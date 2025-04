​El viernes, con Bitcoin manteniéndose por encima de los 80.000 dólares, la pregunta en la mente de todos los alcistas es si aún tiene la fuerza para superar su máximo histórico de enero. Sin embargo, ese camino se ha vuelto complicado.

La tormenta de aranceles del presidente Donald Trump ha sacudido los mercados globales, inyectando nueva incertidumbre en el panorama macroeconómico y haciendo que el próximo movimiento de BTC sea más difícil de predecir. Aun así, algunos apostadores en Polymarket siguen confiados, apostando a que Bitcoin podría subir a 130.000 dólares o incluso 150.000 dólares para fin de año.​

Por supuesto, es una apuesta de alto riesgo, especialmente en un mercado copado por la ambigüedad sobre recortes de tasas, preocupaciones inflacionarias y tensiones en el comercio global. La predicción de 150.000 dólares, por ejemplo, actualmente se cotiza a 0.19 dólares por acción.​

Mientras los especuladores de Polymarket buscan ganancias a través de apuestas binarias, otros inversores están tomando una ruta diferente, una que ofrece recompensas reales en Bitcoin, no solo hipótesis. Lo están haciendo a través de BTC Bull Token, un token centrado en la utilidad que ofrece pagos reales en Bitcoin cada vez que BTC supera un umbral de precio significativo, comenzando en 150.000 dólares y continuando en incrementos de 50.000 dólares. ​

Actualmente, $BTCBULL aún se encuentra en su fase de preventa, brindando a los primeros compradores la oportunidad de adquirirlo antes de que llegue a los intercambios. Una vez que esa puerta se cierre, el costo de entrada y la oportunidad de ganancias no serán los mismos.

Al comienzo de 2025, muchos creían que Bitcoin estaba en un camino claro hacia nuevos máximos históricos. La Reserva Federal inicialmente había señalado múltiples recortes de tasas de interés para el año, dando esperanzas a los alcistas de un rally impulsado por la liquidez. Pero cuando la inflación se mantuvo obstinadamente alta, la Fed cambió de rumbo.​

Luego vino el regreso de la administración Trump y, con ella, el resurgimiento de la política basada en aranceles. Conocido por usar aranceles como una herramienta de negociación, Trump una vez más los ha utilizado como una herramienta central de estrategia económica.

Pero con los aranceles vienen complicaciones, particularmente para las empresas estadounidenses que ahora enfrentan mayores costos para importar bienes o se ven obligadas a trasladar la producción al país, potencialmente a un costo mayor.​

Este entorno ha dejado a activos de riesgo como las criptomonedas emergentes, particularmente Bitcoin, actuando con cautela. La indecisión del mercado es evidente: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de Bitcoin actualmente se encuentra en territorio neutral, lo que sugiere que los comerciantes están esperando claridad.

​Aun así, Trump sostiene que estas políticas son meramente interrupciones a corto plazo destinadas a una recompensa a largo plazo: revivir la era de la manufactura “America First”, donde los bienes se producen en Estados Unidos por empresas estadounidenses, para consumidores estadounidenses.​

Si esa visión se materializa, probablemente requerirá que la Fed pivote nuevamente, esta vez hacia el estímulo económico y una postura más moderada para recortes de tasas. Y ese puede ser el plan de Trump desde el principio.​

Después de todo, un retorno a la flexibilización cuantitativa (QE) históricamente ha impulsado a los activos de riesgo. Más liquidez significa más apetito por inversiones de alto rendimiento, y compras de criptomonedas.​

Esa perspectiva se alinea con cómo varias voces prominentes en el ámbito cripto, como Arthur Hayes, cofundador y ex CEO de BitMEX, ven el mercado. Él cree que Bitcoin podría incluso alcanzar 250.000 dólares para finales de 2025, impulsado por cambios macroeconómicos y una nueva ola de flexibilización monetaria.​

Y para aquellos posicionados temprano, no solo en BTC, sino en proyectos como BTC Bull Token que recompensan a los tenedores a largo plazo con pagos reales en Bitcoin, las ganancias podrían ser aún mayores cuando se inicie la próxima fase alcista.​

Con Bitcoin listo para ser un ganador en un escenario de estanflación en el que el crecimiento es tenue y la inflación persistente, BTC Bull Token es una forma económica y sencilla de beneficiarse del repunte. El oro digital Bitcoin reafirmará su posición como el activo refugio definitivo.

