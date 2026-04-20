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Lundi 20 avril 2026 – Le Bitcoin revient au centre du jeu après avoir traversé un nouvel épisode de volatilité ce week-end, avec un marché qui recommence déjà à regarder vers le seuil psychologique des 80 000 $.

Le signal le plus suivi reste du côté des ETF spot : vendredi seulement, les achats nets ont atteint 663,91 millions de dollars, portant l’encours total de ces produits à 101,45 milliards de dollars.

Pour les investisseurs, le tableau est assez lisible : des capitaux continuent d’entrer, pendant que la pression vendeuse disponible au-dessus des cours actuels semble se réduire. C’est cette combinaison qui pousse désormais plusieurs analystes à envisager une accélération du BTC au-dessus des 80 000 $ avant la fin de la semaine.

Dans ce contexte de regain de momentum sur le leader du marché, certains projets directement liés à l’activité de l’écosystème Bitcoin gagnent aussi en visibilité. C’est le cas de Bitcoin Hyper (HYPER), dont la prévente a déjà récolté près de 32,5 M$.

À seulement 2,5 M$ du seuil des 35 M$, avec des achats de baleines toujours présents et un lancement de sa chaîne Bitcoin Layer 2 attendu au T3, le projet s’impose de plus en plus comme l’une des préventes suivies de près par les particuliers à la recherche d’exposition au narratif infrastructure Bitcoin.

Le marché voit un chemin plus clair vers 80 000 $

Malgré les tensions géopolitiques récentes et les secousses de court terme, la demande institutionnelle sur le BTC continue de tenir. Les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré des entrées hebdomadaires régulières tout au long du mois d’avril, aidant le prix à remonter jusqu’à 78 333 $ après un passage vers 65 000 $ fin mars.

Autre élément observé par les traders : les murs vendeurs restent relativement faibles entre les niveaux actuels et la zone des 80 000 $. Ajoutée à l’accumulation croissante des baleines, cette configuration alimente l’idée qu’un maintien au-dessus de 75 000 $ pourrait rapidement ouvrir la voie à une nouvelle jambe haussière.

Le trader Crypto Kaleo, suivi par 727 500 abonnés sur X, a d’ailleurs résumé cette lecture dans une publication largement partagée hier soir. Selon lui, le repli du week-end relevait d’un piège baissier, le rebond est déjà enclenché et un « full send » vers 80 000 $ ou plus pourrait se produire dans les prochains jours.

Bear trap is set. Now slowly erase the weekend dump. Then full send Tuesday. https://t.co/XRpTbTtiks — K A L E O (@CryptoKaleo) April 19, 2026

Pourquoi Bitcoin Hyper gagne du terrain dans ce contexte

Lorsque le Bitcoin retrouve de la force, l’attention ne se limite pas au prix du BTC lui-même. Une partie du marché se repositionne aussi sur les projets d’infrastructure susceptibles de bénéficier d’une hausse de l’activité on-chain et d’un retour de l’intérêt retail. C’est dans cette catégorie que se place Bitcoin Hyper.

Le projet se présente comme une véritable solution Layer 2 pensée pour étendre les capacités du réseau Bitcoin. Son objectif est de répondre à deux freins historiques de la couche de base : des confirmations lentes et des coûts élevés. Pour cela, les opérations sont exécutées sur la SVM (Solana Virtual Machine), tandis que le règlement final et la sécurité restent ancrés à Bitcoin.

Son pont canonique décentralisé verrouille le BTC natif sur la Layer 1 Bitcoin puis émet des tokens wrapés équivalents sur la nouvelle Layer 2. Cette architecture vise à permettre des transferts quasi instantanés, des frais réduits, le staking, des usages DeFi, des lancements de meme coins et des fonctionnalités dApp plus complètes, sans renoncer au modèle de sécurité de Bitcoin.

Une prévente à près de 32,5 M$ avec un mainnet attendu au T3

Le token HYPER doit occuper un rôle central dans l’écosystème, avec des usages prévus pour le gas, la gouvernance et l’utilité réseau. Les détenteurs peuvent également staker leurs tokens afin d’obtenir des récompenses annoncées à 39 % APY, accéder à certaines fonctionnalités premium, voter dans la gouvernance et profiter de réductions sur les frais après le lancement du mainnet.

Sur le plan des chiffres, le prix de prévente est déjà monté de 0,0115 $ à 0,0136788 $, tandis que le total levé se rapproche rapidement des 35 M$. Le staking est déjà disponible pour les acheteurs qui souhaitent verrouiller leurs tokens immédiatement.

Cette trajectoire s’inscrit dans une logique de marché bien connue : lorsque la demande d’utilisation de Bitcoin augmente, les solutions capables d’apporter davantage de rapidité et d’efficacité en matière de coûts attirent souvent plus d’attention. Avec un mainnet attendu le trimestre prochain, Bitcoin Hyper cherche précisément à se positionner sur ce flux potentiel.

Comment acheter HYPER avant la prochaine hausse de prix

Pour participer, il faut se rendre sur le site officiel de la prévente Bitcoin Hyper, puis connecter un wallet compatible comme Best Wallet ou MetaMask. Il suffit ensuite de choisir le montant de HYPER à acheter et de régler en ETH, USDT, BNB, USDC ou SOL. Une option par carte bancaire est également proposée pour un parcours plus rapide.

Le site permet aussi d’acheter et de staker dans la même opération, afin que les récompenses de 39 % APY commencent à s’accumuler immédiatement.

Les tokens HYPER sont aussi accessibles directement via Best Wallet, dans l’onglet « Upcoming Tokens ». L’application est disponible gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play.

Pour suivre les dernières annonces du projet, les investisseurs peuvent aussi suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre le groupe Telegram du projet.

Découvrir Bitcoin Hyper.