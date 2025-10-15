Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

先週の大きな変動はビットコインにとって大きな転換点かもしれない。サポートラインが再び試されるかもしれない。中には年初の水準、93,500ドル（約1,400万円）も含まれる。

ビットコインは117,000ドル（約1,760万円）付近で止まっている。次の上昇を準備しているようだ。アナリストのアクセル・アドラー・ジュニア氏は、この下落は暴落ではなく、調整であると話している。

市場がバランスを取り戻しているようだ。グラスノードは今回の調整を安定した状況と評価している。2022年のFTXやテラ・ルナ崩壊と比べると、状況は良好だ。

ビットコイン流通量の90％が利益を維持している。急激ではあるが、長期的には安心している。2つのトレンドが売り圧力の減少を示している。ビットコインは135日移動平均線の上で安定している。短期トレーダーの未実現利益も減少している。

数日間はビットコインが横ばいで推移する。117,000ドルの水準を超えて新たなベースを形成する可能性がある。市場が安定すれば、新しい史上最高値を目指す動きが再び加速するかもしれない。

ビットコインの金融的役割を信じる投資家にとって、今は「押し目買い」の絶好の機会だ。しかし、ビットコインだけに限らず、アルトコインも注目すべきだ。

特に、市場の将来を形作る可能性のある初期段階のプロジェクトに投資することが重要だ。

Bitcoin Hyper（ビットコイン・ハイパー／$HYPER）— 史上最速のビットコイン・レイヤー2

ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper／$HYPER）は今注目されている新しい仮想通貨プロジェクトである。ネイティブトークンのプレセールはすでに2,400万ドル近く。ビットコイン専用の新しいレイヤー2を開発中。

ビットコインは世界で最も大きい暗号資産。でも、処理速度が遅く、柔軟性に欠けている。取引手数料が急に上がることがある。取引の承認が遅いことが多い。Web3はイーサリアムやソラナで成功している。

これらは分散型金融やゲーム、NFTなどを生み出している。ビットコインの「歴史的価値」が欠点を補っていた。技術的なアップグレードでさらに可能性が広がる。ビットコイン・ハイパーがその役割を担っている。

プロジェクトは単なる構想ではなく、技術チームが開発を進めている。実際のプロダクト化が進行中。市場回復を待たずに$HYPERを購入する価値がある。

すでに2,376万ドル以上を調達し、プレセール完売に近づいている。プレセール価格は段階的に上昇する。早期購入者が有利になるよう設計されている。ステーキング報酬は年利50％と高い。初期投資家にとっては魅力的な。

PEPENODE（ペペノード／$PEPENODE）— 仮想マイニングをもっと手軽に

暗号資産マイニングに興味があるけど、始めに困ったらペペノードがいいですよ。ペペノードは、仮想マイニングを簡単にできる仮想通貨おすすめプラットフォームです。ユーザーは仮想空間でマイニングを始められます。

専門知識や高額な初期投資は必要ありません。$PEPENODEを早めに保有すれば、簡単に参加できます。この手軽さが人気で、トークンプレセールは200万ドル近くに。

報酬は、ユーザーの効率によって変わります。ノードを組み合わせたり、アップグレードすると、利益が増えます。

このプロジェクトが魅力的なのは、以下の3点です。

リーダーボード上位のユーザーには、エアドロップが行われます。報酬は$PEPENODEだけでなく、$PEPEや$FARTCOINも。

デフレ型トークノミクスが採用されています。アップグレードで使ったトークンの70％がバーンされます。これでトークン価値が上がるかもしれません。

紹介報酬制度もあります。招待したユーザーが得た報酬の2％を得られます。

現在の価格は0.0011005ドル（約0.17円）です。数時間で価格が上がる予定です。ステーキングの年利は704％で、利回りが長く続く保証はありません。早めに参加するのがいいです。

BNB — 新たな最高値（ATH）に向けた上昇の兆し

BNBは注目すべき仮想通貨です。市場が混乱しているときでも、BNBは新たな**史上最高値（ATH）**を達成しました。現在、BNBは暗号資産ランキングで4番目です。ビットコインやイーサリアムに次ぐ位置です。時価総額は1,680億ドルです。

BNBの価格は直近で5％下落しました。2日前の最高値から約11％下に落ちました。しかし、チームは迅速に対応しました。

市場急落で損失した人々に、チームは4,500万ドル相当のBNBをエアドロップしました。これは信頼回復を目指したものです。

BNBチェーンは高速かつ低コストの取引機能を提供しています。これにより、トレーダーと開発者を引きつけます。

中国の会社が、BNBを中心とした投資ビークルに6億ドルを投資する計画を発表しました。これは、BNBの価値を高める兆しです。

BNBの最新価格はバイナンスのサイトで確認できます。しかし、大型銘柄が小さな仮想通貨ほどの急上昇を期待するかは、不確実です。