暗号資産市場は火曜日、ETFからの資金流出と先週の大規模な清算の余波が重なり下落した。しかし、多くの投資家は悲観するのではなく、回復局面で大きな成長が期待できるプロジェクトに「押し目買い」を仕掛けている。

今週も市場の変動は続く見通しだが、その中で注目を集めたのはソラナ（Solana）の強さだった。価格の安定性だけでなく、極端な状況下でも機能し続けるインフラの堅牢さが際立ったためである。

中央集権型取引所が注文処理に失敗し、イーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンでは手数料が50ドル（約7,600円）に達した一方で、ソラナのネットワークは通常通り稼働し、エコシステム内のトークンに明るい見通しをもたらした。

その結果、投資家が資金を流入させているのが、ソラナ基盤のミームコイントレーディングボット「Snorter（SNORT）」だ。現在プレセール中で、すでに460万ドル（約7億円）を調達している。プレセールは残り6日で終了するため、勢いはさらに増している。固定価格0.1079ドル（約16円）で購入できる最後の機会となっている。

Snorterはどのような問題を解決するのか

ソラナのトレーディングボット市場は現在、TrojanとBonk Botの2つが主流だ。しかし、どちらもネイティブトークンを提供しておらず、ユーザーはインセンティブを享受できていない。

一方で、Snorterトークンは取引手数料の割引、ステーキング報酬、ガバナンス権を付与する。取引手数料の割引では、Snorterの利用者は0.85％で済むのに対し、TrojanやBonk Botは1％を支払う必要がある。15％の差は長期的には大きな違いとなる可能性がある。

さらにSnorterは、取引方法として「自動トークンスナイピング」と「コピー取引」の2つを提供する。スナイピングでは、流動性プールのコントラクトアドレスを入力すると、流動性が追加された瞬間に自動で購入が行われる。コピー取引では特定のウォレットアドレスを入力することで、そのウォレットの注文を追随できるため、調査に時間をかけずに取引が可能だ。

ただし、ミームコイン市場では「ラグプル（詐欺的な資金持ち逃げ）」が大きな懸念材料だ。2024年だけで約5億ドル（約760億円）がラグプルや詐欺で失われたとされており、2025年にはさらに増える可能性がある。

そこでSnorterは、AIを用いたラグプル検知システムを搭載し、流動性を検証することでユーザーを保護する。ベータ版テストでは85％の詐欺トークンを検出したとされ、安全性を重視する投資家にとって有用なツールとなり得る。

SNORTはどうやって100ドルを5万ドルに変えるのか

現在のプレセール価格0.1079ドルで100ドル（約15,300円）分のSNORTを購入し、それを5万ドル（約765万円）にするには、価格が53.95ドル（約8,250円）まで上昇する必要がある。総供給量5億枚を前提とすると、完全希薄化後の時価総額は260億ドル（約3兆9,780億円）に達する計算だ。

ただし、これがすべてではない。Snorterはステーキング報酬も提供しており、現在は年率108％の利回りが設定されている。プールが拡大すると利回りは低下するが、現状では年間で30％程度の追加トークンを獲得できる。そのため、目標達成に必要な時価総額は約170億ドル（約2兆6,000億円）まで下がる。

この水準は依然として高いが、強気相場下であれば現実的だ。仮に達成すればSNORTは時価総額で第11位に入る見込みであり、相場全体が大きく成長すれば上位30〜50に食い込むだけで目標に近づく可能性もある。

さらに、コピー取引などを通じて利益を再投資すれば、追加的なリターンを得ることができ、目標達成の助けとなる。著名アナリストの間でもSNORTの成長可能性について議論が広がっており、Borch Cryptoは「100倍の上昇」を予測している。ステーキングやボット活用を考慮すれば、それ以上の成果につながる可能性もある。

Snorterを買うべき時は今か

Snorterのプレセールは残り6日で終了する。0.1079ドルの固定価格で購入できるのは今だけだ。

100ドルを5万ドルに変えるには、完璧なタイミング、堅牢なユースケース、そして健全なトークノミクスが必要であり、実現は容易ではない。しかし、Snorterはこれらを兼ね備えた数少ないプロジェクトである可能性がある。

確実な成果を保証するものではないが、注目すべき展望を持ち、上場前に検討する価値のある暗号資産のひとつと言えるだろう。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。