暗号資産市場では、Ripple Labsの成果が期待されていた。しかし、XRPの価格は下がり続けている。短期的な見通しには疑問が残る。

米国トランプ政権の新関税発表で不確実性が増し、アナリストはXRPの成長に疑問を抱く。彼らはXRPが他のアルトコインやビットコインよりも早く利益を出すかどうかを考える。

一方で、マイクロストラテジーのマイケル・セイラー氏はBTCの購入を続ける。ホワイトハウス関係者や米証券取引委員会との会議が続く中、BTCへの期待が高まっている。

強気派や大口投資家はBTCを基盤とした新プロジェクトへの投資を考える。BTC Bull Token(BTCBULL)が注目を集め、数週間で440万ドル以上の資金を集めた。現在、1トークンあたり0.002445ドルで購入可能だが、この機会は短期間で終わる。

XRPの価格は数か月間、安定しておらず、2ドルを下回るリスクにさらされている。SECとの訴訟でリップル側が勝訴した後も、価格は不安定に。さらなる下落への懸念が高まっている。

2024年3月2日、ドナルド・トランプ前大統領がXRPを米国のデジタル資産備蓄の一部と発表した。XRPは1日で34%以上上昇し、3ドルに到達した。しかし、24時間後には約19%下落した。

3月19日、リップルのCEOがSECによる控訴断念を表明した。訴訟問題が終了したことを報告した。発表後、XRPは11%以上値上がりしたが、数日後には20%近く下落した。

急落を市場の調整と見る人もいるが、深刻な下落の兆候と見る専門家もいる。アナリストのクラッシアス・クレイ氏は、XRPに対してショートポジションを開設。チャート上の「ヘッド・アンド・ショルダー」パターンを根拠に挙げている。

このパターンは、弱気相場への反転を示唆する。クレイ氏は、2021年にDogecoinが急落した事例を引き合いに出し、XRPも同様の急落が起こる可能性があると警告している。

BTCに対する市場の見通しはポジティブ。多くの企業がBTCをバランスシートに加える動きが見られる。BTCの成長と連動するミームコインであるBTC Bull Tokenに資金を投じる投資家もいる。

XRP保有者が今後の価格の変動を考える中で、BTC Bull Token(BTCBULL)が注目を集めている。BTCの価格が特定のマイルストーンに達すると、実際のBTCが無料で配布される初のプロジェクトである。

BTCが15万ドル(約2,250万円)と20万ドル(約3,000万円)に達した時、BTCBULL保有者は保有量に応じてBTCを受け取る。さらに、BTCが25万ドル(約3,750万円)に達すると、特別なトークンが配布される。

供給量を制限するためのバーンメカニズムもある。BTCが12万5,000ドル(約1,875万円)、17万5,000ドル(約2,625万円)、22万5,000ドル(約3,375万円)に到達すると、一定量のBTCBULLが市場から除去される。

この制限により、トークンの希少性が高まり、価格が上昇する。業界専門家もこの仕組みに注目している。「99Bitcoins」は、BTCが上昇すれば、BTCBULLは10倍の成長を遂げる可能性があると予測している。

BTCの価格上昇のタイミングを正確に予測するのは難しい。しかし、過去のパターンから、今回も市場予測を上回る動きが起こる可能性がある。そうすると、BTC Bull Tokenはミームコイン市場で大きな勝者になるかもしれない。

BTCBULLを保有すれば、BTCが重要なマイルストーンを突破するたびに、実際のビットコイン報酬を得られるコミュニティの一員となれる。また、定期的なバーンにより供給が減少することで、トークンの成長ポテンシャルも高まる可能性がある。

プレセールに参加するには、公式のBTC Bull Tokenプロジェクトサイトを訪問する。BNB、ETH、USDT、または銀行カードを使用して、1トークンあたり0.002445ドル(約0.37円)で購入が可能。また、購入したトークンは年率最大95%の変動APYでステーキング(預け入れ)することもできる。

