Vsi se sprašujejo: »Zakaj danes kripto pada?«, saj sta Bitcoin in Ethereum čez noč padla za 2,5 % oziroma 6,5 %. To je povzročilo množično paniko na trgu z več kot 1,7 milijarde dolarjev likvidacij, kar je največja likvidacija v letu 2025.

Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut se je zmanjšala za 156 milijard dolarjev, tako da je ponovno padla pod 4 bilijone dolarjev. Saj se BTC giblje okoli 112.500 dolarjev, ETH pa okoli 4.100 dolarjev, kar je blizu izgube ključne ravni 4.000 dolar.

Največja likvidacija dolgov v letu 2025 bo izničila 1,7 milijarde dolarjev

Smo na točki v bikovskem ciklu, ko je bistveno, da pazimo na moč, kadar koli trg pade.

Keeta (KTA) je danes zrasla za +12 % in se trguje za 1,16 USD, pri čemer nadaljuje svoj vzpon z bližajočim se lansiranjem Layer-1. Sedaj je le 30 % oddaljena od svoje najvišje ravni vseh časov, ki znaša 1,68 USD, kar se zdi realističen cilj v prihodnjih tednih, glede na njeno relativno moč med trenutnim padcem trga.

ASTER coin je verjetno najbolj vroč projekt leta 2025, saj se platforma DEX za večne terminske pogodbe izjemno dobro drži, tudi po tem, ko je v zadnjih petih dneh zrasla za več kot 7000 %.

Ostaja stabilen na približno 1,6 USD, in to obdobje konsolidacije se zdi, da spodbuja projekt, ki ga podpira YZi Labs, za naslednji korak navzgor do 2 USD in več. Pazite na tržno kapitalizacijo ASTER v primerjavi s Hyperliquid. Ustanovitelj Binance CZ se zdi odločen, da bo prehitel HYPE in utrdil svoj projekt kot številko ena med platformami za trgovanje z večnimi terminskimi pogodbami.

Kaj pa Bitcoin? Analitiki pravijo, da je treba paziti na to ključno raven

Po nočnem padcu za 2,5 % se kriptovalutni analitiki, kot je @TedPillows, očitno strinjajo, da mora BTC čim prej ponovno doseči raven 113.500 USD, če želi ohraniti svojo bikovsko strukturo.

V enodnevnem časovnem okviru Bitcoin kaže močno podporo pri 112.200 dolarjih, od koder se je v evropski jutranji trgovalni seji odbil in se zdaj trguje tik pod 113.000 dolarji.

Biki bodo želeli, da se do dnevnega zaprtja ponovno doseže raven 113.500 dolarjev; v nasprotnem primeru bi lahko bil padec proti 106.000 dolarjev resnična možnost, saj knjige naročil kažejo zdravo količino likvidnosti na tej ravni, ki je pripravljena za nakup padca.

Ekonomist Donald Dean je pozval, naj BTC doseže 131.000 dolarjev, če se raven podpore ohrani. 131.000 dolarjev predstavlja zlato razmerje, znano tudi kot Fibonaccijevo raven 1,618.

Upoštevajte, da ko se vsi sprašujejo, »zakaj danes velike kriptovalute padajo?«, to ponavadi pomeni veliko strahu na trgu, in kot je znano rekel Warren Buffett: »Bodite pohlepni, ko so drugi prestrašeni«.

Dokler ni dokazano drugače, je trg trenutno v stanju »kupuj ob vsakem padcu« pri blue-chip sredstvih, kot so BTC, ETH, ASTER, KTA in drugi. Z dotokom spot altcoin ETF-jev, ki se pričakuje v oktobru, in govoricami o dodatnem znižanju obrestne mere za 25 bazičnih točk na naslednjem zasedanju FOMC, je zdaj dober čas za tvegane naložbe v kriptovalute.

$BTC $BTCUSD Bitcoin – Retest of the Breakout Price Target: $123k, $131k Bitcoin continues to retest the breakout right at the trendline. Price is currently near the volume shelf. If support holds, BTC should be on its way higher to the next target at $123k. After that is… pic.twitter.com/sm2Bx5IVxQ — Donald Dean (@donaldjdean) September 22, 2025

Je Snorter Bot (SNORT) nepogrešljivo trgovalno orodje za prihajajočo sezono altcoinov?

Trgovci, ki želijo v četrtem četrtletju čim bolj povečati dobiček med prihajajočo sezono altcoinov, bodo potrebovali najboljša orodja, da bodo imeli prednost pred drugimi udeleženci na trgu. Tu pride v igro Snorter Bot Token (SNORT).

Snorter ni le še en trgovalni bot za Telegram, ampak je sistem za natančno trgovanje, zasnovan na platformi Solana, ki malim trgovcem omogoča enako prednost prvega gibanja, kot jo običajno uživajo veliki igralci.

Snorter identificira nove likvidnostne sklade in pritoke velikih igralcev, preden lahko ti pomembno vplivajo na trge, tako da se poveže z namensko končno točko RPC in se izogne zastojem javnih virov.

Njegov Fast Sniper motor izvaja trgovanje v manj kot sekundi z zaščito MEV, s čimer prehiti vodilne igralce, hkrati pa ohranja vaše stroške nižje od vseh konkurentov. Načrt je izjemno ambiciozen, kar kaže, da ekipa SNORT ne pušča ničesar naključju.

Trgovalni bot SNORT bo na voljo za Solano takoj po izidu, vendar je že od prvega dne pripravljen za več verig. To pomeni, da bo Snorter ujel naslednji PEPE ali SPX6900, ne glede na to, ali se bo pojavil na Solani ali Base, in imetniki SNORT bodo v igri pred množicami.

Ta prednost je razlog, zakaj je predprodaja SNORT že presegla 4 milijone dolarjev financiranja, pri čemer je trenutna cena 0,1051 dolarja. A čas teče: v manj kot 24 urah se predprodaja premakne v naslednjo fazo z višjo vstopno ceno.