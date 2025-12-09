Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De markt reageert nerveus nu XRP whales opnieuw grote pakketten verkopen. Beleggers vragen zich af of Ripple daalt richting 1,70 dollar en welke alternatieven binnen de beste altcoins op dit moment sterker presteren.

Ripple koers onder druk terwijl XRP whales massaal verkopen

De druk op de Ripple koers neemt opnieuw toe nu grote houders in een week tijd 510 miljoen XRP hebben gedumpt. Uit blockchaindata blijkt dat de transacties samen meer dan 1 miljard dollar aan waarde vertegenwoordigen. Analisten melden dat dit verkoopvolume het hoogste punt sinds de tweede helft van 2024 bereikt. Hierdoor groeit de vrees dat Ripple daalt richting de cruciale steun bij 1,70 dollar als het negatieve sentiment aanhoudt.

Volgens gegevens van Santiment hebben grote wallets sinds september hun posities afgebouwd van 6,5 miljard XRP naar ongeveer 3,8 miljard XRP. Dat is een daling van meer dan 40 % in minder dan 3 maanden, een ontwikkeling die experts als ongewoon agressief omschrijven. De trend voedt zorgen over een mogelijke crypto crash, zeker nu de markt gevoelig blijft voor macro onzekerheid en afnemende liquiditeit.

Ripple daalt ondanks ETF hoop, waarom werkt het momentum niet?

Hoewel de goedkeuring van een XRP ETF op Amerikaanse grond geen bevestiging heeft gekregen, verwachtten veel marktvolgers dat de recente ETF rally voor Bitcoin en Ethereum een positief spillover effect zou creëren. Bitcoin ETF’s noteerden sinds januari al meer dan 30 miljard dollar aan cumulatieve instroom, terwijl Ethereum ETF’s in de eerste weken boven 4 miljard dollar uitstegen.

Toch bleef de Ripple koers achter. Analisten verklaren dit door het gebrek aan directe institutionele vraag naar XRP, gecombineerd met voortdurende verkoopdruk door grote wallets. Waar BTC en ETH profiteren van consistente ETF instroom, zien experts dat het orderboek van XRP juist verzwakt door dagelijkse whale afvloeiingen. Volgens Kaiko Research stijgt de verkoopdruk vooral tijdens Amerikaanse handelsuren, wat suggereert dat professionele handelaren actief shortposities opbouwen.

Why, Why is XRP down after the launch of the first ETF! In my opinion, many people thought XRP would shoot up right away but it didn’t, and there’s a straightforward reason. ETF trading happens on the stock market, not on crypto exchanges. So when someone buys an XRP ETF, it… — FMXRP – Fabio Marzella – XAO DAO (@FMXRP1) November 16, 2025

XRP whales vergroten risico op een crypto crash

Marktstrategen wijzen erop dat de massale uitstroom uit whale wallets een duidelijke verschuiving aangeeft in risicobereidheid. Sinds september daalt de totale voorraad van de grootste XRP houders consequent. Hierdoor ontbreekt een krachtige steunzone, wat de volatiliteit verhoogt. Sommige analisten waarschuwen dat Ripple daalt richting 1,70 dollar als de verkoopvolumes gelijk blijven of toenemen.

Technische analisten letten ondertussen op een symmetrische driehoek op de uurgrafiek, die al dagenlang een nauwer koersbereik toont. De structuur duidt op een naderende uitbraak. Een neerwaartse doorbraak opent de deur richting 1,70 tot 1,62 dollar, terwijl een opwaartse doorbraak pas kans maakt als het volume aantrekt en whales stoppen met verkopen. Zolang het verkoopvolume van grote adressen boven het maandgemiddelde blijft, blijft het risico op nieuwe drukpunten bestaan.

Wat gaat Ripple doen als ETF instroom afzwakt?

De onzekerheid rond ETF instroom speelt een steeds grotere rol in marktverwachtingen. Bij Bitcoin en Ethereum compenseert nieuwe instroom vaak de verkoopdruk van grote partijen. Bij Ripple ontbreekt op dit moment een vergelijkbaar mechanisme. Analisten van CryptoQuant signaleren dat elke daling in ETF interesse meestal leidt tot meer risicospreiding bij grote handelaren. Die verschuiving zorgt vervolgens weer voor extra verkoopdruk bij tokens zonder ETF ondersteuning.

De centrale vraag is daarom wat Ripple doet in een markt waar whales blijven verkopen en waar het brede crypto sentiment wankel blijft. Zolang de fundamentele vraag naar XRP niet aantrekt, blijft het herstel kwetsbaar. De komende weken zullen vooral draaien om volume, liquiditeit en de reactie van grote wallets.

Alternatief in opkomst, Pepenode trekt toenemende aandacht

In dezelfde periode waarin XRP whales blijven verkopen, verschuift een deel van de retailmarkt de focus naar nieuwe projecten zoals Pepenode.

Het project trekt interesse vanwege zijn gestapelde ecosysteem, gamification elementen en een opkomende community die steeds actiever wordt op platforms als X en Discord. Volgens gegevens uit de presale heeft Pepenode in korte tijd een sterk financieringstempo neergezet, wat sommige analisten zien als een teken dat investeerders op zoek zijn naar alternatieven buiten de top 10 munten.

Experts benadrukken dat Pepenode vooral aantrekkelijk is voor beleggers die willen inspelen op vroege groeifasen met een lager instapniveau. De combinatie van utility, community momentum en transparante tokenomics zorgt voor een beter risicoprofiel dan veel meme projecten uit 2024. Door de verminderde vraag bij XRP zoeken sommige handelaren actief naar projecten met een opwaartse structuur, en Pepenode wordt daarbij steeds vaker genoemd als kandidaat met groeipotentie in 2025.

Analyseer de Pepenode presale en bekijk de kansen voordat de volgende financieringsronde sluit!