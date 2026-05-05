Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Mardi 5 mai 2026 – Le marché Bitcoin retrouve des arguments tangibles pour prolonger son mouvement haussier. Entre un signal politique encourageant à Washington autour du Clarity Act et une nouvelle vague d’entrées dans les ETF spot Bitcoin, le décor reste favorable à une poursuite de la hausse du BTC, même si les tensions liées à l’Iran continuent d’alimenter une part de prudence.

Pour les investisseurs particuliers, le message est simple : la dynamique ne repose plus seulement sur le prix, mais aussi sur un cadre de marché qui paraît se consolider. Alors que le Bitcoin tente de s’installer au-dessus de la zone des $81,000, plusieurs analystes estiment que de nouveaux sommets historiques restent envisageables d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, les capitaux ne se dirigent pas uniquement vers le BTC lui-même. Ils se repositionnent aussi sur les projets d’infrastructure liés à son écosystème, à l’image de Bitcoin Hyper (HYPER), qui a déjà levé $32.5 million en prévente pour développer un Layer 2 orienté rapidité, frais réduits et usages DeFi sur Bitcoin.

Pourquoi le marché Bitcoin retrouve de l’élan

Le soutien le plus visible vient des États-Unis. La Maison Blanche a laissé avancer l’examen du Clarity Act, après qu’un compromis a été trouvé sur le cadre des stablecoins, jusque-là source de blocage. Patrick Witt, directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques, s’est contenté d’un message “Go time”, un signal que le marché a immédiatement interprété comme constructif.

Les législateurs visent désormais une séance de markup dès la semaine du 11 mai. Sur les marchés de prédiction, les probabilités d’adoption tournent autour de 70 %. Le président Trump a également affiché son soutien au texte, qui pourrait enfin fournir des règles de structure de marché attendues depuis longtemps et faciliter une implication institutionnelle plus large.

En parallèle, les ETF spot Bitcoin américains continuent de drainer des montants importants. Lundi, ils ont enregistré $532.21 million d’entrées nettes supplémentaires. Les flux cumulés dépassent désormais $59 billion, tandis que les actifs sous gestion atteignent $106.44 billion. Pour le marché, ce point reste clé : tant que les flux restent positifs, les replis du BTC ont davantage de chances d’être absorbés.

Le seuil des $81,000 en ligne de mire, avec $85,000 déjà dans les débats

Cette combinaison entre catalyseur réglementaire et demande soutenue via les ETF aide Bitcoin à tenir ses supports récents. Elle nourrit aussi un discours plus offensif chez certains observateurs de marché.

L’analyste CryptoKaleo a récemment minimisé le caractère intimidant du niveau des $85,000, le qualifiant de « FUD » sur X. Il estime par ailleurs qu’un « supercycle des matières premières » est déjà visible sur l’or, l’argent et le pétrole, et que Bitcoin pourrait être le prochain actif à prendre le relais dans ce mouvement.

#Bitcoin / $BTC $85K is FUD. BTC is set to have a run similar to what we saw with gold, silver, and oil in the last year. We're in a commodity supercycle, and it's Bitcoin's turn to run. https://t.co/TYdcbs6Nsg pic.twitter.com/oCTxNJORNP — K A L E O (@CryptoKaleo) May 4, 2026

Pour les investisseurs retail, cela renforce une idée simple : si le cadre réglementaire s’éclaircit pendant que les flux institutionnels restent solides, la prochaine jambe haussière pourrait ne pas se limiter au BTC, mais s’étendre à l’infrastructure qui gravite autour de lui.

Bitcoin Hyper mise sur le récit “infrastructure Bitcoin” et dépasse 32,5 M$

C’est précisément sur ce créneau que Bitcoin Hyper (HYPER) cherche à se positionner. Le projet développe ce qu’il présente comme le premier véritable réseau Bitcoin Layer 2, avec l’objectif d’améliorer la vitesse d’exécution et de réduire les coûts, tout en conservant la sécurité de la couche de base Bitcoin.

Son architecture s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) pour offrir un haut débit et une finalité quasi instantanée. Les données sont ensuite périodiquement ancrées sur Bitcoin grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance et à un bridge sans confiance.

Concrètement, l’idée est de permettre aux utilisateurs de déposer du BTC, d’effectuer des transactions à faible coût et d’accéder à la DeFi, au staking ainsi qu’aux dApps, sans quitter l’univers Bitcoin.

A bit of Bitcoin and a WHOLE lot of $HYPER 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/ACkjKa5Mvg — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 1, 2026

La prévente a désormais franchi le cap des $32.5 million. Le token HYPER est proposé à $0.0136796, avec un staking immédiatement disponible à 36 % d’APY pour les premiers participants. La supply totale est fixée à 21 billion, répartie entre 30 % pour le développement, 25 % pour la trésorerie, 20 % pour le marketing, 15 % pour les récompenses et 10 % pour les listings.

Le timing du projet attire l’attention, car il coïncide avec une phase où le marché recommence à valoriser les récits liés à l’utilité concrète de Bitcoin. Si le Clarity Act progresse effectivement, les projets visant à rendre le réseau plus rapide et plus exploitable pourraient bénéficier d’un regain d’intérêt marqué.

Ce que les investisseurs peuvent faire ensuite

Ceux qui souhaitent participer à la prévente peuvent se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connecter un portefeuille compatible comme Best Wallet ou MetaMask, puis sélectionner le montant de HYPER à acheter. Le règlement peut s’effectuer en ETH, USDT, BNB, USDC, SOL ou par carte bancaire.

Le staking est accessible immédiatement avec un APY de 36 %, ce qui permet de verrouiller des récompenses pendant toute la durée de la prévente. Pour une expérience mobile plus directe, l’application Best Wallet est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez son groupe Telegram.

Visitez Bitcoin Hyper