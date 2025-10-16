Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場が暴落する中、価格の下落によって「今買うべき仮想通貨」を探す動きが一段と活発になっている。

金曜日にはビットコイン（Bitcoin）が108,000ドル（約1,620万円）を下回り、約167億ドル（約2兆5,000億円）相当のロングポジションが清算された。これは暗号資産市場史上最大の清算規模であり、総市場から5,400億ドル（約82兆円）以上が失われたことになる。

新しい投資家はこの市場崩壊を恐れているが、経験豊富な投資家にとっては、トークンを低価格で購入できる絶好の機会だと考えられている。

熟練した投資家たちは、勢いと長期的な実用性を兼ね備えたプロジェクトを積極的に買い集めている。その中でも注目を集めているのが、ミームトークンのプレセール（事前販売）分野をリードするマキシ・ドージ（Maxi Doge／$MAXI）である。このプロジェクトは、わずか数週間で360万ドル（約5億4,000万円）を調達した。

ブルーチップ仮想通貨に利益確定の動き

大手（ラージキャップ）の仮想通貨は、現在の市場調整の中で長引く利益確定の圧力に直面している。週次チャートでは、ビットコイン（Bitcoin）が9.64％下落し、イーサリアム（Ethereum）は8.62％下落して約3,963ドル（約594,000円）となった。さらに、BNB、XRP、SOLもそれぞれ7.92％、15.54％、14.54％の下落を記録した。

過去24時間で、暗号資産市場全体の時価総額はさらに2.03％下がり、3兆8,600億ドル（約578兆円）となった。恐怖指数を示す「CMCクリプト・フィア・アンド・グリード・インデックス」は32（恐怖）を示し、市場心理の不安定さが増している。市場の先行きが見えない中で、トレーダーたちは市場の安定化を待たずに次の有望銘柄を探している。

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle. Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market. If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

暗号資産系ポッドキャスターのスコット・メルカー氏は最近の分析で、史上最大規模の暗号資産清算を経ても市場が持ちこたえている点を「奇跡的」と評した。彼は「これは弱気相場ではなく、投資家がリスクを再評価するための構造的なリセットだ」と述べている。

機関投資家の関心が高まり、基礎的な強さが維持されていることから、メルカー氏は依然として強気の姿勢を保っている。価格が下がった局面で買い増しを行い、忍耐こそが勝利への鍵であると強調した。

2025年10月に買うべき仮想通貨おすすめ

マキシ・ドージ：ミーム市場の未来をリードする可能性

暗号資産市場で利益確定が進む中、マキシ・ドージ（Maxi Doge／$MAXI）は勢いを維持し、すでに360万ドル（約5億4,000万円）以上の資金を調達している。この新しいミームコインは、単なる話題性だけに頼らず、コミュニティの熱量と市場の勢いを融合させた独自の構造を持っている。

マキシ・ドージは、低時価総額のミームトークンとしてドージコイン（Dogecoin）の物語を新たに再解釈している。特徴的なのは、先物取引（フューチャーズトレーディング）をテーマにしている点だ。特に「1000倍レバレッジ取引」への関心が高まる中で、プロジェクトの登場タイミングは極めて適切である。

この物語の中心にいるのは「マキシ」と呼ばれるキャラクターだ。筋肉質でジムに夢中なドージの姿をした彼は、現代のトレーダーをユーモラスに象徴している。彼は金銭的利益と肉体的成果の両方を追求する姿を通して、現代の投資文化を風刺している。

もしMAXIがこの初期段階の勢いを分散型取引所（DEX）上場まで維持できれば、その強力なブランド戦略と報酬重視のモデルによって取引活動が大きく活発化する可能性がある。現在の価格0.000263ドル（約0.04円）でのマキシ・ドージは、まさに「今買うべき仮想通貨おすすめ」のひとつといえる。

イーサリアム：次の上昇に向けた基盤形成か

イーサリアム（Ethereum）の価格は現在約4,056ドル（約608,000円）で取引されており、過去24時間で2.23％下落している。日足チャートでは、下落の勢いが強く、長い上ヒゲが確認されるなど、弱気の動きが優勢となっている。

ETH価格は依然として圧力を受けており、4,300〜4,750ドル（約645,000〜713,000円）の抵抗帯が上値の壁として機能している。このため、価格の上昇を試みる動きは抑えられている状況だ。

テクニカル的には弱気指標が点灯しているものの、投資家の間では強気相場（ブルラリー）への期待も根強い。勢いが再び高まれば、イーサリアムは5,000ドル（約750,000円）を目指す可能性がある。

ソラナ価格：下降チャネル内での推移

ソラナ（Solana）の価格は現在194.20ドル（約29,100円）で推移しており、1日で約5.61％の大幅な下落を見せている。SOLは下降チャネル内で取引されており、240ドル（約36,000円）の高値と175ドル（約26,300円）の安値の範囲で推移している。抵抗帯は210〜235ドル（約31,500〜35,300円）付近にあり、サポートは175ドル、さらに160ドル（約24,000円）と140ドル（約21,000円）にも二次・三次的な支持線が形成されている。

RSI（相対力指数）は43付近で売られ過ぎの水準にあり、ボリンジャーバンドの下限およびEMA（指数平滑移動平均）レベル近くで取引されていることから、テクニカル指標は強弱が交錯している。

ソラナの価格は210ドル付近で上昇を拒まれ、190ドルのネックラインを下抜けた。また、取引所への資金流入の増加や弱気のテクニカルシグナルが下方リスクを示唆している。専門家によれば、SOL価格は150ドル（約22,500円）まで下落する可能性があるとされている。とはいえ、長期保有者は依然として強気姿勢を維持しており、売り圧力の減少は反発の兆しとも受け取られている。