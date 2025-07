Altcoin (อัลท์คอยน์) ดูเหมือนจะส่งสัญญาณการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะล่าสุดข้อมูลเผยว่าปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของเหรียญอัลท์คอยน์บน Binance ได้พุ่งทะยานเกิน 1.007 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันเดียว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนจาก Bitcoin (BTC) เข้าสู่ตลาดอัลท์คอยน์ (เหรียญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ BTC) เพื่อมองหาโอกาสทำกำไรระลอกใหม่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ “Altcoin Season” ที่หลายคนรอคอย

ในขณะเดียวกัน เหรียญอัลท์คอยน์มีสัดส่วนการซื้อขายใน Binance Futures สูงถึง 71% ของทั้งหมด ขณะที่ Bitcoin กลับมีเพียง 25% เท่านั้น

นักลงทุนที่มีประสบการณ์มองว่า ในช่วงที่ BTC ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ หลายคนเริ่มเปลี่ยนเงินทุนไปลงทุนในเหรียญอัลท์คอยน์ เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงตลาดขาขึ้น

Altcoin กลายเป็นหัวใจสำคัญใน Binance Futures

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอัลท์คอยน์ใน Binance Futures อาจไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่วคราว แต่สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญเหล่านี้

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Solana (SOL) และ Ripple (XRP) ต่างแสดงผลการเติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในด้านมูลค่าตลาดและราคา

สิ่งที่น่าจับตามองคือ มี Bitcoin มากกว่า 32,000 BTC ไหลเข้าสู่ตลาดซื้อขาย ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นการทำกำไรจาก Bitoin และเปลี่ยนเงินทุนไปยังเหรียญอื่นๆ

ข้อมูลจาก Altcoin Season Index ของ CoinMarketCap ระบุว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 43 ซึ่งยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก

ในสถานการณ์เช่นนี้ มีเหรียญอัลท์คอยน์ที่น่าสนใจและอาจมีโอกาสเติบโตสูงอยู่ ซึ่งเราจะพูดถึงในส่วนถัดไป

Solana: กระดานบล็อกเชนความเร็วสูงที่น่าจับตามอง

Solana (SOL) กำลังซื้อขายที่ราว 190-200 ดอลลาร์ โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้นกว่า 2.5% และคิดเป็นกว่า 34% ในเดือนที่ผ่านมา

สัญญาณทางเทคนิคยังชี้ไปในทิศทางบวก โดยมีการคาดการณ์ว่า SOL อาจกลับไปแตะระดับสูงสุดที่ 294 ดอลลาร์ในอดีตได้อีกครั้ง

ความแข็งแกร่งของ SOL ไม่เพียงแค่ส่งผลดีต่อตัวมันเอง แต่ยังช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโครงการอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีของ Solana ด้วย

ตัวอย่างเช่น BONK (BONK) ซึ่งราคาพุ่งขึ้นกว่า 160% ในกราฟรายเดือน และยังมีเหรียญ Presale อื่นที่กำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอีกด้วย

