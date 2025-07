Bitcoin Hyper (HYPER) po cichu zdobywa rynek krypto, wyprzedzając Ripple (XRP) dzięki świeżemu, użytkowemu podejściu do DeFi i agresywnemu wzrostowi społeczności.

Podczas gdy XRP odnotował nowe ATH na poziomie 3,66 USD, jego impet słabnie – liczba nowych inwestorów spadła z 11 058 do 3 930 w zaledwie 48 godzin. Tymczasem Bitcoin Hyper przyciąga stabilny napływ kapitału i użytkowników, budując fundamenty pod kolejną falę wzrostów.

Ripple (XRP) po dynamicznym wybiciu zyskał 27% w tydzień i dotarł do 3,50 USD, jednak pojawiają się sygnały osłabienia trendu. Liczba nowych adresów gwałtownie maleje, co wskazuje na spadek zaufania do kontynuacji ruchu. Na wykresie net position HODLerów pojawiły się pierwsze od ponad miesiąca czerwone słupki – część długoterminowych posiadaczy realizuje zyski.

Jeśli presja podażowa się utrzyma, XRP może stracić wsparcie na 3,38 USD i przetestować 3,00 USD. Nic dziwnego, że uwaga rynku przesuwa się w stronę projektów z wyższym potencjałem wzrostu – jak Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper szybko przechodzi kolejne etapy przedsprzedaży. Bieżąca Faza 5 jest w ponad 85% wyprzedana przy cenie 0,03 USD za token. Projekt zebrał już ok. 12,8 mln USD, co odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów. Sprzedano ponad 625 mln tokenów, a liczba posiadaczy przekroczyła 13 800.

Wkrótce startuje Faza 6 z podwyżką ceny o 16,7% do 0,035 USD, więc obecne okno zakupowe jest krótkie. Inwestorzy zabezpieczający dziś pozycję blokują 100% gwarantowanego zwrotu na cenie startowej 0,06 USD.

Część analityków spekuluje o wartości 3,50 USD po debiucie – co implikuje potencjalny ROI rzędu 11 566%. Dodatkowo, pierwsza pięćdziesiątka posiadaczy ma otrzymać bonusowe alokacje, co dodatkowo napędza akumulację.

Bitcoin Hyper redefiniuje DeFi dzięki dwutorowemu systemowi udzielania pożyczek. Model Peer‑to‑Contract wykorzystuje smart kontrakty do dynamicznego kształtowania stóp procentowych, zapewniając stabilność zarówno pożyczkodawcom, jak i pożyczkobiorcom.

Równolegle model Peer‑to‑Peer pozwala na bezpośrednie transakcje ze spersonalizowanymi warunkami – idealne dla bardziej zmiennych aktywów, gdy wymagane są elastyczne zabezpieczenia i terminy.

Projekt rozwija także w pełni zabezpieczony, oparty na Ethereum stablecoin powiązany z USD, zaprojektowany tak, by minimalizować ryzyko depegu. To rozszerza użyteczność ekosystemu i wzmacnia pozycję Bitcoin Hyper jako realnego, a nie wyłącznie spekulacyjnego, aktywa.

Zaufanie stoi tu na pierwszym miejscu. Zespół sfinalizował audyt CertiK z wynikiem bezpieczeństwa na poziomie 95,00, bez wykrytych podatności w smart kontraktach. Równolegle uruchamiany jest Bug Bounty Program z pulą 50 000 USDT w czterech progach wag.

Aby zwiększyć zaangażowanie społeczności, Bitcoin Hyper prowadzi także giveaway 100 000 HYPER, w którym 10 zwycięzców otrzyma po 10 000 HYPER – wystarczy inwestycja co najmniej 50 USD w przedsprzedaży. Tego typu inicjatywy wzmacniają bezpieczeństwo, lojalność i wiralowy zasięg projektu.

Bitcoin po cichu przewyższa Ripple (XRP), łącząc innowacje technologiczne z namacalnymi korzyściami dla użytkowników. Gdy XRP traci impet, HYPER wykorzystuje sukces przedsprzedaży, dwumodelowe pożyczki DeFi, rozwój stablecoina oraz audytowane bezpieczeństwo, by budować trwałą przewagę.

Faza 5 dobiega końca – inwestorzy spieszą się, by zabezpieczyć tokeny po 0,03 USD, celując w 100% zwrotu przy starcie i potencjalnie znacznie wyższe zyski w trendzie wzrostowym.

Jeśli szukasz „best crypto to buy now”, Bitcoin Hyper prezentuje przekonującą propozycję wartości. Dołącz do przedsprzedaży i sprawdź potencjał projektu.

