Die jüngsten Entwicklungen an den Krypto-Märkten lassen aufhorchen: Bitcoin Spot ETFs verzeichnen derzeit Rekordzuflüsse und akkumulieren täglich deutlich mehr BTC, als durch das Mining neu auf den Markt kommen. Während die Gesamtmarktkapitalisierung steigt und Bitcoin neue Allzeithochs erreicht, fragen sich viele Anleger, welche Rolle die institutionelle Nachfrage spielt und was das für den weiteren Verlauf des Marktes bedeutet.

Netto-Zuflüsse in die Bitcoin Spot ETFs steigen auf 44,288 Milliarden $

Der Krypto-Markt hat in den letzten Wochen einen regelrechten Boom erlebt. Der führte dazu, dass sich die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins innerhalb der letzten 30 Tage von 2,9 Billionen $ auf heute über 3,5 Billionen $ steigerte.

Dementsprechend flossen allein im letzten Monat über 600 Milliarden $ an frischem Kapital in den Krypto-Markt, was sich in deutlichen Kurssteigerungen von Bitcoin und Co. niederschlug. Tatsächlich gelang es Bitcoin erst im Verlauf dieser Woche, wieder ein neues Allzeithoch zu erreichen, und gestern schoss er auf einen neuen Rekordwert von 111.970 $ in die Höhe.

Das Spannende in der aktuellen Marktsituation ist nun, dass die Rallye nicht von Privatanlegern getrieben zu sein scheint. Schließlich verzeichnet Bitcoin in den Google Trends nach wie vor ein sehr geringes Suchvolumen, während auf der anderen Seite Bitcoin-Spot-ETFs rekordverdächtige Zuflüsse erfahren.

Die Rallye scheint also vor allem von Krypto-Insidern und institutionellen Investoren auszugehen, was als sehr positives Zeichen gewertet werden kann. Allein gestern wurden 934,8 Millionen $ beziehungsweise 8.530 BTC gekauft, die durch die Bitcoin-Spot-ETFs akkumuliert wurden.

#Bitcoin & #Ethereum Spot-ETF Flows – 22. Mai 2025 Die Bitcoin Spot ETFs erlebten gestern Zuflüsse in Höhe von $934,8 Mio. / 8.530 $BTC Highlights:

Fidelity $48,7 Mio.

Blackrock $877,2 Mio. Die Ethereum Spot ETFs erlebten gestern Zuflüsse in Höhe von $110,5 Mio. / 43.330… pic.twitter.com/605jS9JwuX — MakroVision Research (@MakroVisionDE) May 23, 2025

Diese Zahl ist noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass tagtäglich durch Bitcoin-Miner nur etwa 450 neue Bitcoins auf den Markt kommen. Im Verlauf der letzten Woche betrug die Akkumulation durch die Bitcoin-Spot-ETFs sogar mehr als 2,5 Milliarden $. Somit sind die kumulierten Netto-Zuflüsse seit der Zulassung der ETFs inzwischen bei 44,288 Milliarden $ angekommen, was den höchsten Stand seit Launch darstellt.

Die Abflüsse, welche die Bitcoin-Spot-ETFs im März und April verzeichnet hatten, konnten im Zuge der jüngsten Rallye so bereits wieder mehr als ausgeglichen werden und die Akkumulation scheint gerade ein nahezu parabolisches Ausmaß anzunehmen. Doch warum ist eine solche Entwicklung so positiv für Bitcoin?

Darum sind die Zuflüsse so positiv für Bitcoin

Nun, es ist schlicht und einfach so, dass institutionelle Investoren, die ja zu den Hauptinvestoren in die Bitcoin Spot-ETFs gehören, sich historisch gesehen smarter am Markt positionieren als Privatanleger, da sie über tiefere Markteinblicke, bessere Analysemethoden und unter Umständen sogar über Insiderinformationen verfügen.

Wenn sie also in so großem Ausmaß akkumulieren, obwohl Bitcoin auf einem neuen Allzeithoch gehandelt wird, kann das natürlich darauf hinweisen, dass die institutionellen Investoren davon ausgehen, dass der Kurs in Zukunft noch deutlich höher steigen könnte.

Der Umstand, dass Privatanleger beziehungsweise Retail-Investoren, die an sich nicht so viel mit dem Krypto-Markt zu tun haben, derzeit noch gar nicht darauf aufmerksam geworden zu sein scheinen, dass Bitcoin auf Höchstständen tradet, eröffnet noch weiteres Rallye-Potenzial für BTC. Schließlich werden auch diese Investoren früher oder später auf den Zug mit aufspringen wollen und könnten dann in späteren Phasen der Rallye den nötigen Kaufdruck erzeugen.

Heute wird BTC ja, wie bereits erwähnt, bereits über 110.000 $ gehandelt, und das nächste psychologisch wichtige Kursziel wäre nun auch die Überschreitung der 120.000 $-Marke. Es ist dabei schwer zu antizipieren, wie es für den Bitcoin-Kurs nach oben hin weitergehen könnte, da hier in der Vergangenheit ja noch keine Widerstandsniveaus beziehungsweise Verkaufszonen etabliert wurden.

Grundsätzlich rechnen viele Analysten jedoch noch mit einer deutlichen Fortsetzung der Rallye, und Experten wie Robert Kiyosaki gehen bis zum Ende des Jahres von einem Bitcoin-Preis von bis zu 200.000 $ aus. Von einem solchen Boom könnte dann auch das junge Krypto-Projekt Bitcoin Bull profitieren.

BTCBULL-Presale bietet Anlegern jetzt eine spannende Investitionsmöglichkeit

Hierbei handelt es sich nämlich um ein Bitcoin-Meme-Projekt, dessen Kryptowährung BTCBULL heute noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung steht. Tatsächlich ist der Bitcoin-Meme-Token BTCBULL noch so jung, dass er sich gerade noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting in der sogenannten Presale-Phase befindet.

Das bedeutet, dass der Coin gerade nur über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,002525 $ erworben werden kann. Auf diesem Weg kamen bis heute bereits über 6,2 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, die sich vor allem für den Airdrop-Mechanismus zu interessieren scheinen, den die Entwickler von Bitcoin Bull implementiert haben.

Tatsächlich qualifiziert sich nämlich jeder BTCBULL-Holder automatisch für Bitcoin-Airdrops, die in Zukunft an die Community ausgeschüttet werden sollen. Die Airdrops sind jedoch daran gekoppelt, dass BTC neue Höchststände erreicht. Den ersten Airdrop wird es daher erst dann geben, wenn Bitcoin die 150.000-$-Marke geknackt hat. Weitere Airdrops sollen dann auch beim erstmaligen Durchbruch der 200.000-$-Marke und der 250.000-$-Marke folgen.

Im Falle einer weiteren Bitcoin-Rallye könnten Anleger hier also gleich mehrfach profitieren. Da der Bitcoin derzeit so positiv aussieht und viele einen weiteren starken Kursanstieg antizipieren, ist es also wenig verwunderlich, dass auch das Interesse an BTCBULL zunimmt und Millionen an Investitionen in den Presale fließen.

