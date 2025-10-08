Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

根據加密領域領先 Discord 社區 Wealth Group 的一位分析師表示，Fartcoin（FARTCOIN） 可能正走在從當前價格上漲95% 的軌道上。

這枚 meme 幣依然是該賽道中最具價值的資產之一，目前市值約為 7 億美元。如果這一預測成真，它有望再次突破十億美元市值大關。

對於希望把握行情又不想直接暴露風險的交易者來說，一個可行的選擇是被動賺取 FARTCOIN，這正是新的 meme 挖礦專案PepeNode (PEPENODE)所提供的機會。

PepeNode 是首個 “挖礦即賺” meme 幣項目，允許用戶被動賺取多種頂級代幣，包括 FARTCOIN、Pepe（PEPE） 以及平臺原生代幣 PEPENODE。這創造了一種罕見的模式，使使用者能夠在多個 meme 資產中同時獲得資本增值與被動收益。

除了收益潛力外，PepeNode 還通過遊戲化機制重新定義了挖礦，將原本技術性強、成本高的過程轉變為一種互動性強且具有策略性的體驗。

早期投資者仍可在價格較低時參與預售，目前輪次的代幣價格為 $0.0010918。距離下一階段價格上調僅剩 兩天時間。

分析師發現“雙底形態”暗示 FARTCOIN 或將反轉上行

分析師 EliZ 近期在 X（原推特） 上發佈了 FARTCOIN 的技術圖表，顯示該幣在日線級別出現了雙底形態，這通常被視為潛在的看漲反轉信號。

從圖表上看，該形態呈現為一個黑色的 “W” 形結構，位於標注的綠色吸籌區間內——這是買盤持續吸收拋壓的區域。

EliZ 指出了兩個關鍵阻力位：

初步目標價位：1.1869 USDT

更高目標價位：1.4427 USDT

目前 FARTCOIN 的交易價格為 $0.7356，其確認區間位於 0.75 至 0.78 USDT 之間。若價格能夠有效突破該區間上沿，則有望確認反轉形態，並打開進一步上漲空間。

早在8月12日，分析師EliZ就曾指出同樣的綠色區域是理想的吸籌區間，隨後行情如預期發展，FARTCOIN從該區間反彈上行。如果價格達到第二個目標位元，FARTCOIN的市值將達到約14.4億美元，大致與其在今年7月和1月初時的估值相當。

隨著加密市場進入全年最強季度，FARTCOIN可能再次攀升排名，重新奪回其在meme幣超級週期中的代表地位。對於那些希望獲得該代幣敞口、同時追求額外收益的投資者而言，PepeNode或許正能提供這樣的上行機會，因為其虛擬挖礦遊戲機制允許用戶被動賺取包括FARTCOIN、PEPE等在內的主流meme代幣。

PepeNode玩家或可在FARTCOIN上漲時同步獲利

PepeNode將加密挖礦重新定義為一款以策略為核心的遊戲，玩家的收益取決於他們構建和管理虛擬挖礦系統的效率。

參與者使用PEPENODE代幣購買節點，每個節點都具有獨特的屬性。玩家可以在個人伺服器機房中自由佈局這些節點，以組建最優的meme幣挖礦陣列。系統可在任何時間擴展、調整或升級，賦予玩家對收益生成的完全掌控。

遊戲玩法以策略為核心，從添加新節點到微調現有節點的每一個決策，都會對整體表現產生影響。合理的組合能夠提高收益率，而低效的佈局則會削弱回報。即時儀錶盤展示玩家的算力、每日PEPENODE產出、全網算力占比以及距離下一次減半事件的進度。

排行榜機制進一步提升了競爭性，根據礦工的表現進行排名。排名靠前的玩家不僅能夠獲得額外的PEPENODE獎勵，還能獲得包括FARTCOIN和PEPE在內的主流meme幣獎勵，使玩家在遊戲過程中同時接觸並積累多種資產。

這正是時間點變得有趣的地方。隨著分析師EliZ預測FARTCOIN可能出現反彈，PepeNode的虛擬礦工在遊戲中實際上正在通過挖礦機制積累同樣的代幣，也就是說，他們能夠在不直接購買的情況下，通過遊戲獲得對FARTCOIN上漲行情的敞口。

從本質上看，PepeNode將挖礦從一種高成本、技術門檻高的行為，轉變為一個遊戲化的經濟體系。它讓賺取meme幣變得對所有人都可及，同時有望成為繼加密領域上一次重大趨勢——“邊玩邊賺”（Play-to-Earn, P2E）模式——之後的下一波創新浪潮。

投資者熱度飆升，PepeNode預售接近200萬美元大關

當我們把PepeNode的代幣經濟模型納入考量時，事情變得更加值得關注。隨著玩家不斷使用PEPENODE代幣優化挖礦配置，其中70%的代幣會被永久銷毀。這一機制使得代幣供應隨著時間推移呈現通縮性特徵。

這意味著玩家不僅僅是在賺取獎勵，他們所持有的資產本身也被設計為越來越稀缺。因此，隨著未來幾個月主流meme幣可能再次迎來新一輪行情，玩家可以在積累高潛力代幣（如PEPE與FARTCOIN）的同時，持有具備通縮屬性、潛在升值空間的PEPENODE。

這種組合顯然引起了投資者的共鳴。目前，PepeNode的預售總額正逼近200萬美元。與此同時，該項目也開始獲得更廣泛的關注，包括Insidebitcoins與CryptoNews等媒體都報導了其增長潛力。

此外，多位加密領域的影響者——如Crypto Pandas、Alessandro De Crypto以及擁有超過31.5萬YouTube訂閱者的Michael Wrubel——也將PepeNode列為2025年值得關注的meme幣項目之一。

