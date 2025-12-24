Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Những ngày cuối cùng của năm 2025 đang tái hiện mô hình quen thuộc được gọi là Santa Claus Rally. Khi hoạt động giao dịch của tổ chức lớn chậm lại, tâm lý lạc quan từ nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu quay trở lại, giúp thị trường tài chính nói chung và crypto nói riêng có xu hướng tích cực hơn.

Bitcoin hiện vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quanh 88.000–90.000 USD, tạo nền tảng ổn định cho toàn thị trường. Trong bối cảnh này, dòng tiền đang dần rời khỏi các tài sản vốn hóa lớn ít biến động và chuyển sang các các đồng coin tiềm năng ở giai đoạn sớm, nơi biên độ lợi nhuận còn rất lớn.

Thay vì tìm kiếm mức tăng khiêm tốn ở các coin top đầu, nhiều trader giàu kinh nghiệm đang tập trung vào thị trường presale – nơi các dự án mới có thể mang lại lợi nhuận 50x đến 100x nếu được triển khai đúng hướng trong chu kỳ 2026.

Dưới đây là ba crypto presale đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper được định vị là một giải pháp Layer 2 cho Bitcoin, tập trung vào việc mở rộng khả năng sử dụng của BTC thay vì chỉ lưu trữ giá trị. Dự án hướng tới việc mang lại tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp và hỗ trợ smart contract, trong khi vẫn duy trì bảo mật dựa trên mạng lưới Bitcoin.

It’s almost that special time of year. 🎄 Even buried under snow, Hyper still delivers ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/o5zPqDFDUW — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 23, 2025

Thông qua cơ chế bridge thông minh, người dùng có thể khóa BTC trên mạng chính và sử dụng phiên bản đại diện trên Bitcoin Hyper để tham gia DeFi, staking, NFT, game blockchain và các hoạt động on-chain khác. Toàn bộ quá trình vẫn gắn chặt với hệ sinh thái Bitcoin, thay vì buộc người dùng phải chuyển sang blockchain khác.

Bitcoin Hyper sử dụng Solana Virtual Machine để xử lý giao dịch với thông lượng cao, kết hợp cùng zero-knowledge rollups nhằm tối ưu hiệu suất và bảo mật. Đây là lý do khiến dự án được xem là một trong những các đồng coin tiềm năng nổi bật nhất bước sang năm 2026.

Presale của HYPER đã huy động khoảng 29,7 triệu USD, cho thấy mức độ quan tâm lớn ngay cả khi thị trường còn thận trọng. Token hiện có giá khoảng 0,013465 USD và cung cấp staking APY khoảng 39%, cho phép nhà đầu tư vừa tích lũy vừa tạo thu nhập thụ động trước khi niêm yết.

Truy cập Bitcoin Hyper

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode tiếp cận thị trường meme coin theo một hướng khác biệt, kết hợp yếu tố giải trí với mô hình “mine-to-earn” trên blockchain. Thay vì khai thác bằng phần cứng, người dùng sử dụng các node kỹ thuật số để mô phỏng hoạt động đào coin trong môi trường on-chain hoàn toàn minh bạch.

Token PEPENODE được sử dụng để nâng cấp node, mở khóa tính năng và nhận phần thưởng không chỉ bằng chính token này mà còn bằng các meme coin khác như PEPE hoặc FARTCOIN. Cơ chế phân phối phần thưởng được thiết kế giảm dần theo thời gian, tương tự mô hình khai thác thực tế.

Đáng chú ý, 70% lượng PEPENODE dùng để nâng cấp sẽ bị đốt, tạo áp lực giảm cung lâu dài. Đây là yếu tố khiến Pepenode được đánh giá cao trong nhóm các đồng coin tiềm năng có mô hình kinh tế rõ ràng.

Dự án hiện đã huy động khoảng 2,3 triệu USD, với giá presale ở mức 0,0012112 USD. Người tham gia sớm còn có thể staking với APY lên tới khoảng 546%, trước khi hệ thống mining chính thức ra mắt. Presale chỉ còn khoảng 15 ngày, cho thấy tiến độ triển khai khá nhanh.

Truy cập Pepenode

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge không cố gắng “đổi mới” meme culture, mà chọn cách khai thác trực diện tâm lý giao dịch rủi ro cao vốn rất phổ biến trong thị trường crypto. Dự án xây dựng hình ảnh xoay quanh đòn bẩy, lợi nhuận lớn và tinh thần “full send”, thu hút nhóm trader ưa mạo hiểm.

"Bro how you such a Maxi always catching candles?" Me daily: pic.twitter.com/Nl9BmDdsmN — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 27, 2025

Bên cạnh yếu tố thương hiệu, Maxi Doge vẫn có lộ trình phát triển cụ thể với staking, sự kiện cộng đồng, các thử thách giao dịch và giải đấu mang tính gamification. Mục tiêu là giữ người dùng tương tác liên tục, thay vì chỉ dựa vào biến động giá ngắn hạn.

Tokenomics của MAXI phân bổ 40% cho marketing, 25% cho quỹ phát triển, 15% cho đội ngũ, 15% cho thanh khoản và 5% cho staking. Cấu trúc này nhằm đảm bảo khả năng mở rộng cộng đồng và duy trì thanh khoản khi ra mắt.

Presale của Maxi Doge đã huy động khoảng 4,3 triệu USD, với giá hiện tại khoảng 0,0002745 USD. Staking đang cung cấp APY khoảng 71%, giúp MAXI trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm các đồng coin tiềm năng thiên về meme và cộng đồng.

Truy cập Maxi Doge

Kết luận

Trong bối cảnh thị trường cuối năm 2025 đang dần hồi phục, presale tiếp tục là khu vực thu hút dòng tiền tìm kiếm lợi nhuận cao. Bitcoin Hyper đại diện cho hướng đi hạ tầng gắn với Bitcoin, Pepenode kết hợp meme với mô hình mine-to-earn, còn Maxi Doge tập trung vào văn hóa giao dịch rủi ro cao.

Mỗi dự án mang một câu chuyện và mức độ rủi ro khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đang ở giai đoạn sớm – nơi biên độ tăng trưởng còn lớn nếu thị trường bước vào chu kỳ tăng mới năm 2026. Với nhà đầu tư theo dõi các đồng coin tiềm năng, đây là giai đoạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn là chạy theo cảm xúc ngắn hạn.