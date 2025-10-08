Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコインはついに1BTC＝126,000ドル（約1,890万円）の史上最高値を突破した。その影響は明確で、投資家はビットコイン関連の新規プロジェクトに資金を流し込んでいる。

その最大の恩恵を受けているのが、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションであるBitcoin Hyper（ビットコインハイパー）だ。だが、果たしてこれは今最も投資すべき暗号資産なのだろうか。

オンチェーン上では、ある大口投資家が27万4,000ドル（約4,100万円）分のBitcoin Hyperを購入したことが確認されている。これは、ビットコインを中心とした次の大規模エコシステム拡大に対する強い自信を示す動きだ。

クジラ参加で勢いづくビットコインハイパー

Bitcoin Hyperのプレセールは急速に拡大している。累計調達額は2,220万ドル（約33億円）を突破し、そのうち約500万ドル（約7億5,000万円）は直近1週間で集まった。オンチェーンで確認された27万4,000ドルの購入はさらに熱気を高め、大口投資家が公開ローンチ前にポジションを確保していることを示している。

現在、Bitcoin Hyperは1トークンあたり0.013075ドル（約2円）で取引されており、まもなく価格引き上げが予定されている。同プロジェクトは、ビットコインのメインネットのセキュリティと、Solana（ソラナ）型の高スループットを組み合わせることで、高速・低コスト・プログラム可能なBTC取引を可能にする。決済、DeFi（分散型金融）、ミームコイン、dApps（分散型アプリケーション）に対応し、ビットコインを単なる価値保存手段から実用的なネットワークへと進化させることを目指している。

注目を集めている理由は技術だけではなく、その「タイミング」にもある。ビットコインが新高値を更新する局面では、関連プロジェクトに資金流入が集中する傾向がある。アナリストの一部はBitcoin Hyperを「Bitcoin 2.0」と位置づけており、その波に乗る格好だ。

ビットコインとビットコインハイパー：強気相場を牽引する二本柱

ビットコインの最高値更新は、個人投資家と機関投資家の熱意を再燃させている。アナリストは短期的には13万ドル（約1,950万円）付近での抵抗を想定し、その後は15万〜16万ドル（約2,250万〜2,400万円）への上昇が見込まれるとする。歴史的にも、BTCが高値を更新すると関連銘柄への投資意欲が強まり、今回のサイクルではレイヤー2やスケーラビリティ関連が主役になると予想されている。

Bitcoin Hyperはこの流れに合致する存在だ。Solana Virtual Machine（ソラナ・バーチャルマシン）による高速処理を実現できれば、BTCネイティブのアプリケーションやミームコイン取引の主要拠点となる可能性がある。これは単なるビットコインへの投資ではなく、その次の進化段階への投資とも言える。

早期参入を狙う投資家にとって、Bitcoin Hyperはビットコイン強気相場の波に乗りつつ、今買うべき最有力の暗号資産の一つとなり得る。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。