Trong thị trường crypto đầy biến động, câu hỏi lớn nhất mà các nhà giao dịch quan tâm là: đâu là memecoin đáng để mua vào lúc này? Khi FOMO tăng cao và FUD lan nhanh, ba cái tên nổi bật nhất vẫn là PEPE, TRUMP và Shiba Inu (SHIB).

Những tuần gần đây đặc biệt khó khăn. Bitcoin giảm mạnh xuống 112.000 USD đã cuốn bay hàng tỷ USD khỏi vốn hóa altcoin, khiến memecoin chịu áp lực nặng nề. PEPE giảm 16%, TRUMP rớt 18%, trong khi SHIB chỉ vừa giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, các trader giàu kinh nghiệm đều biết rằng memecoin thường bật tăng mạnh khi mùa altcoin bắt đầu. Với xu hướng này, ba token trên — cùng một đối thủ mới nổi — có thể đang chuẩn bị cho một đợt bùng nổ tiếp theo.

PEPE Có Còn Là “Vua” Của Làn Sóng Meme?

Ra mắt như một lời tri ân đến meme nổi tiếng Pepe the Frog, PEPE nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu và trở thành tài sản trị giá hàng tỷ USD. Được xây dựng trên Ethereum, token này không có tiện ích thực sự nào ngoài sức mạnh cộng đồng và sự lan tỏa của meme — nhưng chính yếu tố đó đã tạo nên nhiều đợt tăng giá mạnh mẽ.

Hiện tại, giá PEPE đang giao dịch quanh mức $0,00000956, giảm gần 18% trong tuần qua. Token đang cố giữ vững một vùng hỗ trợ quan trọng, vốn đã bật tăng hai lần trước đó nhưng hiện đang bị thử thách lần thứ ba. Thông thường, càng kiểm tra nhiều lần thì vùng hỗ trợ càng yếu đi.

Ở chiều tích cực, biểu đồ ngày đang hình thành mô hình tam giác giảm dần, thường là tín hiệu tăng giá. Nếu Bitcoin giữ vững trên vùng $112K và bứt phá qua $114K–117K, PEPE có thể bật tăng mạnh lên vùng $0,00001480, trùng khớp với ngưỡng kháng cự tiếp theo theo chỉ báo khối lượng.

Ngược lại, nếu Bitcoin suy yếu, giá PEPE có thể quay lại mức hỗ trợ dài hạn $0,000006, đã được giữ vững suốt 18 tháng qua.

Tóm lại: Tương lai của PEPE phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến tiếp theo của Bitcoin — nhưng với vùng hỗ trợ mạnh, token này vẫn có khả năng duy trì vị thế dẫn đầu trong làn sóng memecoin.

TRUMP Meme Coin Có Thể Phục Hồi Sau Đợt Bán Tháo Mạnh Gần Đây Không?

TRUMP meme coin từng tăng vọt nhờ sự tham gia ngày càng lớn của Donald Trump vào lĩnh vực crypto, bao gồm các dự án như WLFI và stablecoin USD1. Ở đỉnh cao, token này đã đạt gần 73,4 USD, khi nhà đầu cơ tin rằng ảnh hưởng chính trị có thể thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không mấy khả quan. TRUMP đã giảm hơn 73% so với đỉnh, và sau cú sụt mạnh của Bitcoin, token này cũng lao dốc -18% trước khi tạm ổn định quanh mức 7,60 USD nhờ lực mua xuất hiện.

Về kỹ thuật, TRUMP đang ở vùng hỗ trợ quan trọng. Chỉ báo RSI (14) đã chạm mức 31, báo hiệu tình trạng quá bán, trong khi MACD bắt đầu cho thấy tín hiệu đảo chiều. Điều này mở ra khả năng xuất hiện đà tăng giá nếu vùng hỗ trợ tiếp tục được giữ vững.

