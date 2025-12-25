Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後の価格動向に市場の視線が集まっている。

ビットコイン（BTC）は現在8万7700ドル（約1360万円）付近で推移し、10月の高値から大きく水準を切り下げた。

2025年は地政学リスクと防衛的投資が強まる年となっている。

現物金は年初来で約70％上昇した一方、ビットコインは約6％下落している。

この乖離は無視できない。

「デジタルゴールド」としての役割が意識されてきたBTCだが、現時点ではその評価が後退している。

マクロ環境と資金フローが示すビットコイン 今後の逆風

10月以降、ビットコインを取り巻くマクロ環境は明確に悪化した。

価格は12万6272ドル付近の高値から約30〜31％下落している。

同期間に金は3860ドル付近から4480ドル近辺まで上昇した。

流動性の引き締まりと政策不透明感の中で、伝統的なヘッジ資産への資金回帰が鮮明となった。

年末の低流動性環境に加え、関税や通商政策を巡る懸念がボラティリティを増幅させた。

レバレッジを伴う暗号資産ポジションの整理が進んだ点も影響している。

ドイツ銀行が引用した機関投資家データでは、11月から12月にかけてBTC連動商品からの資金流出が続いた。

一方で、金ETFには安定した資金流入が確認されている。

オンチェーンデータが示す冷静な市場構造

重要なのは、個人投資家の投げ売りが見られない点だ。

オンチェーンデータでは、小口ウォレットの分布に大きな変化は確認されていない。

今回の下落は、パニック売りではなく機関投資家のリバランスが主因とみられる。

ビットコイン 今後は、投機的な勢いよりも流動性と政策動向への依存度が高まっている。

テクニカル面から見るビットコイン 今後の方向性

テクニカル分析では、2時間足で下降チャネル内の推移が続いている。

9万4600ドル付近での反落以降、上値は抑えられた状態だ。

一方、8万6500〜8万6700ドルの支持帯は維持されている。

急落ではなく、調整を伴う安定化局面と解釈されている。

50EMA（指数移動平均線）は8万7750ドル付近で横ばいとなった。

100EMAは8万7980ドル付近に位置し、短期的な上値抵抗として意識される。

ローソク足は小幅な実体が多く、相場のエネルギーが圧縮されている。

RSI（相対力指数）は52付近で高値を切り上げ、強気ダイバージェンスが形成された。

チャネル構造は、下降ウェッジ（下向きに収束する形状）に近づいている。

売り圧力が弱まれば、上方向への解消も想定される。

市場が注目する分岐点と今後のシナリオ

8万8800ドルを明確に上抜けた場合、9万600ドル、9万2700ドルが次の目標となる。

一方、8万6500ドルを割り込めば、8万3800ドルが意識されやすい。

さらに下落すれば、8万1600ドル付近が中期的な支持帯となる。

ビットコイン 今後の動きは、緩やかではなく決定的な変化となる可能性が高い。

派生テーマとして浮上するPepenode

ビットコイン 今後の方向性が定まらない局面では、派生テーマへの関心が高まりやすい。

その一つとして注目されているのが、Pepenode（PEPENODE）だ。

Pepenodeは、ミーム文化とゲーム性を融合させた次世代型プロジェクトとされる。

すでに239万ドル（約3億6000万円）以上を調達し、プレセールは最終段階に入った。

最大の特徴は、保有するだけでなく「体験する」設計にある。

ユーザーは仮想サーバールームを構築し、マイナーノードを運用する形で報酬獲得を目指す。

プレセール段階ではステーキング機能も提供されている。

トークン生成イベント前から報酬を得られる点が、参加意欲を高めている。

現在、PEPENODEは1トークン0.0012112ドル（約0.19円）で提供されている。

残り供給量が限られる中、早期参加の機会は終盤を迎えている。

Pepenodeを購入する