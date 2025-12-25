Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường tiền mã hóa đang bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực hơn so với các chu kỳ trước. Kỳ vọng về thanh khoản đang cải thiện, mức độ chấp nhận tiếp tục mở rộng và các tổ chức tài chính tham gia sâu hơn vào thị trường. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng sau những biến động mạnh trong quá khứ.

Sự do dự này đặc biệt quan trọng khi xét đến tiềm năng lợi nhuận. Các đồng vốn hóa lớn vẫn có thể tăng trưởng trong thị trường giá lên, nhưng biên độ tăng thường bị giới hạn. Ngược lại, các dự án giai đoạn sớm có nhu cầu thực và dòng tiền ban đầu rõ ràng lại có khả năng được định giá lại mạnh mẽ hơn, dù đi kèm rủi ro cao hơn trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các đợt presale mang lại tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận rõ ràng hơn. Nhà đầu tư có thể tiếp cận dự án trước khi niêm yết, tập trung vào mức độ tham gia và tốc độ huy động vốn thay vì chạy theo các đợt tăng giá ngắn hạn. Ba dự án đang thu hút nhiều sự chú ý hiện nay là Bitcoin Hyper (HYPER), PEPENODE (PEPENODE) và Maxi Doge (MAXI).

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper là một dự án Layer 2 tập trung vào Bitcoin, được xây dựng nhằm mở rộng khả năng sử dụng BTC trong các hoạt động on-chain hằng ngày. Thay vì thay thế Bitcoin, dự án giữ BTC làm lớp thanh toán cuối cùng, đồng thời cung cấp một môi trường giao dịch nhanh hơn và chi phí thấp hơn để sử dụng thanh khoản gắn với Bitcoin.

It’s almost that special time of year. 🎄 Even buried under snow, Hyper still delivers ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/o5zPqDFDUW — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 23, 2025

Mô hình này cho phép người dùng chuyển giá trị liên quan đến BTC, giao dịch, staking và tham gia các ứng dụng phi tập trung mà không cần rời khỏi hệ sinh thái Bitcoin. Đối với các nhà phát triển, Bitcoin Hyper tạo điều kiện xây dựng ứng dụng với hiệu suất cao nhưng vẫn dựa trên mô hình bảo mật của Bitcoin.

Tính đến hiện tại, dự án đã huy động hơn 29,7 triệu USD trong giai đoạn presale, trở thành một trong những đợt gọi vốn lớn nhất của chu kỳ này. Ngoài ra, Bitcoin Hyper còn triển khai cơ chế staking sớm với mức lợi suất công bố khoảng 39% APY, nhằm khuyến khích người nắm giữ dài hạn.

Nếu năm 2026 thực sự bước vào giai đoạn “risk-on”, sự kết hợp giữa tiện ích rõ ràng và quy mô presale lớn là lý do khiến nhiều nhà đầu tư xem HYPER là một dự án có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong dài hạn.

PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE là một dự án presale theo mô hình “mine-to-earn”, kết hợp yếu tố meme và GameFi, hướng đến việc mang trải nghiệm khai thác tiền mã hóa đến với người dùng phổ thông. Thay vì đầu tư phần cứng đắt đỏ hay xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, người dùng có thể tham gia thông qua một giao diện trực quan, nơi họ mua và nâng cấp các Miner Node và cơ sở hạ tầng ảo.

Mô hình này tạo ra sự tương tác liên tục, thay vì chỉ nắm giữ token và chờ đợi. Những người tham gia sớm được hưởng lợi từ cơ chế phần thưởng theo tầng, trong đó các node giai đoạn đầu có vị thế tốt hơn về lợi nhuận tiềm năng.

PEPENODE hiện đã huy động gần 2,4 triệu USD, cho thấy mức độ quan tâm đáng kể từ thị trường. Một điểm nổi bật khác là cơ chế staking với mức lợi suất công bố lên tới 546% APY, nhằm giảm nguồn cung lưu thông và khuyến khích nắm giữ dài hạn.

Với thời gian presale chỉ còn hơn hai tuần, PEPENODE đang trở thành một lựa chọn nhạy cảm về thời điểm đối với những nhà đầu tư muốn tiếp cận sớm câu chuyện “khai thác” theo cách đơn giản và dễ tiếp cận hơn.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge là một dự án meme coin presale hướng đến các nhà giao dịch chủ động, những người coi thị trường tiền mã hóa như một sân chơi cạnh tranh hơn là một khoản đầu tư thụ động. Thay vì tập trung vào một “hệ sinh thái” trừu tượng, Maxi Doge xây dựng các hoạt động xoay quanh sự tham gia của cộng đồng như bảng xếp hạng lợi nhuận, các cuộc thi giao dịch và phần thưởng theo hiệu suất.

"Bro how you such a Maxi always catching candles?" Me daily: pic.twitter.com/Nl9BmDdsmN — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 27, 2025

Cách tiếp cận này giúp duy trì sự chú ý và tương tác, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động. Song song đó, dự án triển khai staking ngay từ giai đoạn đầu với mức APY động khoảng 71%, khuyến khích người dùng khóa token thay vì bán sớm.

Maxi Doge đã huy động hơn 4,3 triệu USD trong presale, với mức giá hiện tại của MAXI là 0,0002745 USD và chuẩn bị bước sang đợt định giá tiếp theo. Nếu dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ với meme coin trong năm 2026, mô hình kết hợp giữa văn hóa giao dịch, gamification và số liệu presale thực tế có thể giúp Maxi Doge trở thành một trong những dự án được chú ý nhiều nhất.

