Создатели контента продолжают поднимать ставки. На этот раз – звезда OnlyFans Энни Найт, которая, по сообщениям, переспала с 583 мужчинами за шесть часов. Звучит эпатажно, но на деле это повторение знакомой формулы: шок, хайп, цифры.

Стоит ли заходить так далеко ради популярности? Платформа SUBBD с токеном $SUBBD отвечает: нет. Её цель – сломать цикл выгорания и помочь авторам строить карьеру без крайностей. С помощью инструментов на базе AI, SUBBD автоматизирует рутину и помогает фокусироваться на самом важном – контенте. Без трюков, без отчаяния, без соревнований «кто шокирует больше».

Рынок откликается: с момента запуска предпродажи токена $SUBBD проект собрал более $465 000. Уже более 2 000 авторов с суммарной аудиторией 250+ миллионов присоединились к платформе. Цена токена – $0.055475, и она продержится лишь ближайшие 72 часа.

Для Энни Найт это был пункт из списка желаний – шесть часов, 583 мужчины, очередной заголовок. До неё были Лилли Филлипс со 100 мужчинами в день, Бонни Блю с 1057. И вот он, очередной «рекорд». Интим исчезает, остаётся механика, цифры, и вопрос: а зачем?

Можно ли считать это контентом – или это уже кризис смысла? В какой момент творчество превращается в выживание и гонку за клики? SUBBD предлагает альтернативу. Это платформа, где авторам не нужно шокировать, чтобы расти. Где AI берёт на себя админку, графики и сегментацию, а авторы могут сосредоточиться на идеях, а не на крайностях.

Феномен «скандальной монетизации» не нова. Контент на грани (секс, насилие, риск) регулярно врывается в тренды. Но цена такого успеха – психологическое и физическое истощение.

SUBBD не просто упрощает жизнь авторам, он предлагает иной путь. Путь, где не нужно быть эпатажным, чтобы быть замеченным. Где ценится не взрывной эффект, а системная работа с фан-базой. SUBBD помогает авторам возвращать контроль – над рутиной, над доходом, над собой. И это редкость в мире, где алгоритмы решают, кто достоин внимания.

Одна из главных проблем на старых платформах – видимость. Либо автор в тренде, либо его никто не видит. Именно поэтому Энни Найт пошла на крайние меры, чтобы хоть как-то закрепиться в инфополе. SUBBD решает проблему по-другому: с помощью AI, который работает на автора, а не на алгоритм.

OpenAI Whisper обрабатывает аудио, превращая его в описания, идеи, сценарии. Визуальный AI тэгирует видео, вычленяет сцены, определяет стили. Пользователи могут искать, например, «пляжные фотосессии» или «танцы с флиртом» – и получать точный результат.

Это контрастирует с платформами вроде OnlyFans, где продвижение возможно только через внешние каналы и вирусные тренды. А ещё SUBBD берёт на себя закулисную часть: сообщения, расписания, сегментацию фанатов. Авторы сохраняют энергию и создают связанный, а не отчаянный контент.

На платформах Web2 авторам остаётся подчиняться: то тренд, то алгоритм, то менеджер. Контроль над аудиторией, графиком и доходом – у кого угодно, только не у создателя.

SUBBD меняет парадигму. Благодаря AI и криптоподходу, авторы получают инструменты, аналитику и выплату прямо в руки. Им больше не нужно угадывать, чего «захочет алгоритм». Такая структура снижает эмоциональные качели, снижает тревожность и упрощает планирование. Это не просто технология – это экосистема, в центре которой находится автор, а не платформа.

SUBBD меняет не только технологии – она перестраивает всю экономику создателей. В её центре находится токен $SUBBD. Он используется для оплаты, доступа к функциям и даёт авторам больше контроля.

В отличие от платформ, где выплаты задерживаются, а комиссии меняются, SUBBD предлагает мгновенные расчёты в криптовалюте. И прозрачную комиссию: фиксированные 20%. Это включает AI-инфраструктуру, поддержку, разработку. Без посредников, без менеджеров, без 70% потерь. Для тех, кто привык к запутанным сборам с OnlyFans, процессингам, комиссии за конвертацию валют – это настоящая революция.

Собрано уже более $465 000, и к проекту присоединились тысячи авторов. С токеном $SUBBD, AI-инфраструктурой и справедливой моделью монетизации, SUBBD становится одним из самых масштабируемых решений для рынка контента.

Приобрести токен можно за ETH, USDT, BNB или банковской картой. Просто подключи кошелёк и зафиксируй цену до следующего повышения. Следить за проектом можно в Telegram.

