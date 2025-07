ราคา Bitcoin (BTC) กำลังแสดงสัญญาณการพักตัวที่แข็งแกร่งในรูปแบบ Bull Flag หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยบวกนี้เกิดจากข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน และส่งผลกระทบเชิงบวกมาถึงตลาดคริปโต ทำให้นักวิเคราะห์จับตามองว่า Bitcoin อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการ Breakout ครั้งสำคัญในไม่ช้านี้

ดัชนี S&P 500 ได้กลับเข้าสู่ช่องแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Channel) อีกครั้ง หลังจากที่เคยร่วงลงอย่างหนักจากผลกระทบของมาตรการกำแพงภาษีการค้าของ Trump เมื่อต้นปี การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงทางการค้าครั้งใหญ่ 2 ฉบับที่สหรัฐฯ ทำกับญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างมาก

บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-on Assets) เช่น ตลาดหุ้น มักจะส่งผลดีต่อ Bitcoin ด้วยเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนมีความกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อตลาดโดยรวมมีเสถียรภาพ การที่ดัชนี S&P 500 ยืนอยู่ในโซนกระทิงจึงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ราคา Bitcoin สามารถสร้างฐานได้อย่างมั่นคงในปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาจากกราฟราย 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าราคา Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ Bull Flag ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากพักฐานมาระยะหนึ่ง โดยราคาได้พุ่งขึ้นไปทดสอบขอบบนของกรอบธง และเกือบจะแตะแนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.618 Fibonacci extension ซึ่งตรงกับแนวต้านแนวนอนที่ราคา $120,000 พอดี

การทะลุผ่านแนวต้านนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองไปที่ เป้าหมายราคา Bitcoin ที่ระดับ 130,000 ดอลลาร์ ในระยะถัดไป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาด

จุดนี้ถือเป็นบริเวณที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดที่แรงซื้ออาจเริ่มชะลอตัวลง และเปิดโอกาสให้แรงขายเข้ามาทำกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์อย่าง Stochastic RSI ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงก็เริ่มส่งสัญญาณวกตัวลง ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าราคา Bitcoin อาจมีการย่อตัวหรือปรับฐานในระยะสั้นก่อนที่จะพยายาม Breakout อีกครั้ง

ในมุมมองของกราฟรายวัน แนวรับสำคัญของ Bitcoin ในรูปแบบ Bull Flag นี้อยู่ที่บริเวณ $117,000 ซึ่งเป็นระดับที่ราคาปิดของแท่งเทียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจย่อตัวลงมาลึกกว่านั้น โดยมีแนวรับถัดไปที่ $118,000 และหากแรงขายมีมาก อาจเห็นการทิ้งไส้เทียนยาวลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างสุดของกรอบธงที่ระดับ $112,000 ได้

แม้จะมีความเสี่ยงในการปรับฐาน แต่สัญญาณจาก Stochastic RSI ในไทม์เฟรมรายวันได้วกตัวกลับขึ้นมาเป็นบวกแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกในระยะกลางที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI ยังคงถูกกดอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลง ซึ่ง Bitcoin จำเป็นต้องทะลุผ่านเส้นนี้ไปให้ได้เพื่อยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

โดยรวมแล้ว สถานการณ์ของ Bitcoin ในปัจจุบันยังคงดูแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสภาวะตลาดมหภาคที่ดีขึ้น ราคาได้สร้างรูปแบบ Bull Flag ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวก แม้ว่าอาจมีการปรับฐานระยะสั้นลงมาที่แนวรับ $118,000 หรือ $117,000 แต่นักลงทุนยังคงจับตาการ Breakout เพื่อพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ $120,000 อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากทำสำเร็จอาจเป็นการเปิดฉากขาขึ้นรอบใหม่ของ Bitcoin

เมื่อมองในภาพที่ใหญ่ขึ้น การพักตัวในปัจจุบันสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นช่วงสะสมพลังตาม วัฏจักร 4 ปีของราคา Bitcoin ซึ่งอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในอนาคต

ในขณะที่ Bitcoin กำลังสร้างฐานราคา นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสทำกำไรในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยหนึ่งในเหรียญที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดคือ TOKEN6900 (T6900) ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นเหรียญมาแรงที่สุดในปี 2025 หลังจากระดมทุนในรอบ Presale ไปได้แล้วกว่า 1 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบันราคา Presale ของ T6900 อยู่ที่ $0.0064 และจะปรับตัวขึ้น 11.3% ในรอบถัดไป นอกจากนี้ยังมีระบบ Staking ใน Brain Rot Vault ที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีเต็ม สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในเหรียญ Meme ที่มีความแตกต่างและตรงไปตรงมา TOKEN6900 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตาอย่างยิ่ง

นอกเหนือจาก TOKEN6900 แล้ว ตลาด Altcoin ยังมีเหรียญที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา คริปโตที่มีศักยภาพเติบโตสูงตัวอื่นๆ ก็มีตัวเลือกที่อาจท้าทายเหรียญยักษ์ใหญ่ในอนาคตได้เช่นกัน

