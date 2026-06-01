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Lundi 1er juin 2026 – Le marché des cryptomonnaies assiste à une rotation de capitaux particulièrement rapide. Alors que l’intelligence artificielle continue de transformer nos interactions numériques, le besoin de distinguer les humains des bots est devenu une priorité absolue. C’est dans ce contexte que le jeton H de Humanity Protocol a enregistré une hausse spectaculaire de 167 % au cours de la semaine écoulée, portée par l’engouement autour de la vérification biométrique et des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

Mais pour les investisseurs avisés, ce rallye n’est que la première étape. Une part importante des bénéfices générés par cette hausse commence déjà à se diriger vers la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER). Ce projet d’infrastructure de pointe, qui a déjà levé plus de 32,7 millions de dollars, s’impose comme la nouvelle cible privilégiée de ceux qui cherchent à maximiser leur exposition à l’écosystème Bitcoin en pleine expansion.

Bitcoin Hyper (HYPER) : La solution de Layer 2 qui attire les capitaux

Bitcoin Hyper (HYPER) se distingue en développant un réseau de couche 2 (Layer 2) hautement performant sur Bitcoin. En intégrant la machine virtuelle Solana (SVM), le projet combine la sécurité légendaire de Bitcoin avec la rapidité et les coûts ultra-faibles de l’écosystème Solana, le tout sécurisé par des preuves à divulgation nulle de connaissance et des engagements d’état réguliers.

Grâce à son pont canonique, les utilisateurs peuvent transférer leurs BTC sans intermédiaire de confiance, ouvrant la voie à des paiements instantanés, au trading de meme coins et à des applications DeFi avancées sans subir la congestion typique du réseau principal Bitcoin. Le jeton HYPER est au cœur de cette architecture, servant à la fois de moteur pour les récompenses de staking et de futur outil de gouvernance. Actuellement proposé au prix de prévente de 0,0136809 $, le projet offre déjà un APY de staking de 36 % pour ceux qui souhaitent faire travailler leurs jetons immédiatement.

L’effet catalyseur : Pourquoi le rallye de Humanity Protocol profite à l’écosystème

Le succès fulgurant de Humanity Protocol démontre la force des récits technologiques solides. En associant le scan des veines de la paume de la main à des outils cryptographiques avancés, Humanity Protocol permet de prouver son identité en ligne sans jamais divulguer de données personnelles brutes. Cette approche innovante s’avère extrêmement efficace pour contrer les attaques Sybil et le spam généré par l’IA.

Après le lancement de son réseau principal l’année dernière avec une valorisation dépassant le milliard de dollars, le jeton H a vu ses volumes d’échange exploser. Cette dynamique illustre un phénomène bien connu dans l’univers crypto : lorsqu’un secteur thématique valide son potentiel, les gains initiaux ont tendance à se propager vers d’autres projets d’infrastructure d’envergure. Aujourd’hui, cette vague de liquidités se dirige naturellement vers les solutions de scalabilité de Bitcoin, où Bitcoin Hyper résout des défis d’infrastructure majeurs.

$H is now up +400% the last 3 months $WLD is flat My thesis for digital ID to pump next after private has shown support. This is where it makes sense to address for Leaders vs Laggers In capital rotation, when 1 asset takes charge it encourages other market participants to… https://t.co/swKCfydZjF pic.twitter.com/8DOO02dbW9 — Abundance | Capital Rotation (@mr_abundance_) June 1, 2026

Comment rejoindre la prévente de Bitcoin Hyper avant le TGE

Avec une prévente qui approche rapidement de son objectif final et l’événement de génération de jetons (TGE) qui se profile à l’horizon, la fenêtre d’opportunité pour se positionner au prix actuel de 0,0136809 $ se referme.

Pour participer, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper. L’achat peut également être effectué de manière fluide via l’application Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’Apple App Store ou sur Google Play.

La plateforme prend en charge une large variété de modes de paiement, notamment l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL, ainsi que les cartes bancaires traditionnelles. En choisissant l’option « Acheter et Staker », les investisseurs peuvent immédiatement commencer à générer un rendement de 36 % d’APY.

Pour suivre l’évolution du projet et ne manquer aucune annonce stratégique, vous pouvez suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre le canal Telegram de la communauté.

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