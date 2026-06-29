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Lundi 29 juin 2026 – Alors que le marché des crypto-monnaies traverse une phase de turbulence et de consolidation, une tendance claire se dégage : l’attention des investisseurs se déplace massivement vers les infrastructures technologiques de pointe. Tandis que le cours du Bitcoin stagne sous la barre psychologique des 60 000 $ – affichant un repli de 6,65 % sur une semaine et de 18,4 % sur les 30 derniers jours –, les capitaux continuent d’affluer vers les solutions de mise à l’échelle du réseau.

Illustration parfaite de ce dynamisme, la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir la barre des 32,89 millions de dollars levés. Ce projet de seconde couche (Layer 2), qui s’approche à grands pas du cap symbolique des 33 millions de dollars, démontre que l’appétit pour l’utilité concrète et le développement à long terme de l’écosystème Bitcoin reste intact, indépendamment des fluctuations quotidiennes du marché au comptant.

L’essor des Layer 2 : Pourquoi Bitcoin Hyper attire les capitaux en pleine léthargie du marché

Conçu pour surmonter les limites historiques du réseau principal, Bitcoin Hyper (HYPER) se positionne comme une couche secondaire ultra-performante. Son objectif ? Augmenter drastiquement la vitesse des transactions tout en réduisant les frais à une fraction de centime. Grâce à cette architecture, le réseau ouvre la voie à une multitude de nouveaux cas d’usage : micro-paiements du quotidien, protocoles de finance décentralisée (DeFi), déploiement d’applications décentralisées (dApps) et même l’activité spéculative des meme coins. Le tout en bénéficiant de la sécurité maximale offerte par le règlement final sur la blockchain Bitcoin.

When the room is empty Because everyone else is still catching up. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/Zc2lAnads7 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 28, 2026

Actuellement proposé au prix unitaire de 0,0136823 $, le jeton HYPER séduit également par son mécanisme de staking immédiat. Les participants à la prévente peuvent en effet bloquer leurs jetons pour générer un rendement annuel (APY) attractif de 36 %, permettant de valoriser leur investissement avant même l’inscription du jeton sur les plateformes d’échange. La feuille de route du projet prévoit une répartition stratégique de l’offre de jetons entre le développement technique, les incitations communautaires, le marketing, la liquidité pour les futurs listings et les réserves de trésorerie.

Le BTC coincé sous les 60 000 $ : Simple “bear trap” ou correction prolongée ?

Pendant ce temps, la reine des crypto-monnaies continue d’évoluer dans un canal étroit compris entre 58 800 $ et 60 500 $. Malgré cette léthargie des prix, les fondamentaux du réseau Bitcoin affichent une santé de fer : le hashrate reste solide et la difficulté de minage a récemment progressé de 7,15 %, preuve de l’engagement continu des mineurs. En revanche, le marché institutionnel montre des signes de fatigue. Les ETF Bitcoin au comptant subissent d’importantes pressions vendeuses, enregistrant des sorties nettes quasi ininterrompues depuis le 15 mai.

Le mois de juin s’annonce d’ailleurs comme le plus difficile pour ces véhicules financiers, avec déjà 4,06 milliards de dollars retirés. Ce désintérêt temporaire s’explique notamment par la rotation des capitaux vers les valeurs technologiques et l’intelligence artificielle, mais aussi par des craintes macroéconomiques. La hausse des prix du pétrole liée aux tensions géopolitiques en Iran alimente les craintes d’une inflation persistante, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à maintenir des taux d’intérêt élevés plus longtemps que prévu.

Sur le plan technique, bien que le BTC soit repassé sous sa moyenne mobile simple à 200 semaines, l’absence de capitulation massive laisse penser à de nombreux analystes, dont Super Bro, que ce mouvement pourrait s’apparenter à un piège pour les vendeurs (bear trap).

$BTC weekly Finally closed below the February low and 200 SMA. A warning shot across the bow. But at the same time, unconvincing. It is giving me déjà vu of the October top, in reverse. In 2025, we had an initial high (A), then a failed attempt to close above (B), then finally… pic.twitter.com/JNs5OmiDdd — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) June 29, 2026

Avec près de 79 % de l’offre en circulation conservée par des détenteurs à long terme et un sentiment haussier qui reste majoritaire à 80 % au sein de la communauté, la confiance globale reste solide. Ce décalage entre la volatilité court terme du cours et le développement des infrastructures souligne tout l’intérêt de solutions comme Bitcoin Hyper.

Guide pratique : Comment participer à la prévente de HYPER dès aujourd’hui

Pour les investisseurs désireux de se positionner sur ce projet en pleine croissance, le processus d’achat a été simplifié au maximum. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, de connecter un portefeuille Web3 et de choisir son mode de paiement. La plateforme accepte les principales crypto-monnaies du marché, notamment l’ETH, le BNB, le SOL, l’USDT et l’USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire pour les utilisateurs de devises fiduciaires.

Pour une expérience mobile optimale, l’application Best Wallet intègre directement la prévente de HYPER dans son onglet « Upcoming Tokens ». Ce portefeuille tout-en-un permet de gérer l’achat, le staking et la future réclamation des jetons. L’application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Pour rappel, le prix actuel du jeton est fixé à 0,0136823 $, et le staking immédiat permet de verrouiller un taux de rendement de 36 % APY. Pour suivre l’évolution de la levée de fonds et ne rien manquer des prochaines annonces techniques, vous pouvez rejoindre la communauté sur la page X de Bitcoin Hyper et le groupe Telegram officiel.

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