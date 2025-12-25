Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は二〇二六年に向け、流動性改善への期待や採用拡大、機関投資家の関与増加を背景に、強気な環境が整いつつある。

一方で、市場参加者の心理はなお慎重で、小型トークンへの本格的な資金流入を待つ動きが目立つ。

この慎重姿勢が重要となるのは、大型暗号資産は価格上昇余地が限定されやすいためだ。

時価総額が巨大な銘柄でも上昇は期待できるが、初期段階で実需を伴うプロジェクトの評価が一変する方が、値幅は大きくなりやすい。

もっとも、小型トークンは短期下落に弱い傾向があり、参入タイミングの判断が難しい。

こうした中で注目されるのが、上場前に参加できるプレセールだ。

プレセールでは、上場や話題化の前段階で投資でき、急騰を追いかけるのではなく、資金調達状況や参加者数といった初期の勢いを見極められる。

本記事では、二〇二六年に強気相場となった場合、1000倍の成長余地があると見られる三つの暗号資産を紹介する。

1．Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ビットコイン（BTC）を基盤とするレイヤー2プロジェクトとして開発されている。

ビットコインを決済層として維持しつつ、より高速かつ低コストな環境でBTC連動の流動性を活用できる点が特徴だ。

利用者は、ビットコインのエコシステムから離れることなく、送金やスワップ、分散型金融（DeFi：ブロックチェーン上で提供される金融サービス）型の機能を使える。

これにより、BTCの実用性を日常的なオンチェーン利用へ広げる狙いがある。

開発者にとっても、最新の処理性能を備えた環境で、ビットコインに紐づく取引所やゲーム、コミュニティトークンを構築できる点が魅力となる。

セキュリティはビットコインの仕組みに依拠しつつ、使い勝手を大幅に向上させている。

同プロジェクトのプレセール調達額は累計2970万ドル（約46億円）を超え、今サイクルでも最大級の規模となっている。

さらに、プレセール段階から年利39％のステーキング報酬が提示されている。

二〇二六年に本格的なリスクオン相場となれば、実用性と大型調達を兼ね備えたHYPERは、1000倍候補として注目される存在だ。

2．PEPENODE（PEPENODE）

PEPENODEは、マイン・トゥ・アーン（mine-to-earn：採掘体験を通じて報酬を得る仕組み）を採用したP2E型ミームコインのプレセールだ。

高価な採掘機材や電気代、複雑な設定を必要とせず、誰でも「採掘風」の体験ができる点を売りにしている。

参加者は、視覚的なゲーム風ダッシュボード上でマイナーノードを購入し、施設を強化することで、疑似的な採掘成果を積み上げていく。

単にトークンを保有するのではなく、操作と成長を楽しめる設計となっている。

また、段階的な報酬構造を採用しており、早期参加者ほど高いリターンを得やすい仕組みだ。このため、プレセール初期からの参加インセンティブが明確となっている。

資金面では、すでに約240万ドル（約3億7000万円）を調達しており、市場の関心の高さがうかがえる。加えて、年利546％という高水準のステーキング報酬を掲げ、供給抑制と長期保有を促している。

プレセール終了まで残り二週間余りとなる中、採掘テーマに手軽に触れたい投資家にとって、時間的制約のある銘柄といえる。

3．Maxi Doge（MAXI）

Maxi Dogeは、取引を競技のように楽しむ層を意識したトレーダー主導型のミームコインだ。将来構想を前面に出すのではなく、参加型の仕組みを軸に設計されている点が特徴となる。

ROI形式のコンテストや公開ランキング、コミュニティ報酬などを通じ、常に注目を集める仕掛けを用意している。勢いが高まれば、外部イベントやプラットフォーム連携も視野に入れているという。

こうした活動要素に加え、MAXIは初日からステーキングを提供している。年利71％の可変型報酬により、短期売却ではなく、保有による利回り獲得を促す構造だ。

これまでの調達額は430万ドル（約6億6000万円）を超え、トークン価格は現在〇・〇〇〇二七四五ドル（約〇・〇四円）に設定されている。

次の価格段階への移行は一日以内とされており、早期参加の優位性が強調されている。

二〇二六年にミームコイン市場が再び注目を集めた場合、ゲーム性と報酬設計、実際の調達実績を備えたMaxi Dogeは、大きな上昇を狙う投資家の関心を集める可能性がある。