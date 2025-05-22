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有沒有發現，比特幣現在不再像以前那樣暴衝，而是像個理工男，計算好節奏、邏輯清晰地往上爬？從75K到85K、再到95K、105K，每漲一萬美元回氣，然後繼續往上爬。這種「階梯式」走勢，說穿了，就是一種市場健康運動方式。

Trader Tardigrade 那篇分析還真有意思，他直接指出，這種節奏感讓人有時間上車、也有機會獲利了結，不像以前動不動就給你來個20%回調，把人甩車上。

而這還只是短線節奏，圖表派CryptoCon甚至喊出了16萬美元新目標，還搬出「黃金比率乘數」模型來撐腰。講真，這些技術分析你信不信是一回事，但那個走勢圖跟2017年牛市主升浪有夠像，會讓人忍不住開始幻想：「該不會…又來了吧？」

這波慢牛不只是比特幣在變，比特幣用戶也在變

Willy Woo也說得頭頭是道，比特幣不再是那個飆升100%年增長率少年，它慢慢成熟了。CAGR從三位數降到30%上下，預期將落在8%左右長期增長曲線。聽起來是不是沒那麼sexy？但這才是資本市場愛樣子啊。

問題是，當這東西越來越像一個正經金融工具時，一般人怎麼參與？現貨太貴，交易又複雜，還要擔心錢包被盜，KYC被追蹤，轉錯鏈還全沒了……真不是每個人都有時間跟經驗玩這些。

這時候，Best Wallet就像是你面前救生艇，而且是升級過那種。

Best Wallet是現在最好用Web3工具箱

Best Wallet上線不到半年，用戶就破百萬，下載數暴增38,000%，而且沒KYC、支援60多條鏈、可以直接買幣、賣幣、質押、追空投、甚至能一鍵加入新幣預售。以前你可能還在為哪裡買PEPE、哪裡換SOL而煩惱，現在通通都能一個App搞定。

更屌是，它「Upcoming Tokens」功能超級香，會自動幫你把最新預售熱幣彙整起來，就像是一個你沒請但每天幫你刷推、找幣、還能幫你買進助手一樣。之前Pepe Unchained就是靠它起飛六倍，現在Wall Street Pepe也因為掛在這上面，直接吸了上百萬美金。

當別人還在Twitter找梗、Discord挖群，投資者在Best Wallet點兩下就完成卡位，這差距是有點誇張。

新幣哪裡找？BEST代幣讓你內部通行

Best Wallet不只是一個錢包，它還自己發了一枚實用型代幣$BEST。目前預售已經籌了超過1200萬美元，你說這是不是有點爆炸？

$BEST代幣不只是你投資門票，它還讓你在整個Wallet生態中擁有優先體驗權、獲得手續費折扣、高收益質押和8%現金回饋消費卡。對，就是他們要推Best Card，可以直接刷加密資產買東西，還支援Apple Pay和Google Pay。說真這功能不輸銀行卡，甚至更自由、更匿名。

別忘了，這一切都還在成長初期。Best Wallet目前連交易所都還沒上主板，預售早鳥才剛啟動，大家不覺得這跟2018年還沒爆發前MetaMask感覺很像嗎？

参观购买Best Wallet代币

結論：一邊看比特幣上漲，一邊被動卡位，是不是太香？

你可以選擇繼續觀望，等比特幣到12萬再決定要不要買。也可以在現在，把Best Wallet裝起來，丟點錢進$BEST，還順手看看Upcoming Tokens有什麼值得賭Meme幣。因為就算BTC真漲到16萬、甚至更高，只有在提早佈局、提前卡位時，那才叫做參與牛市；等漲完再追高，那叫圍觀別人賺錢。

投資者可能不能掌控整個市場走向，但可以選擇工具。Best Wallet，可能就是2025牛市旅程中，最值得搭上一班車。