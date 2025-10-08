Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後の展望が急速に強気へと傾いている。

米国の現物ビットコインETFが月曜日に11億8,000万ドルという過去2番目に大きな1日流入額を記録し、機関投資家の関心が再燃した。

BTCは過去24時間で約1.99％下落し、$122,030付近で取引されているが、依然として上昇トレンドを維持。新高値をつけた後の調整に過ぎず、市場の構造的強さは崩れていない。

💰 US spot #Bitcoin ETFs just recorded $3.2B inflows last week — the second-best week ever. Even Ethereum ETFs pulled in $1.3B. Institutions are clearly not done buying. How long before retail catches up? 👀 pic.twitter.com/fwM8aBZvSK — Crypto Tom (@e_coiny) October 6, 2025

10月に入ってわずか4営業日でETF流入総額は34億7,000万ドルに達し、米国ETF全体の資産規模は600億ドルに接近している。

特にBlackRockの「iShares Bitcoin Trust（IBIT）」が主導的役割を果たし、9億6,700万ドルの流入を記録。保有量は約78万3,767BTCに達し、総評価額は約985億ドルに上る。

この継続的な資金流入は、ビットコインがもはや投機的資産ではなく、**伝統金融とデジタル資産をつなぐ“正規の投資対象”**として確立しつつあることを示す。

ゴールド高騰とビットコイン 今後の長期展望

金価格が1オンスあたり$4,000を突破する中、VanEckのアナリストは「次回の半減期（2028年）までにビットコインが金市場の半分を取り込めば、価格は**$644,000**に達する可能性がある」と予測している。

JUST IN: 🇺🇸 $130 billion VanEck’s Matthew Sigel says, “#Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving.” That’s “$644,000 per BTC” 🚀 pic.twitter.com/cgsgYkrHTG — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 7, 2025

この比較は、ビットコインがもはや“デジタルゴールド”として機能していることを裏付ける。

希少で、持ち運びが容易で、インフレヘッジとしても利用される点が金と重なる。

一方で、関税上昇やドル安、地政学的リスクの高まりが、金やビットコインといった実物的価値資産への資本流入を後押ししている。特に新興市場の若年層投資家は、従来の安全資産よりもビットコインを“優れた価値保存手段”とみなす傾向を強めている。

このゴールドとビットコインの連動性は、今後の機関導入加速により、両資産の価格上昇を相互に支え合う可能性を示唆している。

ビットコイン 今後のテクニカル分析：強気構造は維持

テクニカル面でも、ビットコインは依然として上昇構造を保持している。

50日単純移動平均線（SMA）は$120,462、100日SMAは$116,215付近にあり、構造的なサポートが明確に確認できる。

チャート上では**「ベアリッシュ・バタフライ」ハーモニックパターン**が$128,000〜$130,000の潜在反転ゾーン（PRZ）に接近中。

短期的な抵抗が予想されるが、RSIは48付近まで冷却しており、健全な調整局面を示している。

Record $1.18B ETF inflows spark renewed momentum as BTC consolidates near $122K.

Structure remains bullish with targets at $128K–$130K, and a breakout could open a path toward $160K.

Institutional demand shows no signs of slowing. #BTC #Crypto pic.twitter.com/SKbX9DgiBh — Arslan Ali (@forex_arslan) October 8, 2025

BTCが$121,700のサポートを維持できれば、再び$126,200を試し、さらに$130,000への上昇を目指す可能性が高い。

この水準を明確に突破すれば、$160,000ブレイクへの道が開かれる。

全体として、ビットコイン 今後の値動きは「疲弊」ではなく「蓄勢」を示唆している。

史上最高のETF流入、機関参入、マクロ経済要因が重なり、次の強気ラリーの前兆と見る向きが強い。

新たな波：Maxi Doge ($MAXI) が示す“次のステージ”

ビットコイン 今後の強気相場が注目される一方で、市場には新たなトレンドが生まれつつある。

それが、Maxi Doge ($MAXI) — 「ジムカルチャー × ミーム × ハイリスク取引」を融合させたユニークなトークンだ。

$MAXIは単なるミームコインではなく、トレードと肉体的努力を融合させた“カルチャー型プロジェクト”として設計されている。

SolidProofおよびCoinsultによる監査を受け、すでに信頼性が確認済み。プレセールではすでに280万ドル以上を調達しており、価格は$0.000261から上昇基調にある。

ホルダーは以下の特典を得られる：

ダイナミックAPYによるステーキング報酬

トレーディングコンテストやリーダーボード特典

コミュニティ主導のイベントおよび将来的な提携アクセス

公式サイトでETH、BNB、USDT、USDC、またはクレジットカードで購入可能。

Maxi Dogeは、ビットコイン 今後の強気サイクルを超える次の象徴的ムーブメントとして急速に存在感を高めている。