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Le marché des cryptomonnaies montre à nouveau des signes d’accélération majeure. D’un côté, les géants institutionnels profitent des phases de consolidation pour accumuler massivement du Bitcoin, stabilisant ainsi les cours. De l’autre, les capitaux se dirigent vers des solutions d’infrastructure innovantes capables de connecter les plus grands écosystèmes du secteur. C’est précisément la dynamique actuelle de LiquidChain (LIQUID), une solution de couche 3 (Layer 3) dont la prévente approche à grands pas du cap symbolique du million de dollars.

Avec déjà plus de 832 000 $ levés, ce projet suscite un vif intérêt chez les investisseurs avisés. Il propose une technologie conçue pour unifier la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant une opportunité stratégique avant la prochaine hausse de prix programmée du jeton LIQUID.

Le pari à 100 millions $ de Strategy et le risque de “Short Squeeze” sur le Bitcoin

Sous l’impulsion de son célèbre fondateur Michael Saylor, la société Strategy (anciennement MicroStrategy) a une nouvelle fois frappé un grand coup en début de semaine. L’entreprise a acquis 1 550 BTC pour environ 101 millions de dollars, à un cours moyen de 65 161 $ par unité. Malgré une légère cession préalable de 32 BTC, cette opération représente une augmentation nette de 1 518 BTC dans sa trésorerie.

Grâce à cet achat, Strategy détient désormais un trésor de guerre de 845 256 jetons Bitcoin, tout en augmentant sa réserve de liquidités en USD de 100 millions de dollars, pour atteindre un total d’un milliard de dollars. Cette démonstration de force a permis au cours du Bitcoin de se stabiliser autour des 63 000 $, redonnant confiance aux acheteurs à court terme.

Sur le plan technique, la configuration s’annonce explosive. Des analystes comme Crypto Cache ont mis en évidence d’importantes concentrations de positions courtes à faible effet de levier entre 64 000 $ et 66 000 $. Si le cours franchit ces niveaux, ces positions pourraient être liquidées en cascade, déclenchant un puissant short squeeze.

$BTC Short Squeeze Potential HUGE PROBLEM… Low Leveraged shorts are heavy in the 64-66k range. These positions carry the most potential for liquidation because they are large position trades. The perfect target for MM's exit liquidity. pic.twitter.com/TwQ8tmRpQq — 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐂𝐚𝐜𝐡𝐞 (@CacheTrading) June 9, 2026

Cette accumulation institutionnelle et ces signaux techniques haussiers réorientent naturellement l’attention des investisseurs vers les infrastructures Web3 de pointe, indispensables pour fluidifier les échanges inter-chaînes à mesure que l’activité globale s’intensifie.

LiquidChain (LIQUID) : La technologie de Layer 3 qui veut unifier la liquidité multi-chaînes

Pour résoudre le problème persistant de la fragmentation de la liquidité, LiquidChain (LIQUID) développe une blockchain de couche 3 (Layer 3) révolutionnaire. Grâce à un système de preuves inter-chaînes, elle permet de vérifier simultanément les UTXO de Bitcoin, les états de compte d’Ethereum et les données de programme de Solana au sein d’un environnement unique.

Sa machine virtuelle haute performance promet des vitesses d’exécution comparables à celles de Solana pour les opérations DeFi complexes, tout en assurant des règlements atomiques directs entre les trois réseaux, sans avoir recours à des jetons enveloppés (wrapped) vulnérables.

The Order holds many artifacts. None as powerful as the LiquidChain L3. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/VJcTNVNGre — LiquidChain (@getliquidchain) June 7, 2026

Les développeurs pourront ainsi déployer leurs applications une seule fois pour cibler instantanément les utilisateurs de ces trois écosystèmes majeurs. Le jeton natif LIQUID, dont l’offre totale est strictement limitée à 11,8 milliards de jetons, servira à payer les frais de réseau et à alimenter le staking.

La répartition des jetons (tokenomics) a été pensée pour soutenir une croissance à long terme : 35 % pour le développement continu, 32,5 % pour LiquidLabs (marketing et croissance), 15 % pour l’AquaVault (développement commercial), 10 % pour les récompenses de staking et 7,5 % pour les futures cotations sur les plateformes d’échange.

Comment participer à la prévente de LiquidChain avant la prochaine hausse de prix

Actuellement proposé au prix de 0,01468 $, le jeton LIQUID est dans une phase active de sa prévente. La campagne a déjà réuni plus de 832 000 $ sur un objectif d’étape de 940 000 $. Le cap du million de dollars devrait être franchi d’ici la fin du mois, et les investisseurs qui choisissent de staker leurs jetons dès maintenant peuvent bénéficier d’un APY exceptionnel allant jusqu’à 1 337 %.

Pour participer, il suffit de vous rendre sur le site officiel de LiquidChain, de connecter votre portefeuille crypto et de choisir votre montant de jetons. La plateforme accepte de nombreuses options de paiement : ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC, ainsi que les cartes bancaires.

Pour une expérience encore plus fluide sur mobile, vous pouvez utiliser l’application mobile Best Wallet. Téléchargeable sur l’Apple App Store ou sur Google Play, elle vous permet de transférer vos fonds, d’acheter vos jetons LIQUID et de les staker en quelques clics.

Attention, le prix actuel de 0,01468 $ et l’APY de 1 337 % ne dureront pas : la prochaine hausse de prix est programmée dans seulement deux jours.

Suivez le projet LiquidChain sur X et rejoignez son canal Telegram pour ne manquer aucune mise à jour sur le développement du réseau.

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