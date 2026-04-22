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Mercredi 22 avril 2026 – Le marché crypto respire de nouveau. Après la décision du président Trump de prolonger mardi soir le cessez-le-feu américain avec l’Iran, les investisseurs ont retrouvé un peu d’appétit pour le risque.

Le blocus naval américain reste en place, mais la perspective d’une escalade immédiate s’éloigne, ce qui aide pour l’instant les marchés à se stabiliser.

Bitcoin suit ce mouvement de détente. Le BTC gagne déjà 2,5 % sur 24 heures et se négocie autour de 78 100 $, ce qui remet clairement le seuil des 80 000 $ dans le champ de vision des traders. Pour les investisseurs particuliers, le point clé est simple : quand la pression macro se relâche, le marché revient vite sur les actifs les plus liquides et les plus visibles, à commencer par Bitcoin.

Ce regain de momentum profite aussi aux projets qui cherchent à élargir l’utilité du réseau Bitcoin. Bitcoin Hyper (HYPER), présenté comme une solution Layer 2 Bitcoin ultra-rapide dont le lancement est attendu le trimestre prochain, a déjà levé plus de 32,47 millions de dollars en prévente.

Le projet attire les acheteurs qui misent sur un mélange recherché dans ce cycle : la sécurité de Bitcoin, avec une exécution plus rapide et des frais réduits.

Le cessez-le-feu prolongé redonne de l’élan au marché crypto

La prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a été annoncée alors que la première trêve de deux semaines arrivait à expiration. Donald Trump a expliqué que l’Iran n’avait pas été en mesure de formuler une proposition unifiée pour mettre fin aux hostilités avec les États-Unis et Israël, tout en indiquant que l’armée restait en état d’alerte malgré la suspension de nouvelles actions.

Les médias d’État iraniens ont dénoncé une manœuvre dilatoire, mais les marchés ont retenu un message plus immédiat : le risque d’escalade n’augmente pas à court terme.

Pour Bitcoin, ce contexte compte. L’actif reste très sensible aux grands chocs macro et géopolitiques, mais il réagit aussi rapidement lorsque la nervosité retombe. Le retour au-dessus de 78 000 $ nourrit désormais l’idée qu’un passage propre au-dessus de 80 000 $ est possible si le sentiment continue de s’améliorer.

Cette lecture est renforcée par les comparaisons historiques avancées par plusieurs analystes. Le 20 avril, Michaël van de Poppe expliquait sur X que Bitcoin avait, dans le passé, souvent inscrit un nouvel ATH dans les 12 mois suivant des corrections comparables à celle observée entre octobre et février.

Dans les cas similaires, le BTC s’est négocié entre 30 et 60 % au-dessus de son point bas récent dans un délai de trois à six mois, une projection qui, selon lui, met les 100 000 $ à portée au T3 2026.

Statistically, after such a correction of #Bitcoin, a new ATH is made within 12 months. Within 3-6 months, on every occassion of such an outlier, Bitcoin was trading 30-60% higher than the low. That would put $100K on the map in Q3 of 2026. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 20, 2026

Pourquoi les investisseurs regardent au-delà du simple HODL

Quand Bitcoin rebondit, une question revient toujours : comment capter plus de valeur que la seule hausse du prix du BTC ? C’est là que les infrastructures orientées utilité gagnent du terrain.

Si le sentiment de marché redevient constructif, les capitaux ont tendance à se repositionner non seulement sur Bitcoin, mais aussi sur les projets censés améliorer son usage concret.

Dans ce cadre, Bitcoin Hyper se place sur un narratif lisible pour le retail : rendre Bitcoin plus rapide, moins cher à utiliser et plus compatible avec des usages comme le staking, les paiements, les dApps ou le trading décentralisé.

C’est cette promesse qui lui vaut une attention croissante à mesure que le marché retrouve de l’élan.

Bitcoin Hyper mise sur un Layer 2 Bitcoin rapide avant son mainnet du T3

Bitcoin Hyper (HYPER) est présenté comme un réseau Layer 2 dédié à Bitcoin, conçu pour la vitesse. Le projet repose sur la Solana Virtual Machine afin d’offrir des transactions quasi instantanées et des frais très faibles, tout en s’appuyant sur la sécurité de Bitcoin via des ponts à minimisation de confiance et des règlements périodiques sur la chaîne principale.

L’idée est d’ouvrir sur Bitcoin des usages plus fluides que le réseau natif prend difficilement en charge à grande échelle.

Reading about Bitcoin 🤔📖 Thinking about speed, apps, and execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/DzhQ1DKCmL — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 21, 2026

Le token HYPER joue un rôle central dans l’écosystème, notamment pour les récompenses de staking, la gouvernance et les frais de réseau. Son offre totale est fixée à 21 milliards de tokens.

Le projet met aussi en avant une répartition transparente entre développement, trésorerie, marketing, récompenses et listings, avec l’argument de ne pas reproduire les allocations d’initiés souvent critiquées sur les lancements précoces.

Le staking est déjà accessible pendant la prévente, avec un APY d’environ 36 %.

Sur le plan du financement, la dynamique reste solide : la prévente a désormais dépassé 32,47 millions de dollars, avec un prix actuel de 0,0136789 $ par token.

Pour les investisseurs qui suivent le timing de marché, le scénario est assez clair : si Bitcoin confirme son retour de force dans un environnement macro moins tendu, les projets liés à son extension fonctionnelle pourraient continuer à bénéficier de cette rotation d’intérêt. Bitcoin Hyper prévoit pour sa part un lancement mainnet au T3.

Comment acheter HYPER avant la prochaine hausse de prix

Pour participer, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connecter un wallet compatible comme Best Wallet ou MetaMask, puis acheter des HYPER avec de l’ETH, de l’USDT, du BNB, du SOL ou d’autres cryptomonnaies prises en charge.

Le paiement par carte bancaire est également proposé, ce qui simplifie l’accès pour les nouveaux entrants.

Best Wallet peut faciliter l’achat sur mobile : l’application est disponible via l’Apple App Store et Google Play, avec un accès à la prévente depuis la section Upcoming Tokens. Les acheteurs qui choisissent de staker immédiatement peuvent commencer à viser l’APY actuel de 36 % sans attendre.

Le prix de la prévente reste fixé à 0,0136789 $ pour l’instant, mais la prochaine hausse est attendue plus tard dans la journée.

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