暗号資産市場は依然として強い勢いを示している。アルトコイン・シーズン指数は100点満点中63に達し、アルトコインの強さが増していることを示している。

市場センチメントは強気だが、平均的な暗号資産RSI（相対力指数）は中立を保ち、Fear and Greed Index（投資家心理指標）は「Greed（強欲）」ゾーンに位置している。このバランスの取れた楽観姿勢と低いリテール活動の組み合わせが、持続的な成長に適した市場環境を形成している。

こうした流れの中で、Baseチェーン上のミームコインが存在感を高めている。投資家が主要トークン以外での高リターンを追求する中、Brett（BRETT）とToshi（TOSHI）は活発なコミュニティ、大胆なブランディング、増加する取引量により注目を集めている。

本記事では両銘柄の価格動向、パフォーマンスデータ、市場要因を検証し、2025年第4四半期において優位性を持つのはどちらかを探る。また、より新しい銘柄で高リターンを狙う投資家に向けて、新規プレセール中のMaxi Dogeにも注目する。

Toshi価格予測

Toshi（TOSHI）の時価総額は約3億7,000万ドル（約555億円）に達している。過去1か月で56％上昇、直近1週間で24％上昇、直近24時間でも2％の上昇を記録し、安定した成長を見せている。こうした一貫した上昇は、現在のサイクルで最も強力なミームコインのひとつとされている。

現在、価格は0.00099ドル（約0.15円）付近の主要なレジスタンス水準に接近している。この水準は過去に時価総額が一時的に4億ドルに達した際に試された価格帯であり、勢いが続けば再び高値を目指すと予測される。

チャート上では、長期の下落トレンドを終えた後に鋭い反転を示し、60％の上昇の後に0.000677ドル（約0.10円）まで押し戻され、そこで高値圏を維持した。これは強気トレンド継続の初期サインとされる。さらに0.5フィボナッチ水準を突破し、上昇トレンドラインを維持。並行チャネルからのブレイクアウトも確認され、買い圧力の強まりを裏付けている。

現在のブレイクアウトゾーンからはすでに5.97％の上昇が見られ、次の目標は0.236フィボナッチ水準に位置する主要レジスタンス帯とされる。出来高が増加し続ければ、さらに力強い上昇局面に入る可能性がある。短期的な調整はあっても健全な推移と見られ、その後の再上昇に向けた土台となるだろう。

Brett価格予測

Brett（BRETT）は過去に時価総額20億ドル（約3,000億円）に到達した実績があるが、現在は約3億8,100万ドル（約572億円）前後で推移している。過去の高値を再び試せば、5倍以上のリターン余地が残されていることになる。

直近の値動きは、この1か月で2％下落、1週間で17％上昇、直近24時間で8％下落と上下を繰り返している。こうした変動は、分割購入（DCA）を行う投資家にとって好機となっている。短期投資家が売却する一方で、経験豊富な投資家は次の上昇を見据えて積極的に買い増しを行っている。

1時間足チャートではダブルトップ形成後に急落し、その後ビットコイン相場の下落局面と一致するサポート帯まで押し戻された。ビットコインのボラティリティの影響を強く受けたが、40％の調整を経て、長期投資家にとっての仕込み場が形成されつつある。

過去のパターンからも、Brettは調整局面の後に大幅反発を繰り返しており、今回も同様の展開が期待される。現在の水準から直近のレジスタンスまで戻れば約98％の上昇余地があり、2025年5月の高値水準まで回復すれば最大173％のリターンも見込まれる。

Maxi Dogeプレセール急騰 ─ 新たな注目アルトコイン候補

Maxi Doge（MAXI）は、Dogecoin（ドージコイン）の派生的存在として登場した新トークンである。「ジムに夢中でエナジードリンクを常に飲んでいる従兄弟」というコンセプトを掲げ、ユーモア性と実用性を組み合わせたプロジェクトだ。

開発チームは、大胆なマーケティング戦略と「1000倍銘柄」への成長を目指す計画を展開している。また、ROI（投資利益率）が高い投資家への特別報酬やリーダーボードでの表彰など、独自のエアドロップ企画も実施予定だ。

長期的には、先物取引プラットフォームとの提携を進め、「高リスク・高リターンを好むトレーダー向けのミームコイン」としての地位確立を狙う。すでにプレセールは開始されており、約280万ドル（約4億2,000万円）を調達。年末までに正式ローンチが予定されている。現在のトークン価格は0.000261ドル（約0.04円）で、初期投資家にとって割安での参加機会となっている。

さらに、MAXI保有者は最大年利121％のステーキング報酬を得ることが可能であり、一部のアナリストは現時点で最も注目すべきアルトコインのひとつと評価している。購入方法は簡単で、公式サイトにアクセスし、Best Walletなどの暗号資産ウォレットを接続、購入額を入力し、支払い通貨を選んで取引を確定させるだけである。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。