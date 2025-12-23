Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は週末の小幅な回復を受け、ビットコインが心理的節目となる9万ドル水準を再び試した。

最大手のビットコインに加え、イーサリアムも一時3000ドル台を回復し、市場には短期的な安心感が広がった。

一方で弱気基調は依然として解消されておらず、週明けには利益確定売りが優勢となり、主要銘柄は方向感に欠ける値動きを続けている。

こうした中、ビットコインの最大級の法人保有企業であるStrategyは、ビットコインの追加購入を一時停止した。同社は現金保有を優先する姿勢へ転じ、手元資金は21億9000万ドル（約3400億円）まで積み上がっている。

Strategyは現在も六七万一二六八枚のビットコインを保有しており、一部アナリストは長期的な市場調整を見越した判断と分析する。

市場の混乱が続く中、実需を伴うユーティリティトークンが相対的な避難先として浮上している。その一つが、ビットコインの活用範囲拡大を目指すレイヤー2基盤プロジェクトのBitcoin Hyperである。弱気相場で多くの既存銘柄が値を下げる中でも、HYPERは重要な価格帯を維持しており、構想力と基盤設計の独自性が評価されている。

市場全体は停滞、主要トークンは上値重い展開

暗号資産市場全体は、依然として弱気圧力から抜け出せていない。週明けには主要銘柄が直近高値から強く押し戻され、相場の重さが改めて意識された。

市場全体の時価総額は三兆八〇〇億ドル（約四五〇兆円）まで低下し、回復基調は限定的にとどまっている。

ビットコインは週末に9万ドル突破を試みたものの、明確な上抜けには至らなかった。イーサリアムやソラナ、BNBといった主要銘柄も、短期的な抵抗線付近で伸び悩んでいる。

背景には、機関投資家の需要鈍化や、年末休暇を控えた慎重なポジション調整があるとみられる。

ETF市場も同様に不安定な動きが続き、十二月はビットコインおよびイーサリアム連動型ETFからの資金流出が拡大した。直近一週間では十一億ドル（約1700億円）の資金が市場から流出している。

弱気局面は約半年に及ぶが、専門家の間では市場が底値圏に近づきつつあるとの見方も出ている。

Strategy、ビットコイン購入を停止し現金確保を優先

ビットコインの主要法人保有者であるStrategyは、七月以来初めてBTCの新規購入を停止した。同社は現在、暗号資産の追加取得よりも現金保有を重視する戦略を取っている。

— Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

同社のマイケル・セイラー会長は、現金残高が21億9000万ドルに達したことを明らかにした。一方で、既存のビットコイン保有量である六七万一二六八枚については売却していない。

継続的なビットコイン購入で知られる同社にとって、今回の判断は戦略転換を示唆する動きと受け止められている。

二〇二五年に入ってからも、同社は相場変動が激しい局面で購入ペースを落とした経緯がある。

当時、ビットコイン価格は平均取得価格を下回り、一時的に含み損を抱える状況が続いた。その後、五月に価格が九万七〇〇〇ドル台まで回復し、含み損は解消された経緯がある。

なぜBitcoin Hyperは「賢いヘッジ」と見られているのか

市場全体の変動が激しさを増す中、今買うべき暗号資産を見極める難易度は高まっている。その中で、Bitcoin Hyperは不安定な相場環境下でも堅調な資金流入を維持している。

現在進行中のプレセールでは、すでに六億五〇〇〇万枚以上のトークンが販売され、調達額は約3000万ドル（約460億円）に迫っている。

ビットコインは高い安全性と分散性を備える一方、処理速度と拡張性に課題を抱えている。取引処理能力は毎秒約七件にとどまり、需要が高まる局面では手数料が急騰しやすい。

Bitcoin Hyperはこの制約を解消するため、高速処理を可能にするレイヤー2として設計された。Solanaの設計思想に着想を得た高性能な仮想マシンを活用し、迅速かつ柔軟な取引処理を実現している。

利用手順も単純で、利用者が指定アドレスへビットコインを送付すると、同量のBTCがレイヤー2上で利用可能となる。この仕組みは仲介者を介さず、利用者自身が資産管理を維持できる点が特徴だ。

Bitcoin Hyper、普及拡大に向けたポジションを強化

・市場規模二兆ドル規模のビットコイン資本を活用

・厳格なセキュリティ監査により信頼性を確保

・ICO参加者向けに年率三九％のステーキング報酬

・累計調達額は約二九・六九百万ドル、販売数は六億五〇〇〇万枚超

・プレセール価格はHYPER一枚〇・〇一三四六五ドル

Bitcoin Hyperは、実用性を伴うレイヤー2暗号資産として、依然として割安な水準にあると評価されている。二兆ドル規模のビットコイン流動性を実需へ転換する設計に加え、第三者監査や需要拡大が長期成長を後押ししている。

損失回復を目指す投資家の関心も集まり、Bitcoin Hyperは弱気相場下で存在感を強めている。

