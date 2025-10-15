Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。市場の急落で主要暗号資産から資金が退避するなか、HYPERのプレセールは2,350万ドル（約35億7,000万円）を突破した。

一方でビットコイン（BTC）は111,900ドル（約1,700万円）まで下落している。

投資家がHYPERに殺到する背景には、ビットコインを高速かつ低コストで利用可能にするレイヤー2ソリューションがある。大口投資家（クジラ）もすでに参加しており、37万9,900ドル（約5,760万円）、27万4,000ドル（約4,150万円）、7万4,900ドル（約1,130万円）規模の購入が確認されている。

さらに注目すべきは、Bitcoin HyperがビットコインのブロックチェーンをWeb3に対応させる点だ。これにより分散型金融（DeFi）、ゲーム、NFTなど幅広い領域に展開できるようになる。言い換えれば、このプロジェクトはビットコインの未来と密接に結び付いている。

プレセールが早期完売に近づくなか、Bitcoin Hyperの特徴と「押し目買いに最適」とされる理由を見ていこう。

Bitcoin Hyperはビットコインの未来を描く──机上の空論ではない

ビットコインは依然として最も注目される暗号資産だが、独自のWeb3エコシステムを形成するにはまだ時間がかかる。

本来、ビットコインは分散型通貨として設計されたが、市場は急速に進化し、金融、医療、エンターテインメント、ゲーム、スポーツなど幅広い分野に広がっている。

しかし、これらの発展の大半はイーサリアムやソラナといったスマートコントラクト対応チェーンの上で進んできた。ビットコインも独自のWeb3基盤を構築し、投資家や利用者に効率的で快適な体験を提供する必要がある。

参考までに、ビットコインの処理速度は1秒あたり7件に過ぎず、ソラナは実用ベースで4,709件、理論上では65,000件の処理が可能だ。ネットワーク混雑を解消できなければ、ビットコインの金融分野での本格的普及は難しい。

Bitcoin Hyperはこの課題を理解している。同プロジェクトはビットコインをWeb3対応にし、かつセキュリティを損なわない形で再活性化を目指す。単なる構想にとどまらず、着実な技術進展により、分散型アプリケーションやユースケースの基盤をビットコイン上に構築している。

仕組みの概要

Bitcoin Hyperの設計はシンプルだが高度な技術を備えている。

プロジェクトは「ノンカストディアル・カノニカルブリッジ」を採用し、ビットコインをレイヤー1とレイヤー2間でシームレスに移動できる。基盤チェーンでロックされたビットコインはラップトークンに変換され、より幅広いエコシステムで利用可能となる。

また、ソラナ・バーチャルマシン（Solana Virtual Machine）を活用することで、高速かつスケーラブルな基盤を構築している。場合によってはソラナ以上に速い取引処理も可能だ。

これによりビットコインのブロックチェーン上の混雑や手数料を軽減し、BTCを幅広い分散型アプリケーションで活用できるようにする。取引はオフチェーン処理でスピードを高めつつ、ZK（ゼロ知識）証明による定期検証を経てビットコインのメインチェーンに確定されるため、安全性は維持される。

さらに、CoinsultやSpyWolfといった大手ブロックチェーン監査企業によるスマートコントラクト監査も完了しており、コード上の脆弱性に対する懸念も払拭されている。

Bitcoin Hyper vs. Bitcoin──今買うべき暗号資産はどちらか

暗号資産市場は先日、数十億ドル規模の急落に見舞われた。市場は一時的に安定を取り戻したものの、地政学的リスクや米国政府の閉鎖、米中間の関税摩擦が回復の不透明感を強めている。

今回の下落はビットコインの基盤を揺るがすものではないが、12万5,000ドル（約1,890万円）を再テストするまでには時間がかかる可能性がある。

それでも長期的な上昇を見込む投資家にとっては、待望の買い場となっている。BTCの新高値を確信する投資家は、この弱気局面を利用してポートフォリオを拡大している。

そして彼らはBTCにとどまらず、小規模で過小評価されている暗号資産にも注目している。回復局面ではこうした銘柄が大幅な値上がりを示すことが多いからだ。

その点で、今週Bitcoin Hyperが市場全体の下落傾向に逆行しているのは象徴的だ。ビットコインと密接に結び付いたレイヤー2ソリューションは、弱気相場における戦略的な選択肢といえる。

2,350万ドル突破──早期購入のチャンスは長く続かない

Bitcoin Hyperの魅力はユーティリティだけではない。プレセールでは取引所上場前に割安な価格でHYPERを購入できる。また、ステーキングプログラムによってTGE（トークン生成イベント）までの間も受動的収益を得ることが可能だ。

現在、トークンは1枚0.013115ドル（約2.0円）、年利50％のステーキング利回りが設定されており、先行投資家にとって大きな好機となっている。ただし、次の価格上昇は目前に迫っている。

Bitcoin Hyper（HYPER）のプレセールに参加するなら、今が最後のチャンスかもしれない。