市場が過去24時間で2.5％下落する中、今日注目すべき新しい仮想通貨3つを紹介する。

各国で国債利回りが過去最高水準に上昇し続けており、ビットコイン（BTC）は本日2％下落、イーサリアム（ETH）は3％下落している。

しかし、以下で取り上げるアルトコインはいずれも現在強い可能性を示している。そのうち2つはプレセール（事前販売）を実施中で、多くの投資を集めている。

それぞれの特徴がなぜ有望視されているのか、そしてなぜ「買うべきミームコイン」として注目されているのかを解説する。

1ドル未満で今日買うべき新しい仮想通貨3選

Maxi Doge (MAXI)

現在180万ドル（約2億7,000万円）を調達しているプレセールが進行中のMaxi Doge（MAXI）は、イーサリアム基盤のミームコインで、従来のDogecoin（ドージコイン）のモチーフに独自の要素を加えている。

DOGEなどのミームトークン特有の熱狂やFOMO（取り残される不安）をさらに強調し、「1000倍レバレッジで取引」と「MAXIの上昇を体感する」といったユニークなコンセプトを掲げている。

他のミームコインと異なるのは、DiscordやTelegramを活用してトレーダーのオンラインコミュニティを形成し、取引戦略を議論する場を提供している点だ。

また、定期的なトレーディングコンテストを開催し、参加者がリターンを競い合える仕組みを導入。上位の成績者はグローバルリーダーボードに掲載され、報酬も受け取れるため、ユーザーの積極的な参加を促している。

さらに、総供給量1,502.4億枚のうち25％に相当する「Maxi Fund」を設置し、新たなパートナーシップやプロモーション活動に活用する計画もある。

この仕組みにより投資家の関心を集めており、プレセールは公式サイトから参加できる。現在の販売価格は0.0002555ドル（約0.038円）となっている。

公式サイトはこちら

PEPENODE (PEPENODE)

新しい仮想通貨の中でも、ERC-20トークンのPEPENODE（PEPENODE）は最も独創的なプロジェクトのひとつだ。

数週間前にプレセールを開始し、すでに50万ドル（約7,500万円）を突破。投資家の関心を着実に集めている。

PEPENODEは「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」と呼ばれる独自の仕組みを掲げる初の暗号資産だ。

これは従来の受動的なステーキングとは異なり、ユーザーが仮想のマイニングリグを構築し、PEPENODEトークンでノードを追加購入する形で参加する。ノード数が多いほどステーキング利回りが増加する仕組みで、追加購入を促進する設計となっている。

この新しいコンセプトは、今後トークンの価値を押し上げる可能性がある。

投資家は公式サイトで購入でき、現在の価格は0.0010407ドル（約0.16円）。数日ごとに価格が上昇していくため、早期の参加が推奨される。

公式サイトはこちら

Wall Street Pepe (WEPE)

年初にイーサリアム基盤で立ち上げられたWall Street Pepe（WEPE）は、取引をテーマにしたミームコインであり、近日中にソラナ（Solana）上でもローンチ予定だ。

現在のイーサリアム基盤のWEPEは、5月末から280％上昇しており、注目度の高さを示している。

その仕組みはシンプルで、ミームトークンでありながら独自のコミュニティポータルを運営し、メンバーにトレードシグナルや推奨戦略を提供している。

これによりユーザーは市場の大きな動きを先取りしやすくなり、またコミュニティ内で取引行動を共有することも可能だ。

ソラナ版のトークンは数週間以内にローンチ予定で、投資家がソラナ基盤WEPEを購入するとERC-20版WEPEが1:1の割合でバーンされる仕組みとなっている。

ソラナの高速性やスケーラビリティの恩恵を受けることで、WEPEはより広範な投資家層にリーチできる見込みだ。

既存の保有者や新規投資家は、Wall Street Pepeの公式サイトからソラナ版WEPEを0.001ドル（約0.15円）で購入でき、間もなく取引所にも上場予定である。

公式サイトはこちら