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Lundi 18 mai 2026 – Michael Saylor a laissé entendre que Strategy pourrait réaliser de nouveaux investissements en Bitcoin, malgré la correction de la principale cryptomonnaie à 76 700 $.

Le dernier signal de Saylor en faveur de la poursuite de l’accumulation de Bitcoin intervient à un moment charnière pour l’ensemble du marché. Alors que le BTC subit une pression technique et que les flux institutionnels envoient des signaux mitigés, l’approche d’achat constante de Strategy continue de soutenir la confiance. Dans le même temps, les capitaux des investisseurs particuliers et des baleines se réorientent vers les innovations de l’écosystème Bitcoin, la prévente de Bitcoin Hyper se rapprochant du seuil des 33 millions de dollars.

L’accent mis par le projet sur la mise en place d’une solution Layer 2 haute performance sur Bitcoin suscite une forte participation, offrant aux investisseurs un moyen concret de s’exposer à l’utilité accrue de Bitcoin à mesure que le récit macro autour de l’adoption institutionnelle se renforce.

Michael Saylor et Strategy signalent un regain de dynamique acheteuse sur le Bitcoin

Les publications caractéristiques de Saylor précèdent souvent de nouveaux achats de Strategy, servant de baromètre fiable de la conviction institutionnelle à l’égard du Bitcoin. Alors que l’entreprise détient déjà des centaines de milliers de BTC et continue d’en ajouter à sa trésorerie, ces signaux renforcent la position du Bitcoin comme actif de réserve central, même en période de faiblesse à court terme.

La dynamique récente du marché a mis le sentiment à l’épreuve. Le Bitcoin a subi une pression baissière, passant parfois sous des niveaux clés, les sorties des ETF et le repli du volume social ayant contribué au mouvement. Toutefois, les schémas historiques observés lors des transitions à la tête de la Réserve fédérale et des réajustements de liquidité suggèrent que ces périodes créent souvent des opportunités plutôt qu’elles ne marquent les sommets de cycle.

Le timing choisi par Saylor pour laisser entendre sur X une activité supplémentaire souligne une thèse de long terme qui privilégie l’accumulation à la volatilité de court terme. L’approche de Strategy a historiquement apporté des injections de liquidité qui contribuent à stabiliser le sentiment et à déclencher des rebonds à court terme lorsque la participation globale faiblit. Ce soutien institutionnel reste un contrepoids puissant aux risques de correction liés au contexte macroéconomique.

À mesure que la finance traditionnelle poursuit l’intégration du Bitcoin, les projets qui élargissent les fonctionnalités concrètes du réseau sont les mieux placés pour bénéficier de cette rotation des capitaux.

La prévente de Bitcoin Hyper approche des 33 M$ sur fond de forte demande pour le L2 Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) développe un véritable réseau Layer 2 sur Bitcoin qui s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) pour offrir des transactions quasi instantanées et des frais ultra-faibles, tout en héritant pleinement du modèle de sécurité de Bitcoin. Cette architecture répond aux limites de longue date en matière de vitesse et de coût qui ont freiné l’usage de Bitcoin dans les paiements, la DeFi, les meme coins et les échanges décentralisés.

La conception regroupe et compresse l’activité du L2 avant de régler l’état sur la Layer 1 de Bitcoin à intervalles réguliers. Des preuves à divulgation nulle de connaissance garantissent la validité des transactions, et un bridge canonique doté de smart contracts de relais Bitcoin permet le mint et le burn de BTC sans confiance, éliminant ainsi la dépendance à l’égard de dépositaires tiers.

Cette configuration rend Bitcoin exploitable pour les applications on-chain modernes sans compromettre sa couche de règlement éprouvée. Le token natif HYPER alimente le staking, la gouvernance et les incitations de l’écosystème, avec des allocations soutenant le développement, le marketing, les listings et la croissance de la communauté. L’offre totale est fixée à 21 milliards de tokens, en cohérence avec les récits de rareté inspirés de Bitcoin.

La prévente a déjà levé bien plus de 32 millions de dollars (se rapprochant des 33 M$). Le token est actuellement valorisé à environ 0,01368 $, soit une hausse d’environ 19 % par rapport à l’étape initiale à 0,0115 $. Le staking est disponible immédiatement pendant la prévente, avec des rendements actuellement attractifs d’environ 36 % APY. Plus de 112 000 participants ont déjà rejoint l’opération, dont plusieurs baleines notables.

Cette dynamique reflète une reconnaissance croissante du fait que les atouts de la Layer 1 de Bitcoin en matière de sécurité et de stockage de valeur se combinent puissamment avec des couches d’exécution L2 offrant des performances de type Solana. Alors que Strategy et d’autres institutions continuent d’acheter du BTC, des projets d’infrastructure comme Bitcoin Hyper permettent aux détenteurs de bénéficier à la fois de l’appréciation de l’actif sous-jacent et de l’utilité élargie du réseau.

Le contexte de marché soutient les projets de l’écosystème Bitcoin

L’évolution récente du prix du Bitcoin a été influencée par des ruptures techniques, la dynamique des flux d’ETF et une incertitude macroéconomique plus large liée aux développements autour de la Réserve fédérale. Malgré cela, des niveaux de support clés ont tenu à plusieurs reprises, les analystes surveillant d’éventuels rebonds vers des fourchettes plus élevées si les achats institutionnels persistent.

Les publications publiques de Saylor coïncident souvent avec des périodes où le marché recherche de nouveaux catalyseurs. Les antécédents de Strategy dans la transformation de la volatilité en positions de long terme en ont fait l’un des acteurs les plus influents du secteur, agissant de fait comme un acheteur majeur lors des replis et renforçant les niveaux planchers.

Cet environnement favorise les projets qui apportent une véritable avancée technologique sur Bitcoin plutôt qu’une pure spéculation. L’accent mis par Bitcoin Hyper sur une scalabilité concrète s’aligne sur le récit en maturation d’un Bitcoin comme monnaie programmable, et non plus seulement comme or numérique.

Comment participer à la prévente de Bitcoin Hyper

Participer est simple. Rendez-vous sur le site officiel de la prévente de Bitcoin Hyper pour connecter un wallet compatible et acheter directement des tokens HYPER. Le projet prend en charge les paiements en ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, ainsi que les paiements par carte bancaire pour plus de commodité.

Pour une expérience mobile fluide, téléchargez l’application Best Wallet depuis l’Apple App Store ou le Google Play Store. HYPER figure dans la section « Upcoming Tokens », avec une intégration directe au widget de prévente pour faciliter l’achat et la gestion future des réclamations.

Le staking est actif pendant la prévente à des taux d’APY compétitifs, permettant aux participants de percevoir des récompenses tout en conservant leurs tokens. Le prix actuel de la prévente offre un point d’entrée à prix réduit avant le token generation event et les listings sur les plateformes d’échange.

La combinaison entre le soutien institutionnel continu de Michael Saylor en faveur du Bitcoin et des projets innovants de Layer 2 comme Bitcoin Hyper crée un contexte porteur pour la prochaine phase d’adoption. Alors que la prévente approche des 33 millions de dollars et que les étapes de développement progressent, HYPER offre un moyen opportun de s’exposer à l’évolution de l’écosystème Bitcoin.

Pour suivre les nouvelles mises à jour du projet, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez sa communauté Telegram.

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