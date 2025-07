Mùa bull run 2025 đang bùng nổ, và câu hỏi khiến cả thị trường sục sôi là: Altcoin nào sẽ tăng gấp 10 lần trong chu kỳ này? Từ các dự án không phí gas đến meme coin tích hợp Layer-2, hàng loạt token đang bước vào cuộc đua để trở thành altcoin tiềm năng nhất mùa này – và nhiều cái tên đã bắt đầu nổi bật.

Dưới đây là 4 dự án presale nổi bật đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ nhà đầu tư toàn cầu. Trong đó, Bitcoin Hyper (HYPER) đang được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn nhất hiện tại.

Bitcoin Hyper (HYPER) là dự án tiên phong mang công nghệ DeFi đến mạng lưới Bitcoin thông qua Solana Virtual Machine tốc độ cao và cầu nối Canonical Bridge ứng dụng zero-knowledge.

Dự án cho phép đóng gói BTC thành token Layer-2 để thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp và có thể tương tác với smart contract – điều mà bản thân mạng Bitcoin không thể làm được trước đây.

Chỉ trong thời gian ngắn, HYPER đã bán ra hơn $4 triệu token, cho thấy sức hút rất lớn từ cộng đồng. Ngoài ra, HYPER còn mang đến staking reward hấp dẫn, hệ thống quản trị DAO trong roadmap tương lai và một cách tiếp cận thực tế để mở khóa tiềm năng DeFi trên Bitcoin.

Với tầm nhìn rõ ràng, tốc độ phát triển mạnh mẽ và sự quan tâm từ nhà đầu tư, Bitcoin Hyper hiện đang dẫn đầu danh sách altcoin tiềm năng trong mùa bull run 2025.

Giữa thị trường presale ngập tràn hype nhưng ít dự án thật sự ấn tượng, JetBolt (JBOLT) đang gây chú ý nhờ công nghệ đột phá và tốc độ phát triển mạnh mẽ. Với hơn 358 triệu token đã được bán, JBOLT nhanh chóng trở thành crypto presale đáng chú ý nhất hiện nay.

JetBolt được xây dựng trên mạng Skale – blockchain tương thích EVM, không phí gas và có độ hoàn thiện gần như ngay lập tức. Ngoài ra, nền tảng của JetBolt còn tích hợp bảng điều khiển AI, hiển thị tin tức, chỉ số tâm lý và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Staking tại JetBolt cũng mang lại trải nghiệm khác biệt: phần thưởng staking tăng theo mức độ tương tác. Người dùng không chỉ cần hold token mà còn được khuyến khích hoạt động tích cực trong hệ sinh thái để nhận thêm phần thưởng.

Đặc biệt, nhiều tính năng của JetBolt đã hoạt động ngay từ đầu – từ ví Web3, bảng điều khiển AI đến chương trình staking. Điều này khiến JBOLT không chỉ là lời hứa, mà là nền tảng thực sự đang triển khai.

Remittix (RTX) là dự án đang xây dựng giải pháp chuyển tiền xuyên biên giới nhanh, phí thấp và hỗ trợ chuyển đổi FX trực tiếp từ ví crypto đến tài khoản ngân hàng tại hơn 30 quốc gia.

Đã được audit bởi CertiK, Remittix dự kiến tích hợp staking reward và API dành riêng cho doanh nghiệp.

Ví Remittix sắp ra mắt cũng sẽ hỗ trợ các tính năng DeFi đa chuỗi, và tích hợp trực tiếp với sàn CEX – biến RTX trở thành presale altcoin tập trung mạnh vào tiện ích thực tế và doanh nghiệp.

Little Pepe (LILPEPE) là một meme coin đang xây dựng hệ sinh thái riêng trên blockchain Layer-2 tương thích Ethereum. Không thu phí giao dịch, bảo vệ chống bot sniping, và tích hợp launchpad chuyên biệt cho các dự án meme mới.

LILPEPE kết hợp vui nhộn và tiện ích với:

Với nền tảng riêng và mục tiêu trở thành meme coin Layer-2 đầu tiên có sản phẩm thật, Little Pepe đang trở thành cái tên đáng theo dõi.

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn hưng phấn, cuộc đua để tìm presale tốt nhất hiện nay cũng đang nóng lên từng ngày. Trong số các dự án nổi bật, Bitcoin Hyper (HYPER) cho thấy tiềm năng dẫn đầu rõ rệt, với hướng tiếp cận độc đáo và sản phẩm ứng dụng trực tiếp vào mạng Bitcoin.

Bên cạnh đó, JetBolt (JBOLT) gây ấn tượng với công nghệ không phí gas và hệ thống staking động. Remittix (RTX) tiếp cận thị trường thanh toán toàn cầu với tính ứng dụng cao, còn Little Pepe (LILPEPE) tạo ra không gian sáng tạo giữa meme culture và blockchain thực thụ.

Dù không ai có thể chắc chắn token nào sẽ tăng 10x, nhưng những gì mà HYPER, JBOLT, RTX và LILPEPE đang xây dựng là đủ để khiến giới đầu tư theo dõi sát sao trong mùa tăng giá sắp tới.

