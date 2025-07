Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã bật tăng trở lại, đạt mức 4,02 nghìn tỷ USD – tăng 15,85% so với tháng trước. Trong giai đoạn này, XRP đã nổi lên như một trong những altcoin tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng hơn 50%.

Khi đồng altcoin phổ biến này thiết lập đỉnh cục bộ mới ở mức 3,65 USD – chỉ còn cách mức ATH 3,84 USD của năm 2018 một chút – nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu XRP có còn dư địa tăng trưởng, hay đã đến lúc tìm kiếm những cơ hội khác?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá liệu XRP có tiếp tục tăng trong năm 2025 hay những altcoin tiềm năng như Algorand (ALGO) và Bitcoin Hyper (HYPER) có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong thời gian tới.

Sau một quý đầu năm 2025 ảm đạm, thị trường altcoin đã phục hồi mạnh mẽ, và XRP dẫn đầu đà tăng. Từ mức giá 2,20 USD vào đầu tháng 7, XRP đã tăng vọt lên 3,65 USD vào ngày 18/7 – tương đương mức tăng 65%.

Điều đáng chú ý là đà tăng này không chỉ do xu hướng chung của thị trường. XRP đã là một trong những altcoin có hiệu suất tốt nhất trong dài hạn, tăng 455% trong vòng một năm qua. Từ khi Donald Trump tái đắc cử và thể hiện quan điểm thân thiện với crypto, công ty mẹ của XRP là Ripple đã giải quyết xong vụ kiện kéo dài nhiều năm với SEC – yếu tố góp phần lớn vào sự bứt phá của XRP.

Nhờ tâm lý tích cực từ thị trường bán lẻ, nhiều chuyên gia đang đặt kỳ vọng cao vào XRP. Nhà phân tích CryptoRat33 với hơn 14.000 người theo dõi trên X gần đây cho biết XRP đã phá vỡ mô hình tam giác kéo dài 6 tháng – giống như thiết lập vào năm 2017. Ông dự báo giá XRP có thể đạt 8,5 USD vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, tiềm năng tăng trưởng đa lần của XRP có thể bị giới hạn. Do đó, nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng sang những altcoin khác với vốn hóa nhỏ hơn như ALGO và đặc biệt là Bitcoin Hyper (HYPER).

Tương tự XRP, Algorand là một blockchain tốc độ cao hỗ trợ thanh toán kỹ thuật số, DeFi và thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của ALGO chỉ khoảng 2,5 tỷ USD – nhỏ hơn nhiều so với XRP – tạo ra tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Từ mức đáy 0,15 USD cuối quý 1, ALGO đã tăng lên 0,2869 USD – tăng gần gấp đôi chỉ trong một tháng. Với việc giữ vững hỗ trợ quanh 0,283 USD, một số chuyên gia dự đoán ALGO có thể tiến đến 0,68 USD trong thời gian ngắn.

Tuy vậy, nếu XRP và ALGO là những altcoin đã có tên tuổi, thì một cái tên hoàn toàn mới đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ hơn: Bitcoin Hyper (HYPER).

Trong khi XRP và ALGO đã chứng minh hiệu suất trên thị trường, thì Bitcoin Hyper (HYPER) lại là một trong những presale crypto thành công nhất năm 2025, thu hút hơn 5,5 triệu USD chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Điểm mạnh của HYPER nằm ở sứ mệnh táo bạo: phát triển giải pháp Layer-2 cho Bitcoin với khả năng DeFi. Trong khi Ethereum và Solana đã hỗ trợ DeFi từ lâu, thì Bitcoin vẫn bị giới hạn ở các giao dịch cơ bản. Bitcoin Hyper đang thay đổi điều đó mà không ảnh hưởng đến bảo mật của mạng chính.

HYPER cho phép gửi và nhận BTC gần như theo thời gian thực và tương tác với các ứng dụng DeFi mà không cần chuyển đổi sang token khác. Điều này được thực hiện thông qua cầu nối smart contract và công nghệ zero-knowledge proof. Layer 2 của HYPER ghi lại trạng thái trực tiếp lên blockchain Bitcoin để duy trì tính phi tập trung.

Không chỉ có công nghệ đột phá, HYPER còn mang đến cơ hội thu nhập thụ động hấp dẫn nhất trên thị trường: stake token với lãi suất lên đến 189% mỗi năm. Hơn 278 triệu token đã được stake – cho thấy niềm tin lớn từ cộng đồng.

Nhờ cộng đồng phát triển mạnh, ứng dụng công nghệ mới mẻ, và đà tăng vốn hóa bền vững, Bitcoin Hyper có thể là lựa chọn sáng giá trong mùa altcoin sắp tới.

XRP vẫn là một altcoin lớn với đà tăng ấn tượng, nhưng giới hạn tăng trưởng do vốn hóa cao khiến nhiều nhà đầu tư hướng đến những dự án mới như Algorand và Bitcoin Hyper.

Trong số này, Bitcoin Hyper (HYPER) nổi bật với tầm nhìn công nghệ rõ ràng, tiềm năng tăng trưởng lớn và mô hình Layer-2 độc đáo cho Bitcoin – một điều chưa từng thấy trước đây. Đối với những ai đang tìm kiếm altcoin tiềm năng để đón sóng bull run, HYPER có thể là viên ngọc sáng tiếp theo trong thị trường tiền mã hóa.

Truy cập Bitcoin Hyper