Puede ser la perspectiva de un retorno a la flexibilización cuantitativa (QE), o recortes en las tasas de interés para contrarrestar el crecimiento lento o posiblemente una recesión, lo que está animando a algunos apostadores en Polymarket a colocar sus fichas en un precio más alto de Bitcoin.​

De hecho, aunque no todos apuestan a que Bitcoin alcance 150.000 dólares, la mayoría del volumen, 57%, o aproximadamente 620.000 dólares, está apostando a que BTC al menos supere su máximo histórico actual en 2025. Esa es una perspectiva más alcista en comparación con el 70% de apostadores que respaldan el objetivo de 70.000 dólares, que solo representa alrededor de 336.000 dólares en volumen total.​

Si Bitcoin cruza ese hito, las recompensas no solo fluirán hacia los comerciantes y tenedores, sino también hacia aquellos posicionados en $BTCBULL, el primer token que desbloquea su utilidad a través de airdrops de Bitcoin a medida que BTC supera umbrales clave de precio.

El primer airdrop se activa a los 150.000 dólares y continúa en incrementos de 50.000 dólares. Cuantos más $BTCBULL tengas, más Bitcoin recibirás.

Para recompensar aún más a los holders a largo plazo, BTC Bull Token también implementa un mecanismo de quema que reduce la oferta del token con cada hito — comenzando en 125.000 dólares y repitiéndose cada vez que el precio de Bitcoin sube 50.000 dólares. Esto no solo incrementa la escasez, sino que también añade una posible apreciación del precio al mantener el token.

De hecho, BTC Bull Token es una jugada obvia para cualquier alcista de Bitcoin — y probablemente ofrece más potencial que simplemente hacer una apuesta en Polymarket. Como se mencionó, $BTCBULL proporciona múltiples vías de retorno potencial: ganancias pasivas en Bitcoin mediante airdrops, plusvalía del token en sí, posible apreciación del Bitcoin recibido (si se mantiene), e incluso recompensas por staking, que actualmente ofrecen un rendimiento porcentual anual (APY) del 95%.

Compáralo con una apuesta en Polymarket, donde si Bitcoin no alcanza el objetivo, pierdes toda tu apuesta, y la recompensa va a quienes apostaron en tu contra.

Y finalmente, entrar en BTC Bull Token durante su preventa podría ser una forma inteligente de obtener exposición a Bitcoin — sin tener que adquirir BTC directamente.

¿Por qué? Porque el mercado todavía está lleno de incertidumbre. Hasta que no esté claro si la Reserva Federal retomará la flexibilización cuantitativa (QE) o no, Bitcoin podría quedar estancado en una tendencia lateral. Peor aún, si surgen más titulares negativos, BTC podría caer aún más — dando una victoria a los bajistas de Polymarket.

Mientras tanto, durante su preventa, el precio de $BTCBULL permanece fijo, ofreciendo una rara ventana de estabilidad hasta que se liste oficialmente en un intercambio. Y quién sabe — para cuando eso suceda, el mercado podría estar más estable, o al menos más predecible que hoy.

Así que, si las políticas arancelarias de Trump y el contexto macroeconómico general mantienen incierta la trayectoria a corto plazo de Bitcoin, entonces posicionarse en un token que está estrechamente alineado con el potencial alcista a largo plazo de Bitcoin — pero aislado de su volatilidad actual — hace que BTC Bull Token sea una jugada muy atractiva para cualquiera que apueste por el próximo estallido del cripto.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.