De cryptomarkt in april 2025 biedt volop kansen voor traders die zoeken naar de beste crypto om te kopen. Terwijl sommige tokens richting belangrijke support niveaus zakken, beginnen andere veelbelovende crypto’s juist duidelijke bullish signalen te tonen. Ethereum, Solana en het opkomende project Solaxy vallen momenteel op door hun prijsactie, ontwikkelingen en potentiële instappunten.

Ethereum test cruciale support op $1.800

Ethereum beweegt na zes rode dagen rond de $1.800 en test daarmee een belangrijk support gebied. Dit level fungeerde eerder als springplank voor een stijging en vormt nu opnieuw een beslissend punt. Een close onder dit niveau kan de weg openen naar $1.700 of zelfs $1.500. Maar zolang de support houdt, blijft een bounce mogelijk.

De RSI nadert oversold condities en op de 4-uursgrafiek is een bullish crossover zichtbaar in de MACD. Dat wijst op een potentiële reversal. Daarnaast staat de Pectra upgrade gepland voor april, wat de efficiëntie van het netwerk aanzienlijk kan verbeteren. On chain data laat zien dat meer ETH wordt opgenomen van exchanges dan toegevoegd. Historisch gezien is dat een bullish signaal, omdat het vaak duidt op accumulatie.

Solana test support op $117

Solana beweegt momenteel rond $117, net boven een lokaal support gebied. Dit niveau fungeerde recent nog als springplank en is opnieuw een belangrijk punt om vast te houden. Zakt de koers eronder, dan ligt er lichte support rond $108. Bij een bevestigde bounce kan de koers terugkeren naar $130, met weerstand rond $145.

De structuur van Solana blijft bullish zolang higher lows worden gevormd. Met extreem snelle transactieverwerking en lage fees blijft Solana populair bij ontwikkelaars. Hoewel het netwerk in het verleden last had van piekbelasting, werkt het team actief aan schaalbare oplossingen. Traders die anticiperen op een bounce kunnen dit huidige level als mogelijke entry beschouwen.

Nieuwe kansen ontstaan aan de randen van gevestigde netwerken

Terwijl Ethereum en Solana de markt blijven domineren, ontstaan er ook kansen bij projecten die gericht zijn op het verbeteren van bestaande netwerken. Vooral binnen Solana is er veel aandacht voor schaalbaarheid en betrouwbaarheid tijdens piekuren. In dat kader is Solaxy een interessante ontwikkeling die inspeelt op precies deze behoeften.

Layer 2 oplossing met focus op snelheid en schaalbaarheid

Solaxy is een opkomend Layer 2 project dat ontworpen is om Solana te versterken. Door gebruik te maken van Roll-Up technologie verwerkt Solaxy transacties off chain, die vervolgens gebundeld worden gevalideerd op het mainnet. Dit verhoogt de snelheid, verlaagt de kosten en maakt het netwerk stabieler tijdens hoge belasting.

De native token $SOLX bevindt zich momenteel in de presale. Traders kunnen nu instappen tegen een gereduceerde prijs voordat de token live gaat op exchanges. De totale voorraad bedraagt 138.046.000.000 tokens en de lancering wordt verwacht in Q2 of Q3 van 2025.

Een belangrijk voordeel voor vroege deelnemers is het staking programma. 25% van de totale token voorraad is gereserveerd voor beloningen. De APY is dynamisch en stijgt wanneer er minder tokens worden gestaked. Rewards worden beschikbaar bij de Token Generation Event en tokens kunnen zeven dagen daarna worden gestaked.

Kansen voor april 2025

Ethereum, Solana en Solaxy bieden elk kansen met een verschillend risicoprofiel. Ethereum beweegt op een belangrijk supportniveau en laat tekenen zien van een mogelijke reversal. Solana test eveneens support rond $117 en kan bij bevestiging richting $130 bewegen. Solaxy positioneert zich als strategische aanvulling op het Solana netwerk en biedt via de presale en staking programma extra groeipotentieel voor vroege traders.