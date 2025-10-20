Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRP und Solana senden erstmals seit Wochen ein klares bullisches Signal am Optionsmarkt.

Bitcoin und Ethereum bleiben dagegen in einem neutralen bis leicht pessimistischen Trend gefangen.

Während die Futures-Märkte noch zögern, scheinen sich erste Anzeichen einer Trendwende abzuzeichnen.

Nach Wochen voller Unsicherheit blitzt wieder Hoffnung am Kryptomarkt auf. Zwei Altcoins, die zuletzt stark gelitten hatten, senden nun frische bullische Signale. XRP und Solana zeigen in den Optionsdaten klare Anzeichen für neue Aufwärtsdynamik – ein Gegensatz zu den trüben Aussichten von Bitcoin und Ethereum. Doch wie belastbar sind diese Signale wirklich?

Positive Impulse bei XRP und Solana

In einem ansonsten verhaltenen Kryptomarkt fallen XRP und Solana aktuell deutlich auf. Während Bitcoin und Ethereum weiterhin unter einem trüben Stimmungsschleier liegen, deuten neue Optionsdaten auf frischen Optimismus bei den beiden Altcoins hin. Diese Entwicklung basiert auf der sogenannten 25-Delta-Risk-Reversal-Strategie, einem wichtigen Indikator für Markterwartungen.

Dieser Risk-Reversal misst die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Kauf- und Verkaufsoptionen. Wenn Händler bereit sind, für Calls mehr zu bezahlen als für Puts, signalisiert das bullische Erwartungen. Der aktuelle Anstieg dieser Kennzahl bei XRP und Solana zeigt, dass Investoren zunehmend auf steigende Kurse setzen – ein deutlicher Stimmungsumschwung nach dem jüngsten Preissturz.

Optionsmärkte senden klare Signale

Laut Daten der Plattform Deribit, die über 80 % des globalen Krypto-Optionshandels abwickelt, sind die Risk-Reversals für XRP und SOL aktuell über alle Laufzeiten hinweg positiv. Das bedeutet: Trader zahlen eine Prämie für Call-Optionen, also für das Recht, die Coins zu höheren Preisen zu kaufen.

$SOL faced strong resistance near $253, forming a bullish pattern before entering a clear downtrend. After several failed breakout attempts, the market corrected sharply. A successful recovery above this level could open the path toward $200+ pic.twitter.com/jjX2p7jflD — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) October 18, 2025

Diese Entwicklung steht in scharfem Kontrast zu Bitcoin, wo die Werte weiterhin negativ sind. Dort überwiegt die Nachfrage nach Puts, also Absicherungen gegen fallende Kurse. Selbst langfristige Bitcoin-Optionen zeigen bis 2026 eine deutliche Skepsis. Ethereum präsentiert sich etwas gemischter – bis Dezember bleibt der Markt vorsichtig, danach tauchen erste bullische Tendenzen auf.

Rückblick: Der Crash als Wendepunkt

Der aktuelle Optimismus bei XRP und Solana kommt nach einem heftigen Einbruch Anfang Oktober. XRP fiel damals von 2,80 $ auf zeitweise 1,77 $, während Solana von 220 $ auf 188 $ abstürzte. Viele Trader griffen zu Puts, um sich abzusichern. Doch dieser starke Verkaufsdruck scheint sich inzwischen abgebaut zu haben.

Aktuell wird XRP wieder bei rund 2,33 $ gehandelt, Solana bewegt sich stabil knapp unter 190 $. Die Stabilisierung der Preise in Verbindung mit positiven Optionsdaten wird von Marktbeobachtern als Zeichen gesehen, dass Investoren langsam wieder Vertrauen schöpfen. Noch fehlt zwar das Volumen großer Käufe, doch die Richtung scheint sich zu drehen.

Bitcoin bleibt unter Druck

Während die Altcoins wieder Zuversicht zeigen, bleibt Bitcoin in der Defensive. Die Optionsmärkte deuten weiterhin auf eine klare Bevorzugung von Puts hin, was auf Sorgen über mögliche weitere Rückgänge schließen lässt. Auch strukturelle Faktoren spielen eine Rolle: Viele Anleger nutzen sogenannte Call-Overwriting-Strategien, um durch den Verkauf von Calls zusätzliche Renditen auf ihre Bestände zu erzielen.

Das führt dazu, dass der Markt auf den ersten Blick bärischer wirkt, als er tatsächlich ist. Experten betonen, dass die aktuelle Put-Dominanz nicht unbedingt pessimistische Erwartungen widerspiegelt, sondern vielmehr Renditeoptimierung. Dennoch bleibt festzuhalten: Während XRP und Solana Aufwind verspüren, steckt Bitcoin weiter im Seitwärtstrend.

Perpetual Futures bleiben neutral

Trotz des Optimismus bei den Optionen zeigen die Perpetual Futures, also unbefristete Derivate, ein eher neutrales Bild. Die sogenannten Funding Rates, die alle acht Stunden zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt werden, liegen nahe null. Das bedeutet: Es gibt kein klares Übergewicht an bullischen oder bärischen Wetten.

Nach dem Crash, der gehebelte Futures-Positionen im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar auslöschte, halten sich viele Trader noch zurück. Die Unsicherheit sitzt tief, und das Interesse an riskanten Long-Positionen bleibt gedämpft. Erst wenn sich diese neutralen Funding Rates nachhaltig ins Positive drehen, wäre ein breiterer Aufschwung denkbar.

Fazit: Hoffnungsschimmer für die Altcoins

Der Markt für Kryptowährungen zeigt sich geteilt: Während Bitcoin und Ethereum in ihrer Zurückhaltung verharren, senden XRP und Solana klare bullische Signale. Die Daten aus den Optionsmärkten sprechen für steigende Erwartungen – doch die Futures zeigen, dass Anleger noch abwarten.

Sollte sich das Vertrauen festigen und die Funding Rates steigen, könnte dies der Startpunkt für eine neue Aufwärtsphase sein. Noch ist es zu früh für Euphorie, aber die Zeichen stehen günstig. Der Kryptomarkt lebt von Momentum – und genau das beginnt sich langsam wieder aufzubauen.

