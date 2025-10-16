Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後は、市場環境の急変とともに強気反発の兆しを示している。米司法省による150億ドル相当の仮想通貨押収、中国系マイニングプール「LuBian」関連の13億ドル送金、そして9.3兆ドル規模の401(k)法案などが市場心理を一変させた。これらの要因はBTC価格が第4四半期に13万ドルへと向かう突破口となる可能性を高めている。

米司法省の押収とLuBian関連ウォレットの13億ドル移動

司法省は150億ドル規模の仮想通貨を押収したことを公表。その直前、LuBian関連のウォレットが11,886BTC（約13億ドル相当）を移動させた。これは3年ぶりの大規模送金であり、LookonchainとArkhamによって追跡が確認された。

JUST IN: The US government just moved 9,756 BTC (≈$1.1B) linked to Chen Zhi’s “Pig Butchering” scam. One of LuBian’s wallets (39DUz) woke up after 3 years of dormancy, transferring all 9,757 BTC to new addresses. This comes just a day after news broke that the US gov is… pic.twitter.com/igCUZY2FAd — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 15, 2025

この押収案件では、カンボジアのPrince Holding Groupが資金洗浄に関与したとされ、トランプ政権下の新たな大統領令によって押収BTCは米国の戦略的ビットコイン準備に組み込まれる可能性がある。こうした動きは、ビットコインが世界金融における制度的価値を一層強めている証拠とみられる。

401(k)法案が開く巨大な資金流入の可能性

米国下院のトロイ・ダウニング議員は、トランプ大統領の仮想通貨関連401(k)命令を恒久化する法案を提出。これにより米国民は年金口座でビットコインを含むデジタル資産を運用できるようになる見込みだ。

JUST IN: 🇺🇸 Congressman Troy Downing to introduce bill that would cement President Trump's executive order allowing #Bitcoin in 401(k)s into law 👀 pic.twitter.com/egTr4wNnJo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

現在、米国の401(k)運用資産総額は9.3兆ドルを超える。仮にそのごく一部がビットコインに配分されても、市場に数十億ドル規模の新規資金が流入することになる。アナリストはこれをビットコイン 今後の強気シナリオを後押しする主要要因と位置づけている。

NFT市場と暗号資産市場の反発

先週の12億ドル規模の急落後、NFT市場は急速に回復。時価総額は50億ドル前後で安定し、ビットコインとアルトコインの下げ渋りが市場全体を支えた。BAYCやCryptoPunksなど主要コレクションは小幅下落に留まり、Mutant Ape Yacht Clubなどは反発基調を見せている。

さらに暗号資産ファンドへの資金流入は31.7億ドルに達し、大規模清算にもかかわらず投資家の信頼感が示された。市場の回復力が強調され、ビットコイン 今後の上昇余地を後押しする形となっている。

ビットコイン 今後：トリプルボトムが示す13万ドル突破シナリオ

BTC/USDは10万9,600ドル付近でトリプルボトムを形成。この水準は9月末以来、複数回の反発を生んだ重要サポートであり、売り圧力の減少と買い集めの増加を示している。

2時間足ではBTCは11万6,054ドルの100期間SMMAを下回り、フィボナッチ0.5水準11万6,108ドルが強いレジスタンス帯となっている。RSIは43で上向きにカーブしており、強気ダイバージェンスを示唆。11万4,600ドルの上抜けが確認されれば買いが加速し、目標は11万7,600ドルから11万9,800ドル、さらには12万5,000～13万ドルに達する可能性がある。

ビットコインハイパー：ソラナ上で進化する新たなBTCエコシステム

ビットコイン 今後の進化を象徴する存在として「ビットコインハイパー（$HYPER）」が浮上している。これはビットコインの堅牢性にソラナの速度を融合させた初のLayer2であり、Solana Virtual Machine（SVM）によってスマートコントラクトや分散型アプリを低コストかつ高速で実行できる。

監査はConsultによって実施されており、スケーラビリティと信頼性を重視。すでにプレセールは2,370万ドルを突破し、トークン価格は0.013115ドルで推移している。

BTCが金融資産としての立場を固める一方で、ビットコインハイパーはその利便性と拡張性を担う存在として注目されている。

Bitcoin Hyper公式ページはこちら