De crypto markt is behoorlijk gedaald aan het einde van het weekend. Dit geldt ook voor Binance Coin (BNB) die vandaag een bodem heeft bereikt vlak boven $500, een cash van bijna 27% in de afgelopen dagen. Aan het eind van de ochtend ligt BNB weer op $576 met een daling van 12,3% in de afgelopen 24 uur.

Op hetzelfde moment laat de Binance Coin koers nog steeds een bullish patroon zien, waardoor deze daling mogelijk van korte duur is. Gaat BNB vandaag verder dalen of is dit een goed moment om de altcoin met korting te kopen?

Gaat Binance Coin weer stijgen?

Binance Coin is vandaag, net als andere altcoins, sterk gedaald in waarde. Dit gebeurt terwijl de Bitcoin dominantie vannacht zijn hoogste punt heeft bereikt in 4 jaar. Hoewel het mogelijk is dat de altcoin nog verder gaat dalen, is dit voor velen een aantrekkelijke dip om te kopen, vooral voor degenen die hebben gekocht rond het niveau van $500.

Binance Coin is nog steeds de #6 grootste cryptomunt op basis van market cap en heeft nog ruimte voor verdere stijgingen in dit jaar. Dankzij zijn sterke fundamentals, maken investeerders maar al te graag gebruik van deze kans om BNB te kopen met korting.

Uit recente gegevens blijkt dat de Binance Chain in de afgelopen maand met 40% is gestegen in het aantal actieve adressen. Het aantal transacties is met 3,22% gestegen in dezelfde periode.

Een ander bullish ontwikkeling is de gigantische token burn die BNB heft gedaan, zo zijn er aan het eind van januari meer dan 1,6 miljoen BNB tokens uit circulatie gehaald. Dit heeft vandaag een waarde van zo’n $930 miljoen.

Ook op technisch gebied ziet BNB er bullish uit. Op de weekly chart is er een Cup & Handle patroon te zien. Een breakout aan de bovenkant van dit patroon kan leiden tot een pump naar $1232, vanuit hier een pump van 112%.

Het feit dat Binance Coin boven zijn 50 en 100 moving average is gebleven, is een teken dat de altcoin sterk blijft. Dit verhoogt ook de kans dat er de komende maanden een breakout boven het patroon plaatsvindt en dat de koers boven $1k kan stijgen.

BNB koers verwachting

De Binance Coin koers ligt aan het eind van de ochtend rond $580 na een daling van 11,4% in de afgelopen 24 uur. In een week tijd is de altcoin met 10,3% gedaald en in een maand tijd met 18,6%.

Op de dagelijkse grafiek is te zien hoe bulls nog steeds proberen om de koers terug omhoog te duwen. Het wordt echter lastig om BNB opnieuw boven zijn 200-daagse moving average (blauw) te brengen bij $611.

Lukt dit niet, dan wordt het niveau een resistance die stijgingen kan beperken in de komende dagen en/of weken.

De Relative Strength index (RSI) van BNB is naar 25 gezakt, een teken dat hij op technisch gebied zwaar ondergewaardeerd is. Op basis van de RSI is vandaag een goed moment om Binance Coin te kopen. Hoewel verdere dalingen nog mogelijk zijn, kun je vanuit dit niveau veel winst maken als de koers weer gaat stijgen op langere termijn.

Binance Coin is net als velen andere altcoins erg goedkoop vandaag. Als je van plan bent om op langere termijn vast te houden, is dit een goed moment om in te stappen. Op korte termijn zijn verdere dalingen nog mogelijk, vooral omdat traders vandaag rond $500 hebben gekocht en mogelijk op zoek zijn naar snelle winst.