Nếu TRUMP có thể củng cố nền giá này và đón nhận tin tức tích cực, token có thể phá vỡ kháng cự tại 10 USD, sau đó hướng đến vùng 16 USD. Thiết lập hiện tại mang đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá hấp dẫn — khi tiềm năng tăng có thể lớn hơn rủi ro giảm.

Dù vậy, thị trường crypto vốn cực kỳ biến động. Nếu thất bại trong việc giữ vững hỗ trợ, giá có thể tiếp tục lao dốc. Hiện tại, TRUMP đang đứng trước ngã rẽ quan trọng giữa phục hồi và giảm sâu hơn.

Shiba Inu Có Còn Là Lựa Chọn An Toàn Cho Nhà Đầu Tư Memecoin?

Shiba Inu vẫn là một trong những cái tên quen thuộc nhất trong thị trường crypto, thường được xem là đối thủ lớn nhất của Dogecoin. Trong những năm qua, dự án đã mở rộng với Shibarium, một mạng Layer-2 nhằm tăng khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, gần đây token này gặp một số biến động. Chỉ vài ngày trước, khóa ký trên ShibaSwap bị rò rỉ, gây thiệt hại khoảng 2,8 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì lao dốc, SHIB lại tăng hơn 10%, lên mức khoảng 0,000012 USD — một vùng hỗ trợ lịch sử đã tồn tại từ năm 2023. Nhiều trader hiện coi đây là “hỗ trợ thế hệ”, có thể là điểm vào lệnh hấp dẫn.

Chỉ báo Volume Profile (POC) cũng trùng với khu vực này, củng cố thêm tầm quan trọng khi đây là vùng khối lượng ngang mạnh nhất trong lịch sử của SHIB. Đồng thời, RSI cũng đã rơi vào vùng quá bán, càng củng cố luận điểm rằng đây là thời điểm mua tiềm năng.

Trong ngắn hạn, kháng cự đầu tiên nằm ở 0,0000145 USD, tiếp theo là 0,000017 USD. Nếu vượt qua được hai mức này, SHIB có thể tiếp tục tăng mạnh — thậm chí “bay lên mặt trăng.”

Dù gặp một số sự cố, Shiba Inu vẫn giữ vị thế vững chắc trong nhóm memecoin và có thể tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ làn sóng meme.

MAXI DOGE Có Thể Là Đồng Crypto Tiếp Theo Bùng Nổ?

Nếu Shiba Inu (SHIB) và Dogecoin (DOGE) đại diện cho quá khứ của memecoin, thì MAXI DOGE có thể là tương lai — và cũng có thể là memecoin đáng mua nhất hiện nay. Dự án này kết hợp văn hóa meme với tiện ích thực sự thông qua phần thưởng staking hấp dẫn và mô hình tokenomics tiến bộ.

Giá Presale: 0,000259 USD



Vốn Gọi Được: 2,4 triệu USD (và còn tăng)



Staking APY: Mức 134% APY ấn tượng, giúp danh mục đầu tư của bạn tăng trưởng thụ động mà không cần làm gì thêm.



Sứ mệnh của MAXI DOGE là lật đổ Dogecoin và SHIB bằng cách mang lại cơ hội thu nhập thụ động trong khi vẫn giữ được sức hút lan tỏa đặc trưng của memecoin. Mỗi giai đoạn presale đều nâng giá token, mang lại lợi thế ngay lập tức cho những nhà đầu tư sớm.

Các “cá voi” đã bắt đầu tích lũy MAXI, coi đây là cơ hội rủi ro cao nhưng phần thưởng lớn, với tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Đối với những trader muốn thoát khỏi sự trì trệ của các memecoin cũ, MAXI DOGE mở ra một con đường mới hướng tới khoản lợi nhuận khổng lồ trong mùa altcoin sắp tới.

Bạn có thể theo dõi tin tức mới nhất về MAXI DOGE trên Telegram và X.