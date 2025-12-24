Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は年末を迎え、いわゆる「サンタクロース・ラリー」と呼ばれる季節的な相場パターンが再び意識されている。

機関投資家の取引が落ち着く一方、個人投資家の楽観ムードが強まり、株式や暗号資産を含む広範な市場が上昇基調に転じている。

ビットコイン（BTC）は8万8000ドル〜9万ドル（約1320万〜1350万円）の支持帯を維持しており、市場全体に安定感を与えている。この価格水準は投資家のリスク許容度を高め、より成長余地の大きい資産へ資金が向かう下地となっている。

例年、12月最後の5営業日と1月最初の2営業日を含む約7日間は、流動性が大型の安定資産から高成長分野へ移動しやすい。停滞しがちなブルーチップ銘柄から、より高いリターンを狙える投資先へ資金が回る局面だ。

2025年末の現在、経験豊富なトレーダーはドージコインやイーサリアムといった定番銘柄から距離を置き始めている。大型暗号資産は安定性を提供する一方、年末相場特有の「超過収益」はプレセール市場にあると見られている。

リスク選好の回復に伴い、50倍から100倍の上昇余地を持つ初期段階プロジェクトへ資金が流入している。

2026年の大型相場を見据える投資家にとって、サンタクロース・ラリーは小幅なBTC上昇以上の意味を持つ。

重要なのは、上場前の有望な暗号資産プレセールを見極める点にある。

2026年を前に早期参入を狙う投資家向けに、将来性を備えた新しい仮想通貨として注目される5つのプレセール銘柄を紹介する。

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ビットコインの安全性を維持しながら、ソラナ並みの高速処理と低手数料を実現することを目指すプロジェクトだ。

BTCを保有したまま眠らせるのではなく、実際に使える生産的な資本へ変換する点に特徴がある。

同プロジェクトは、支払い、分散型金融（DeFi：中央管理者を介さず金融取引を行う仕組み）、ゲームなどを支えるビットコイン基盤のレイヤー2を構築している。

これにより、BTCをアプリケーション上で活用できる環境を提供する。

Solana Virtual Machine（SVM：ソラナ互換のスマートコントラクト実行環境）を採用し、高速なトランザクション処理とスマートコントラクト実行を可能にしている。

チームは、ビットコインの堅牢性を保ちながら、ソラナを上回る性能を目指している。

仕組みの中核となるのがスマートブリッジである。

ユーザーがビットコインネットワーク上でBTCをロックすると、Bitcoin Hyper上でラップドBTCが発行され、高速かつ低コストで利用できる。

これにより、長期保有に留まりがちだったビットコインを、DeFi、ブロックチェーンゲーム、NFT市場、ミームコイン取引などに活用できるようになる。

ビットコインを実用的に使える環境が初めて本格的に整いつつある。

エコシステムには、マルチチェーン対応ウォレット、ブロックエクスプローラー、ブリッジ、ステーキング機能、ミーム要素などがすでに含まれている。

単なる保管用途を超えたビットコイン体験を提供している点が特徴だ。

プレセールでの調達額は約2970万ドル（約44億6000万円）に達しており、市場が不安定な局面でも大口投資家の関心を集めている。

ビットコイン単体以上の成長を狙う投資家にとって、有力な初期投資先といえる。

HYPERは現在0.013465ドル（約2円）で取引され、年利約39％のステーキング報酬を提供している。

ETH、USDT、BNB、クレジットカードを使い、公式サイトから参加可能だ。

Pepenode（PEPENODE）

Pepenodeは、従来のビットコイン採掘を置き換えるのではなく、採掘を誰でも検証可能なオンチェーン型ゲーム体験へ変換する。マイニングをエンターテインメントとして再構築する点が最大の特徴だ。

同プロジェクトは、仮想的な採掘マシンとして機能する「デジタルノード」を導入している。ユーザーはノードを購入・強化・運用し、報酬やステーキング収益、ゲーム要素と連動させる。PEPENODE保有者はトークンを使い、仮想マイニング環境を強化できる。報酬はPEPENODEに加え、PEPEやFARTCOINといった他のミームコインでも受け取れる。

報酬配分は時間とともに減少する設計となっており、現実世界のマイニング難易度上昇を模している。すべての活動はオンチェーンで可視化され、高い透明性を確保している。

プレイ映像では、装置をアップグレードしながら実際にPEPENODE報酬を獲得する様子が確認できる。さらに、アップグレードに使われたトークンの70％が焼却され、供給量を減らす仕組みも採用されている。

暗号資産アナリストのClayBroは、PEPENODEを有望銘柄の一つとして評価している。過度な宣伝に依存せず、実用性を重視した点が評価理由とされる。

調達額は約230万ドル（約3億4500万円）、価格は0.0012112ドル（約0.18円）と、初期需要の強さがうかがえる。

プレセール参加者向けには最大546％のステーキング年利も用意されている。

販売終了まで残り15日とされ、構想段階から実装フェーズへ急速に移行している。上場後の注目度と利用拡大が、最終的なリターンを左右する見通しだ。

Maxi Doge（MAXI）

Maxi Dogeは、ミーム文化を再定義するのではなく、現在のミームコイン市場に正面から溶け込む戦略を取る。市場の熱量をそのまま受け止める設計が特徴となっている。

最大の注目点は、「フルセンド」を掲げる大胆なブランド戦略だ。

最大利益、レバレッジ、高頻度取引といった要素が、高リターンを狙うトレーダー層を引き付けている。

一方で、ミーム要素だけに依存していない点も重要だ。ステーキング、競争型チャレンジ、提携イベント、取引大会など、継続的な参加を促す仕組みが計画されている。

トークン配分は、マーケティング40％、Maxi Fund25％、開発15％、流動性15％、ステーキング報酬5％となっている。

成長とコミュニティ形成を重視した設計だ。

暗号資産メディアのBorch Cryptoは、Maxi Dogeを有力なプレセール銘柄として紹介している。調達額は約430万ドル（約6億4500万円）に達し、価格は0.0002745ドル（約0.04円）となっている。

Best Walletなどのウォレットと接続することで簡単に参加でき、Google PlayやApple App Storeにも対応している。現在のステーキング報酬は年利約71％とされ、プレセール段階でも利回りを確保できる。

