ビットコインは金曜日に一時103,000ドル（約1,560万円）まで下落したが、上昇基調のトレンドラインに支えられ、その後すぐに反発し、112,000ドル（約1,700万円）超で引けた。

以降は横ばい推移が続いており、大幅な値動きの後の調整局面にあるとみられる。

このトレンドラインは過去の重要な局面でも価格を支えてきた。2024年9月にはビットコインが53,000ドル（約800万円）から107,000ドル（約1,620万円）へと2倍以上の上昇を見せた。2025年4月にも75,000ドル（約1,140万円）から120,000ドル（約1,820万円）超へ、3か月で60％の急騰を導いた。

そして現在も同じトレンドラインが支えとなっている。

ただし今回で3度目の接触となるため、サポートの効力はやや弱まる可能性がある。それでも保守的に見積もっても50％の上昇が想定され、目標値は約160,000ドル（約2,430万円）となる。

史上最高値の126,000ドル（約1,910万円）が抵抗線となるが、過去のデータではトレンドライン反発後に必ず前回高値を突破していることから、上昇余地は依然として大きい。

なぜ16万ドル到達だけでは不十分なのか──賢明なアルトコイン投資の可能性

ビットコインが16万ドルへ到達するという予測は投資家にとって魅力的だが、それだけでは大きな資産形成にはつながらない。

専門家は、ビットコインと並行して成長する可能性のある時価総額の小さいアルトコイン（新興暗号資産）への投資を推奨している。

例えば、ビットコインが16万ドルに上昇したとしても、現水準からの上昇率は約40％にとどまる。株式市場なら十分な成果だが、暗号資産市場ではより大きな成長を期待できる。問題は「どの銘柄を選ぶか」である。

現在注目されるアルトコインの筆頭はBitcoin Hyper（HYPER）だ。同トークンは単なる話題性ではなく、ビットコインの基盤技術における重要な課題解決を目的としている。

Bitcoin Hyperは次の1000倍暗号資産となるのか

Bitcoin Hyperはビットコイン向けの新しいレイヤー2（L2）ソリューションを構築している。その特徴は、多くのL2が採用するEthereum Virtual Machine（EVM）ではなく、Solana Virtual Machine（SVM）を統合している点にある。

SVMは数千件のトランザクションを同時処理できるため、これによりビットコインが抱える「処理速度の遅さ」と「手数料の高さ」という長年の課題を解決できる可能性がある。現在のビットコインは1秒間に7件しか処理できず、主要チェーンの中でも最も遅い部類だが、Bitcoin Hyperはこれを根本から変革しようとしている。

HYPERがビットコインにWeb3をもたらす

SVMの統合により、開発者はビットコイン上で直接スマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）を構築できるようになる。セキュリティを維持しながら、以下のようなWeb3分野の発展が期待される。

高速なDeFi取引プラットフォーム

DAO（自律分散型組織）やガバナンスツール

レンディングやステーキングプロトコル

トークンスワップ機能

ブロックチェーンゲーム dApps など

さらに、ユーザーがシームレスに利用できるよう、Bitcoin Hyperは非カストディ型の分散型ブリッジ「カノニカルブリッジ」を提供する。このブリッジはビットコインのレイヤー1とBitcoin Hyperのレイヤー2を接続し、送信したビットコインをロックし、同等量のラップドトークンをレイヤー2上で発行する仕組みだ。

利用者はレイヤー2上でWeb3アプリを利用した後、再びトークンをブリッジに戻すことで、元のビットコインをウォレットに引き出せる。

今がHYPER購入の好機──プレセール実施中

Bitcoin Hyperは、ビットコインの実用性を拡張する画期的なプロジェクトとして、2025年の有力な暗号資産プレセールの一つに浮上している。

既に2,350万ドル（約35億7,000万円）以上を調達しており、機関投資家や大口投資家（クジラ）からの注目も集まっている。

現在の価格は1トークンあたり0.013115ドル（約2円）と依然として低水準にあり、将来的な値上がりを狙う好機とされる。さらに、50％のステーキング年利（APY）も提供されており、保有者に追加のリターンをもたらす仕組みとなっている。

今すぐHYPERトークンを入手し、50％のステーキング年利（APY）を手に入れよう。