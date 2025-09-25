Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

中国の電気自動車充電企業Jiuzi Holdingsによる最大10億ドルの暗号資産投資計画、さらにベラルーシでの暗号決済導入が、ビットコイン 今後に対する市場の注目を集めています。ビットコインは現在112,700ドルで取引されており、時価総額は2.24兆ドルを突破。取引量は500億ドル以上に達し、強気のシナリオが浮上しています。

ベラルーシにおける小売採用の拡大

ロシア最大のオンライン小売業者Wildberriesは、ベラルーシにて暗号決済の試験運用を開始しました。Whitebird（同国初のライセンス取得取引所）を通じて、BTC、ETH、USDTで電子バウチャーを購入し、プラットフォーム上で使用できる仕組みです。

このプログラムは現在パイロット段階ですが、当局は2025年末までに最大30億ドル規模の暗号決済処理を見込んでいます。これはビットコイン 今後の長期的な需要を支える重要な要因となるでしょう。

企業によるビットコイン投資

小売分野だけでなく、企業による暗号資産投資も再び活発化しています。Jiuzi Holdingsは、経済の不安定性に備えるため、ビットコイン、イーサリアム、BNBに最大10億ドルを割り当てる計画を発表。これにより株価は一時的に47%急騰しました。

同社の現金準備はわずか94万ドルであり、資金調達方法については疑問が残るものの、この発表は「企業財務戦略に暗号を組み込む」という大きな潮流を象徴しています。

一方、Krakenは米国における規制の明確化を求め、政治団体に200万ドルを寄付しました。これは暗号業界全体が法的安定性を求めていることを反映しています。

ビットコインのテクニカル見通し（BTC/USD）

テクニカル的には、ビットコインは117,800ドルでの高値更新後、下降チャネルに移行しました。短期的には50SMAが200SMAを下抜ける「デスクロス」が発生し、弱気のシグナルが点灯しています。

現在のRSIは45付近で推移し、売り優勢ながらも投げ売りには至っていません。直近の重要なレジスタンスは114,025ドル、サポートは112,000ドルです。この水準を割り込むと、111,095ドルや109,771ドルへの下落リスクが高まります。

しかし、111,000ドル付近での反発や強気包線の形成が確認されれば、再び上昇トレンドへ転換する可能性もあります。その場合、115,200ドルや116,600ドルの回復が視野に入り、2025年第4四半期に向けて勢いが増す展開も期待できます。

まとめ：ビットコイン 今後の展開

ベラルーシでの小売利用拡大、企業による巨額投資、米国における規制の明確化という追い風により、ビットコイン 今後は新たな上昇局面を迎える準備を整えつつあります。テクニカル要因とマクロ要因が重なれば、116,000ドル台へのラリーは十分にあり得るでしょう。

