暗号資産市場は年末にかけてリスク志向が回復し、総市場は3兆ドル（約405兆円）以上で緩やかに安定している。過去24時間では0.5％下落した。BTC（ビットコイン）の市場支配率が57％を超える中、トレーダーは大型銘柄に安心感を求める。ただし、1月初旬にセンチメントが改善すれば他銘柄の急騰も予想される。

「1月は上昇する」という見方が注目されるのも納得できる。ホリデー期間中の価格は堅調で、次の上昇はマクロ経済のニュースや年末後の流動性回復に左右される。しかし大型銘柄では、BTCやETH（イーサリアム）を大きく動かすには多額の資金流入が必要で、上昇幅が限定的になりやすい。

このためプレセールは中間期に資金を集めやすい。市場が上昇すると、初期段階のトークンは評価額が小さいため価格が急騰しやすく、ストーリーやコミュニティの成長、段階的な上場や監査などのマイルストーンで推進される。また段階的な価格設定により下落リスクをある程度抑えられるため、不確実な時期のヘッジにもなる。リスクはあるが、単純にホールドするよりもリスク・リターンを改善したい投資家には魅力的な手法だ。

そこで、1月に急騰の可能性が高いプレセールとして、PEPENODE（PEPENODE）、Bitcoin Hyper（HYPER）、Maxi Doge（MAXI）の3銘柄を紹介する。

PEPENODE（PEPENODE）

PEPENODEは「マイン・トゥ・アーン（採掘して報酬を得る）」型のプレセールで、仮想的なゲームのように採掘体験を提供する。ユーザーはハードウェアや電気代を気にせず、マイナーノードを購入し施設をアップグレードすることでデジタルサーバールームを構築する。ハッシュレートやエネルギー消費、報酬をダッシュボードで確認でき、初期参加者には段階的なノード報酬が付与される。

ロードマップはトークンローンチ後のエンゲージメント向上を目的とし、バーチャル採掘のオンチェーン化やランキング、パフォーマンスボーナスを予定する。また、ネイティブトークン以外の報酬としてFARTCOINやPEPEを組み込む計画もある。

ステーキングは業界最高水準の年利547％（APY）が掲示され、プレセールでは既に230万ドル（約3億1000万円）以上を調達した。プレセール終了まで6日余りで、上場前の最後の投資機会となる。

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、BTCの単純な保有を超えた利用を可能にするプロジェクトで、レイヤー2ネットワークを通じて取引速度の向上と手数料削減を実現する。ユーザーはBTCを直接活用した効率的なトレードやスワップ、利回り取得が可能となり、BTC中心のストーリーを維持しつつ実用性を高める。

HYPERトークンはネットワークのガス、ステーキング、ガバナンス用で、プレセールでは2960万ドル（約40億円）を調達済みで、今期最大級の資金調達に位置する。ステーキングでは年利最大39％が提供され、ローンチ前に複利で利益を増やす仕組みも用意される。

BTC中心のユーティリティと成功した資金調達により、Bitcoin Hyperは市場で最も注目されるプレセールの一つとなる。

Maxi Doge（MAXI）

Maxi Dogeはトレーダー向けのプレセールで、コミュニティ参加や競技形式のイベントに重点を置く。トレードコンテストや週間ランキング、チャレンジ型イベントを通じて上位参加者を報酬し、マーケットの変動でもコミュニティの活性化を図る。将来的には先物連動やゲーム化トーナメントなどパートナーイベントも予定し、単なる保有以上の参加動機を提供する。

ステーキングでは動的報酬モデルを採用し、年利71％を提供する。プレセールで既に430万ドル（約5億8000万円）以上を調達しており、現在価格は1トークンあたり0.0002745ドル（約0.037円）で、早期参加者には段階的な価格上昇で優遇がある。