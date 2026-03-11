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최근 암호화폐 커뮤니티와 디젠 트레이더들 사이에서 입소문을 타며 매수세가 몰리는 곳이 있다. 바로 비트코인 레이어2 솔루션인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER) 프리세일이다. 프리세일은 현재까지 무려 3,192만 달러를 끌어모으며 다음 이정표인 3,200만 달러 돌파를 코앞에 두고 있다.

웹3 전문가 보치 크립토(Borch Crypto)가 올해 이 프로젝트의 100배 가격 상승 가능성을 언급할 정도로 시장의 기대감은 한껏 달아오른 상태다.

SVM·영지식 증명 결합, ‘비트코인 2100만 개’ 오마주한 영리한 토크노믹스

투자자들이 이토록 비트코인 하이퍼에 열광하는 이유는 비트코인의 고질적인 약점인 느린 속도와 높은 비용을 완벽하게 해결했기 때문이다.

개발팀은 강력한 솔라나 가상 머신(SVM)을 활용해 트랜잭션을 거의 즉각적으로 처리하고 수수료를 바닥 수준으로 낮췄다. 그러면서도 영지식 증명과 메인 체인 상태 정산을 통해 비트코인의 강력한 보안은 그대로 물려받았다.

You ALWAYS need to show up in style. 😎 That's the Hyper way. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/X7Ds3nsFMM — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 3, 2026

여기에 탈중앙화 브릿지를 도입해 사용자가 자산 통제권을 잃지 않고도 BTC를 L2로 넘겨 빠른 결제와 디파이(DeFi) 앱을 즐길 수 있게 만들었다. $HYPER 토큰은 네트워크의 수수료 결제, 네트워크 보안을 위한 스테이킹, 거버넌스 참여에 쓰인다.

특히 총공급량을 210억 개로 설정해 비트코인의 2,100만 개 제한을 센스 있게 오마주한 점이나, L2 개발 및 커뮤니티 보상, 거래소 상장을 아우르는 토크노믹스 설계도 커뮤니티의 호평을 받고 있다.

호르무즈 해협 위기·유가 급등… 가치 저장 넘어선 ‘자본 효율성’ 원한다

이러한 L2 인프라로 자금이 이동하는 배경에는 현재의 불안한 거시 경제 상황이 깔려 있다. 아랍에미리트, 오만, 이란 사이의 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 펄펄 끓고 있기 때문이다.

화물선에 대한 확인된 공격과 이란의 기뢰 매설 보도로 인해 세계에서 가장 중요한 에너지 병목 구간의 교통량이 뚝 떨어졌다. 이 충격파로 원유 가격은 100달러 위로 치솟았고 인플레이션 공포가 다시 금융 시장을 덮쳤다.

비트코인은 가치 저장 수단이라는 타이틀 덕분에 무너지지 않고 7만 달러 선 돌파를 엿보며 버티고 있지만, 하방 압력 역시 거세다.

유명 트레이더 킬라엑스비티(KillaXBT)는 6만4,000~6만6,000달러, 7만4,000~7만6,000달러 구간에 저레버리지 청산 물량이 쌓여 있다고 지적했다.

월간 및 주간 시가 등 주요 레벨 근처에서 유동성을 휩쓰는 횡보장이 이어지다 보니, 전통적인 자산 보유만으로는 불안감을 느낀 비트코인 지지자들이 더 나은 자본 효율성과 유틸리티를 찾아 하이퍼 같은 대안으로 발길을 돌리고 있는 것이다.

$BTC Low leverage liquidations are building up around $64–66K and $74–76K. In a ranging market, the objective is to build liquidity. (Given market structure validates it) If we start pushing down toward the monthly open and weekly open around $66K–$66.9K, there’s a strong… pic.twitter.com/KXZaWZTMFS — Killa (@KillaXBT) March 11, 2026

모바일 앱 베스트 월렛으로 간편 구매부터 37% APY 스테이킹까지

비트코인 하이퍼의 움직임에 함께 하는 방법은 모바일 환경에서도 매우 쉽고 직관적이다. 프리세일 가격이 오르기 전 선점하고 싶다면 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드해 보자. 앱 내에서 바로 구매가 가능할 뿐만 아니라, 번거로운 스왑 과정(ETH, SOL, BNB, USDC, USDT 지원) 없이 은행 카드로도 쉽게 결제할 수 있다.

가장 매력적인 점은 구매 즉시 37%의 연이율(APY)로 토큰을 스테이킹해 보상을 챙길 수 있다는 것이다.

공식 X 계정을 팔로우하고 텔레그램 그룹에 참여하면 더 빠른 소식을 받아볼 수 있다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.