Bitcoin Hyper tiše získává na síle a překonává Ripple (XRP) v roce 2025

Bitcoin Hyper tiše posiluje svou pozici na kryptotrhu a svým inovativním přístupem překonává Ripple (XRP). Zatímco XRP dosáhl nového historického maxima 3,66 USD, jeho dynamika slábne – počet nových investorů klesl z 11 058 na 3 930 během pouhých 48 hodin.

Naopak o Bitcoin Hyper roste obrovský zájem. Od začátku předprodeje se mu podařilo získat 12 800 000 USD s více než 625 miliony prodaných tokenů mezi 13 800 držitelů.

Nyní se nachází ve fázi 5 s cenou 0,03 USD za token, což představuje nárůst o 200 % oproti původní ceně 0,01 USD. Bitcoin Hyper navíc nabízí garantovaný výnos 100 %, s cílovou cenou 0,06 USD. Tento působivý růst vyvolává nadšení mezi investory, kteří hledají nejlepší kryptoměnu k nákupu právě teď.

Ripple (XRP) čelí zpomalení po nedávném cenovém vrcholu. Altcoin vzrostl během týdne o 27 % a dosáhl hodnoty 3,50 USD, ale začínají se objevovat známky slabosti.

Počet nových investorů prudce klesá, což naznačuje ztrátu důvěry v trvalý růst. Také dlouhodobí držitelé začínají prodávat – poprvé za více než měsíc se na grafu čisté pozice HODLerů objevují červené signály.

Pokud výprodej bude pokračovat, XRP může prorazit support na úrovni 3,38 USD a klesnout až na 3,00 USD. V důsledku toho se pozornost kryptotrhu přesouvá k perspektivnějším projektům, jako je Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper rychle postupuje svou předprodejní kampaní, která se nyní nachází ve fázi 5 – ta je již z více než 85 % vyprodána, s cenou 0,03 USD za token. Projekt zatím získal 12 800 000 USD, což odráží silnou důvěru investorů.

S více než 625 miliony prodaných tokenů a 13 800 držiteli poptávka neustále roste. Fáze 6 přinese zvýšení ceny o 16,7 % na 0,035 USD, což činí aktuální cenu atraktivní příležitostí pro vstup.

Investoři, kteří nakoupí nyní, si zajišťují 100% návratnost při cílové ceně 0,06 USD. Analytici navíc predikují hodnotu po spuštění až 3,50 USD, což by mohlo přinést potenciální návratnost ve výši 11 566 %.

Navíc Bitcoin Hyper odměňuje svých 50 nejlepších držitelů bonusovými tokeny, čímž ještě více motivuje k účasti.

Bitcoin Hyper přináší revoluci do oblasti DeFi díky svému systému dvojitého půjčování. Jejich model Peer-to-Contract využívá chytré smlouvy k poskytování dynamických úrokových sazeb, čímž zajišťuje stabilitu pro věřitele i dlužníky.

Současně Peer-to-Peer model umožňuje přímé transakce mezi uživateli, které jsou ideální pro volatilní aktiva a vyžadují individuálně dohodnuté podmínky. Tato flexibilita oslovuje uživatele, kteří hledají transparentní a bezpečné půjčovací služby.

Navíc Bitcoin Hyper představuje plně kolateralizovaný stablecoin navázaný na americký dolar, postavený na blockchainu Ethereum, který efektivně minimalizuje rizika depegu. Tato technologická inovace zvyšuje užitnou hodnotu platformy a staví ji do čela kryptoměnových investičních příležitostí.

Robustní bezpečnost a atraktivní odměny

Bitcoin Hyper klade důraz na důvěru prostřednictvím přísných bezpečnostních opatření. Tým úspěšně dokončil bezpečnostní audit od společnosti CertiK a dosáhl působivého skóre 95,00 – bez zjištěných zranitelností v chytrých smlouvách.

Kromě toho Bitcoin Hyper spustil bug bounty program ve spolupráci s CertiK, který nabízí odměny až do výše 50 000 USDT podle čtyř úrovní závažnosti. Tato iniciativa dále posiluje důvěru v celkovou bezpečnost platformy.

Pro zvýšení angažovanosti pořádá Bitcoin Hyper také soutěž o 100 000 USD. Deset výherců získá po 10 000 USD, pokud investují alespoň 50 USD v předprodeji. Tyto snahy upevňují pozici Bitcoin Hyper jako jedné z nejlepších kryptoměn k nákupu právě teď.

Bitcoin Hyper tiše překonává Ripple (XRP) díky spojení technologických inovací a reálných odměn. Zatímco XRP bojuje s klesající důvěrou investorů, Bitcoin Hyper využívá úspěchu své předprodeje a síly svého DeFi ekosystému.

Jeho půjčovací modely, vývoj stabilních kryptoměn a bezpečnost ověřená společností CertiK jej odlišují na krypto trhu.

S blížícím se koncem fáze 5 investoři spěchají, aby si zajistili tokeny za cenu 0,03 USD – s garantovaným 100% výnosem při spuštění a obrovským potenciálem pro zisky.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.