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Mercredi 8 avril 2026 – Le marché crypto a brutalement retrouvé de l’élan pendant la nuit. La capitalisation totale du secteur a progressé de 4,2 % pour repasser au-dessus de 2,44 billions de dollars, dans le sillage d’une détente géopolitique inattendue : le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu temporaire de deux semaines avec l’Iran, à condition que le détroit d’Ormuz soit rouvert.

Le mouvement a immédiatement relancé l’appétit pour le risque. Bitcoin a gagné 4,9 % pour atteindre 72 738 $, son plus haut niveau depuis trois semaines, pendant que le pétrole reculait sur fond d’apaisement au Moyen-Orient. Dans le même temps, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré 471,3 millions de dollars d’entrées nettes lundi, un signal supplémentaire de retour des flux institutionnels.

Dans cet environnement, les investisseurs se repositionnent logiquement sur les dossiers à bêta plus élevé liés à l’infrastructure Bitcoin. C’est dans ce contexte que Bitcoin Hyper (HYPER), une solution Layer 2 qui associe la sécurité de Bitcoin à la Solana Virtual Machine (SVM), a franchi les 32 millions de dollars levés en prévente.

Le marché retrouve du momentum après la détente au Moyen-Orient

Après plusieurs semaines de prudence, l’annonce venue de Washington a changé le ton du marché en quelques heures. L’accord, obtenu avec une médiation pakistanaise, a contribué à effacer une partie de la prime de risque intégrée dans le pétrole et à rediriger les capitaux vers les actions et les actifs numériques.

Le changement ne tient pas seulement au rebond de Bitcoin. Il s’accompagne aussi d’un allègement des craintes inflationnistes et d’une vague de rachats de positions vendeuses. Plus de 400 millions de dollars de liquidations ont ainsi été enregistrés sur 24 heures, renforçant l’ampleur du rebond.

Les altcoins ont, eux aussi, accéléré. Ethereum a progressé de 6,9 %, Cardano de 7,1 %, tandis que Zcash a bondi de 22 %.

Pour de nombreux analystes, les prochaines séances seront déterminantes. Crypto.Andy estime que si Bitcoin consolide ses niveaux actuels et que le cessez-le-feu tient, un mouvement vers 80 000 $ pourrait se mettre en place, un scénario également évoqué par d’autres observateurs.

Pourquoi les flux reviennent vers les infrastructures Bitcoin

Le facteur macro n’explique pas tout. Le retour des entrées dans les ETF spot Bitcoin américains joue aussi un rôle central dans le repositionnement actuel. Avec 471,3 millions de dollars d’entrées nettes le 6 avril, soit la meilleure journée depuis plus d’un mois, le marché retrouve un socle de confiance supplémentaire.

Quand Bitcoin reprend la main, une partie des capitaux se déplace ensuite vers des thèmes plus offensifs mais liés à son écosystème. Les investisseurs recherchent alors des projets capables d’étendre les usages du réseau, notamment dans les paiements, la DeFi et l’exécution rapide. C’est l’une des raisons pour lesquelles Bitcoin Hyper attire autant d’attention au milieu de ce rebond.

Bitcoin Hyper mise sur une thèse simple : rendre Bitcoin plus rapide et plus utilisable

Le narratif de Bitcoin est solide comme réserve de valeur, mais ses limites en matière de scalabilité restent connues. Des transactions plus lentes et des coûts plus élevés ont longtemps freiné son déploiement à grande échelle dans la DeFi ou dans les paiements de tous les jours. C’est précisément sur ce point que Bitcoin Hyper (HYPER) veut se différencier.

Le projet se présente comme le premier véritable Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine. Concrètement, son architecture vise des transactions quasi instantanées avec des frais inférieurs à un centime, tout en s’appuyant sur la sécurité de la blockchain Bitcoin.

Son bridge canonique permet aux utilisateurs de wrapper leurs BTC pour accéder à un éventail plus large d’usages : applications décentralisées, staking et trading à haute fréquence, sans abandonner la couche de sécurité de la Layer 1.

This is what it looks like when you've got, Bitcoin Security with Faster Execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/LzJf6M0Tfz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 4, 2026

Le franchissement des 32 millions de dollars en prévente illustre l’intérêt du marché pour une infrastructure Bitcoin orientée performance. Avec un mainnet qui approche et un intérêt institutionnel croissant pour la DeFi native de Bitcoin, HYPER s’impose parmi les lancements les plus suivis de 2026.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur la prévente HYPER

Pour les particuliers qui surveillent le dossier, la prévente Bitcoin Hyper reste accessible. Le projet se trouve encore dans ses premières étapes de financement, ce qui permet d’acheter des tokens HYPER avant une éventuelle cotation sur de grandes plateformes centralisées.

Les participants peuvent connecter un wallet compatible, comme Best Wallet ou MetaMask, via le site officiel, puis utiliser de l’ETH, du BNB ou de l’USDT pour acquérir des HYPER. L’application Best Wallet, disponible sur l’Apple App Store et Google Play, propose également une intégration dédiée aux tokens en prévente pour suivre ses positions en temps réel.

Avec un marché qui retrouve du momentum et un seuil de 32 millions de dollars déjà dépassé, la tranche de prix actuelle pourrait évoluer rapidement si les traders continuent de réallouer leurs gains vers les infrastructures Bitcoin à fort potentiel.

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