Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Mardi 19 mai 2026 – MemeCore s’est taillé une place solide en tant que Layer 1 spécifiquement conçu pour l’activité des meme coins, mais de nouveaux signes de prises de bénéfices chez les gros porteurs redirigent une partie des capitaux vers des opportunités précoces à forte conviction.

Le token M s’échange désormais autour de 3,40 $ après avoir atteint un sommet historique de 4,84 $ fin avril, tandis que sa capitalisation boursière gravite autour de 4,42 milliards de dollars.

Ce repli est intervenu alors même que le réseau déployait des mises à niveau majeures, dont des hard forks ayant réduit drastiquement les frais de gas et ajouté des fonctionnalités d’abstraction de compte afin de rendre l’activité on-chain plus fluide et moins coûteuse pour les traders de meme coins.

Des gains de prix plus récents (dont un mouvement de 7,26 % sur les tout derniers jours seulement) ont maintenu MemeCore au premier plan dans un marché qui récompense à la fois l’infrastructure et l’énergie virale, mais la phase de consolidation prolongée de M a ouvert la voie à des opportunités de rotation.

Les investisseurs qui ont profité de la précédente envolée recherchent désormais le prochain récit soutenu par une forte communauté et une utilité réelle intégrée – et Maxi Doge (MAXI) se démarque dans cette recherche, en proposant une nouvelle approche degen qui correspond parfaitement à l’état d’esprit à haut risque et haut rendement qui continue d’alimenter les flux du secteur des memes.

Le prix de MemeCore se maintient au-dessus de 3 $ alors que les gros porteurs prennent leurs gains

MemeCore a livré une solide performance plus tôt cette année (avec des gains allant jusqu’à 307 % entre le 1er février et le 24 avril) grâce à son consensus Proof of Meme et à ses outils conçus pour transformer la culture virale en coordination on-chain. Les récentes mises à niveau du réseau ont réduit les coûts de transaction d’un facteur 100, déclenchant un rallye rapide qui a propulsé le token M nettement au-dessus de 3 $ et brièvement testé des niveaux juste en dessous de 5 $. Le volume d’échange est resté soutenu autour de 12 millions de dollars sur les dernières 24 heures, et le prix de M a de nouveau repris de l’élan depuis dimanche matin, poussant les analystes haussiers à viser l’objectif des 5 $ ce mois-ci.

Les observateurs on-chain ont également noté que certaines baleines semblent alléger leurs positions après l’impressionnant parcours de M, un schéma courant lorsque des tokens approchent de résistances clés à la suite de gains rapides. Dans le même temps, l’équipe de MemeCore a renforcé sa visibilité au quotidien en obtenant le statut officiel de cashtag pour « $M » sur X en fin de semaine dernière – un catalyseur haussier qui a soutenu le sentiment parmi les détenteurs et les acheteurs potentiels.

$M is now officially on X Cashtags.

Real-time price, right in your timeline! Type $M and see for yourself 👀 pic.twitter.com/gsWeU3kbga — MemeCore (@MemeCore_M) May 14, 2026

Bien que M affiche encore un potentiel significatif en mai, les capitaux libérés par les prises de bénéfices réalisées au cours des dernières semaines se dirigent déjà vers des préventes qui combinent attrait meme et récompenses tangibles, préparant le terrain pour la dynamique actuelle de Maxi Doge.

La prévente de Maxi Doge attire les capitaux de rotation avec son thème de trading degen

Maxi Doge (MAXI) puise directement dans le versant agressif de la culture meme avec un personnage conçu pour pousser des trades à effet de levier 1000x au maximum, enchaîner les boissons énergétiques et courir après les pumps sans filet de sécurité. Le projet associe ce branding ludique à une utilité token qui va au-delà du simple hype.

Les récompenses de staking (65 % d’APY) sont versées quotidiennement depuis un pool dédié, des concours communautaires post-lancement distribueront des prix aux meilleures performances de ROI, et le « Maxi Fund » de l’équipe soutiendra les campagnes marketing et la visibilité.

Des partenariats avec des plateformes de contrats à terme et des événements gamifiés complètent l’écosystème Maxi Doge, offrant aux détenteurs davantage de moyens de rester engagés une fois le token coté.

WHEN THE TIME IS RIGHT, FAM. pic.twitter.com/x4ICReH5yi — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 12, 2026

La prévente de MAXI a déjà attiré près de 5 millions de dollars, reflétant une demande régulière de la part d’investisseurs en quête de la prochaine vague après la consolidation des actifs meme établis. Au prix actuel de prévente de 0,00028190 $, MAXI offre un point d’entrée accessible avant ses débuts sur DEX et CEX. La feuille de route maintient également une forte dynamique avec des listings planifiés et des activations communautaires plus larges qui s’appuient directement sur le récit du trading degen.

Ce timing s’aligne étroitement avec les mouvements de capitaux à l’œuvre dans l’ensemble du secteur des memes au T2. Les premiers participants voient le potentiel de Maxi Doge pour capter l’attention de la même manière que les précédents leaders du segment, notamment grâce à son mélange de divertissement et de mécanismes de staking fonctionnels qui récompensent les détenteurs dès le premier jour.

Comment rejoindre la prévente de Maxi Doge dès maintenant

Rendez-vous sur le site officiel de la prévente Maxi Doge et connectez votre wallet pour commencer. Le processus est simple, que vous préfériez échanger des ETH, BNB, USDT ou USDC, ou simplement payer par carte bancaire. Best Wallet facilite encore davantage les achats sur mobile via son onglet « Upcoming Tokens », et l’application peut être téléchargée sur l’Apple App Store et Google Play.

Les tokens MAXI sont actuellement proposés au prix de 0,00028190 $ dans le cadre de la prévente, et les participants peuvent les staker immédiatement pour obtenir des récompenses avec un APY de 65 %. Cette configuration avantage ceux qui entrent tôt pendant que le projet avance vers son lancement complet.

Pour les dernières mises à jour et les échanges de la communauté, suivez Maxi Doge sur X et rejoignez le groupe Telegram.

Visitez Maxi Doge Token