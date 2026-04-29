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Mercredi 29 avril 2026, le marché crypto évolue en mode attente. Le Bitcoin reste coincé à proximité des 77 000 $ alors que les opérateurs se préparent à la dernière décision de la Réserve fédérale sur les taux.

Avec une inflation toujours proche de 3 % et des prix de l’énergie élevés qui brouillent encore les perspectives, le scénario dominant reste celui d’un statu quo du FOMC.

Pour les investisseurs particuliers, le décor est familier : une grande décision macro approche, le BTC hésite, et la volatilité de court terme peut rapidement piéger les positions trop agressives.

Malgré ce climat prudent, la principale cryptomonnaie conserve une certaine tenue, notamment après un retest des supports autour de 75 700 $ observé hier après-midi.

Cette résistance relative est en partie soutenue par l’intérêt institutionnel et corporatif, qui continue d’apporter un socle au marché. Mais tant que la visibilité macro ne s’améliore pas, une partie des capitaux cherche aussi des dossiers plus directionnels.

C’est dans ce contexte que la prévente de LiquidChain (LIQUID) gagne du terrain, portée par une thèse simple à lire pour le marché : résoudre la fragmentation entre blockchains au moment où l’infrastructure redevient un thème fort.

Ce que le blocage du Bitcoin dit vraiment au marché

La réunion du FOMC en cours continue de peser sur les actifs risqués. Les dernières données économiques montrent un marché du travail toujours solide, tandis que les pressions inflationnistes restent alimentées par un pétrole proche de 100 $ le baril. En clair, les espoirs d’un pivot monétaire rapide se réduisent, et cela limite l’appétit pour le risque à court terme.

Sur le Bitcoin, cette prudence s’est traduite par un reflux après une tentative de reprise sur des niveaux plus élevés. Le trader Pentoshi a résumé ce doute sur X en expliquant que le récent mouvement vers 80 000 $ pourrait finalement s’inscrire comme un sommet inférieur à l’échelle macro.

Selon lui, il faudrait reprendre la zone 84 000-86 000 $ en clôture sur une unité de temps supérieure pour valider un vrai retour de momentum.

We got the 80k push on $BTC. Whether this ends up as a macro LH is yet to be determined. But long term I don't think it's a bad spot with quite a bit of patience. Right now I think it's more important to reclaim a prev level if we want true expansion. For example 84-86k area HTF… https://t.co/rhgpJzP1ic pic.twitter.com/JalEjoUeNf — 🐧 (@Pentosh1) April 28, 2026

Autrement dit, le marché n’est pas cassé, mais il manque encore un déclencheur. Pour beaucoup d’investisseurs retail, cela crée un environnement où le capital se partage entre défense sur le BTC et recherche d’opportunités plus offensives ailleurs dans l’écosystème.

Pourquoi les flux reviennent vers les préventes d’infrastructure

Quand le Bitcoin consolide et que la macro freine l’expansion des multiples, les segments liés à l’infrastructure retrouvent souvent de la visibilité. L’idée est simple : si le marché repart plus tard, les projets qui règlent des frictions structurelles peuvent surperformer. C’est précisément le positionnement défendu par LiquidChain (LIQUID).

Le projet construit une blockchain de Layer 3 pensée pour réunir la base de capital du Bitcoin, la profondeur de liquidité DeFi d’Ethereum et la rapidité d’exécution de Solana dans un seul environnement. Son architecture met en avant des pools de liquidité plus profonds, des transactions plus rapides grâce à une machine virtuelle haute performance, et une vérification inter-chaînes à confiance minimisée qui évite le wrapping des actifs.

Pour les développeurs, la promesse est de déployer une seule fois tout en pouvant toucher les utilisateurs des trois grands écosystèmes. Pour les traders, l’intérêt repose sur des règlements atomiques et une représentation vérifiable des actifs. En toile de fond, LiquidChain cherche à résoudre un problème bien connu de la DeFi : une liquidité éclatée entre chaînes, qui freine l’efficacité du capital et limite la composabilité à grande échelle.

Meditation is key for The Order. Only a focused mind can build something as vast as LiquidChain. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/asxJkNwLpj — LiquidChain (@getliquidchain) April 28, 2026

LiquidChain dépasse 700 000 $ en prévente : les chiffres à retenir

La prévente de LIQUID a déjà levé plus de 700 000 $, avec un prix du token fixé à 0,01454 $.

Le projet met aussi en avant des récompenses de staking élevées pendant cette phase, avec un rendement pouvant atteindre 1 533 % d’APY pour les premiers participants, alors que l’équipe poursuit la préparation des futurs listings du token et le développement du mainnet.

Dans un marché qui attend un signal clair de la Fed, cette dynamique montre qu’une partie des investisseurs ne se contente pas d’observer le BTC évoluer en range.

Elle se repositionne aussi sur des paris plus spécifiques, notamment lorsque l’utilité du projet est facile à identifier et que le narratif infrastructurel reprend de la force.

Comment acheter des tokens LIQUID pendant la prévente

Les investisseurs qui souhaitent se positionner peuvent passer par le site officiel de LiquidChain. Les tokens LIQUID sont également accessibles via le wallet crypto Best Wallet, téléchargeable sur Google Play et sur l’Apple App Store.

Plusieurs moyens de paiement sont proposés : ETH, SOL, BTC, USDT, USDC et BNB, ainsi que la carte bancaire. Le prix actuel reste à 0,01454 $ par token, avec un APY de staking affiché autour de 1 533 %.

Pour suivre l’évolution du projet, les prochaines phases de vente et les annonces de l’écosystème, les utilisateurs peuvent aussi suivre LiquidChain sur X et rejoindre son canal Telegram.

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