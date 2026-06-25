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Jeudi 25 juin 2026 – Le marché des cryptomonnaies vient de nous offrir une nouvelle démonstration de force. Après une baisse éclair sous le seuil psychologique des 60 000 $, touchant un point bas à 59 100 $, le Bitcoin (BTC) a signé un rebond spectaculaire en « V » pour s’installer à nouveau au-dessus des 61 000 $. Cette volatilité n’a pas refroidi les investisseurs ; au contraire, elle semble accélérer la migration des capitaux vers des infrastructures d’avenir. Au cœur de cette dynamique, la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir une étape majeure en récoltant plus de 32,88 millions de dollars, prouvant que l’appétit pour les solutions d’évolutivité du Bitcoin est plus fort que jamais.

La révolution des Layer 2 s’accélère : Pourquoi Bitcoin Hyper (HYPER) affole les compteurs

Le projet Bitcoin Hyper (HYPER) développe le réseau Layer 2 le plus rapide pour Bitcoin, conçu pour résoudre les problèmes de lenteur et de frais élevés tout en héritant de la sécurité de la blockchain principale. Son architecture repose sur un système de pont canonique : les utilisateurs envoient leurs BTC vers une adresse surveillée, puis un programme relais exécuté sur la Solana Virtual Machine (SVM) à haut débit valide le dépôt et émet un montant équivalent sur le Layer 2. Ces fonds deviennent instantanément utilisables pour les transferts, le staking, les protocoles DeFi et d’autres activités on-chain.

When that Bitcoin Layer 2 hits just right. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/BaKeaQsoZI — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 22, 2026

Les transactions regroupées et compressées sur le Layer 2 de Bitcoin Hyper s’appuient sur des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) pour garantir leur validité avant que l’état du réseau ne soit périodiquement enregistré sur le Layer 1 de Bitcoin. Les retraits suivent un processus sécurisé similaire pour restituer les fonds sur la chaîne principale. L’objectif est de rendre viables la DeFi, les paiements et d’autres cas d’usage sur Bitcoin, sans modifier les fondamentaux du réseau d’origine.

La prévente du jeton HYPER progresse rapidement, avec déjà plus de 32,88 millions de dollars récoltés au prix actuel de 0,0136821 $ par jeton. Les acquéreurs peuvent staker leurs jetons dès l’achat pour générer un rendement de 36 % d’APY. Le jeton HYPER sera indispensable pour régler les frais de transaction sur ce nouveau Layer 2, participer à la gouvernance et accéder aux fonctionnalités premium du réseau, ce qui explique pourquoi l’intérêt ne faiblit pas malgré les fluctuations récentes du Bitcoin.

Analyse de marché : Le rebond en V du Bitcoin valide-t-il la fin de la correction ?

Avant le repli d’hier, le cours du Bitcoin oscillait principalement dans une fourchette comprise entre 62 000 $ et 63 250 $, affichant une certaine stabilité avant de chuter à 59 100 $ en l’espace de quelques heures seulement. Si la remontée du BTC vers les 61 000 $ a été encore plus fulgurante, la rupture temporaire des 60 000 $ incite certains analystes à la prudence. Certains scénarios évoquent un possible retour vers la zone des 55 000 $ si la pression vendeuse liée aux sorties des ETF et l’aversion globale au risque persistent.

Du côté des haussiers, des analystes comme Michaël van de Poppe soulignent la rapidité de cette reprise, un signal technique encourageant pour la tendance à court terme. L’expert surveille de près la clôture hebdomadaire, espérant qu’elle se maintienne au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines, ce qui viendrait valider la force des acheteurs.

Fast sweep of the lows on #Bitcoin and a quick move upwards. The weekly hasn't closed yet, but if the weekly can close above the 200-Week MA, we're in great territory for more upside. Ultimately; don't sell your #Bitcoin to buy it back lower. Just simply hold would be my… pic.twitter.com/0jFaKZEIJh — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 25, 2026

Selon van de Poppe, le comportement récent du Bitcoin confirme qu’il est souvent plus judicieux de conserver ses positions (HODL) face aux fluctuations à court terme plutôt que de tenter de vendre pour racheter plus bas.

Bien que des facteurs externes comme les flux des ETF et l’environnement macroéconomique alimentent la volatilité, la structure globale du BTC reste favorable à une reprise haussière dès que le marché se stabilisera. Cette phase de rebond s’accompagne d’un intérêt croissant pour les projets centrés sur l’écosystème Bitcoin, à l’image de Bitcoin Hyper, qui cherchent à optimiser la vitesse des transactions et à déployer des applications décentralisées sur le réseau.

Guide pratique : Comment participer à la prévente et maximiser vos rendements

Le site officiel de Bitcoin Hyper est le canal le plus direct pour acquérir des jetons HYPER durant la phase de prévente. Il suffit de connecter un portefeuille compatible, de saisir le montant souhaité et de valider la transaction directement sur la plateforme, avec la possibilité de staker ses jetons immédiatement pour commencer à accumuler des récompenses. Au tarif actuel de 0,0136821 $ par HYPER, les premiers participants bénéficient d’un prix avantageux et d’un accès instantané au programme de staking offrant 36 % d’APY.

Plusieurs cryptomonnaies sont acceptées pour l’achat de jetons HYPER, notamment l’ETH, le SOL, le BNB, l’USDT et l’USDC. Une option de paiement par carte bancaire est également proposée pour ceux qui préfèrent utiliser des devises fiduciaires.

L’application Best Wallet (disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play) offre une solution mobile simple pour investir dans la prévente de HYPER, accessible directement depuis l’onglet « Upcoming Tokens » (Jetons à venir) de l’application.

Suivez le projet Bitcoin Hyper sur X et Telegram pour rester informé du calendrier de la prévente, de l’événement de génération de jetons (TGE), des futures cotations sur les plateformes d’échange et des avancées techniques du Layer 2.

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