoin Hyper เกิดจากสิ่งที่โครงการนี้ตัวแทน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในวิธีที่ Bitcoin สร้างแหล่งอุปสงค์ใหม่ๆ ได้
ความผันผวนของราคา Bitcoin ยังคงสะท้อนลักษณะสองด้านของมัน ทั้งที่เก็บรักษามูลค่าและสินทรัพย์เสี่ยง มันยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคอย่างมาก ตั้งแต่นโยบายเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและการทำกำไรหลังราคาพุ่งในมกราคม ไปจนถึงความกลัวเรื่องภาษีศุลกากรในเดือนเมษายน
อุปสงค์รูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริงมากกว่าการเก็งกำไร สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ และนี่คือสิ่งที่ Bitcoin Hyper กำลังมุ่งสร้าง ทำให้หลายคนจับตาว่าอาจเป็น **เหรียญมีมมาแรง** ในปีนี้
เมื่อเปิดตัว เครือข่ายจะเป็นระบบที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบผสมผสานได้ โดยรวมความเร็วของ Solana เข้ากับความปลอดภัยของ Bitcoin แอปเหล่านี้จะครอบคลุม DeFi, เกมมิ่ง, และการใช้งานในโลกจริง และแม้แต่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของ Bitcoin ที่ไหลผ่านระบบนี้ก็สามารถสร้างผลกระทบมหาศาลต่อมูลค่าของ BTC ได้
กิจกรรมของวาฬบอกว่ามีบางอย่างใหญ่กำลังเกิดขึ้นใน Bitcoin Hyper
นอกจากแสดงทิศทางต่างจากตลาดแล้ว การซื้อของวาฬรอบๆ Bitcoin Hyper บอกว่ามีบางสิ่งใหญ่กำลังก่อตัว
วาฬมักมีการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หลายรายเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินสูงหรือสถาบันที่มีข้อมูลตลาดเชิงลึก
ดังนั้นเมื่อนักลงทุนเหล่านี้ลดการถือ BTC แต่เพิ่มสถานะใน Bitcoin Hyper มันบอกอะไรได้มากเกี่ยวกับที่ที่พวกเขามองเห็นศักยภาพระยะยาว
ความมั่นใจในโครงการยังเห็นได้จากการ Staking ที่ทะลุ 1 พันล้าน HYPER โทเค็นแล้ว สิ่งนี้บอกว่าทั้งวาฬและรายย่อยกำลังล็อคโฮลดิ้งตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับ APY 50% ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจระยะยาว ทำให้นี่เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มากในตอนนี้
ความเชื่อมั่นนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการคาดการณ์สำหรับ Bitcoin Hyper ยังคงเป็นบวกมาก
สื่อคริปโตชั้นนำอย่าง 99Bitcoins และอินฟลูเอนเซอร์เช่น Borch Crypto และ Crypto Gains ได้พูดถึงศักยภาพ 100 เท่าของโครงการ โดยอ้างถึงบทบาทเฉพาะในการสร้างยูทิลิตี้และอุปสงค์ใหม่ภายในระบบของ Bitcoin
ว่ายน้ำไปกับวาฬก่อนหน้าต่าง Presale จะปิด
ผู้ที่สร้างเรื่องราวในคริปโตมักเป็นคนที่แยกแยะโอกาสจริงออกจากสัญญาณรบกวนได้ โชคดีที่ตลาดนี้ทิ้งร่องรอยไว้ และจากการติดตามวาฬ เห็นชัดว่าเงินจากนักลงทุนฉลาดกำลังเคลื่อนไปที่ไหน
