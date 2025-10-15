Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De deadlines voor de spot crypto Exchange Traded Funds (ETF’s) komen steeds dichter bij. Ook voor Cardano (ADA) liggen er aanvragen op tafel en volgens crypto expert Sssebi kan een goedkeuring een nieuwe all-time high (ATH) triggeren. Ondertussen zorgt de shutdown in Amerika voor vragen over de haalbaarheid van de deadlines. ChatGPT blijft desondanks bullish over de Cardano koers. Wat gaat ADA doen?

Crypto expert verwacht crypto bull run bij goedkeuring Cardano ETF

Crypto analist Sssebi (@Av_Sebastian) herinnerde zijn 24,6K volgers gisteren aan de deadline van de Cardano spot ETF’s. De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft namelijk nog maar 12 dagen om te bepalen of de aanvragen groen licht krijgen of niet.

12 days left until the Cardano Spot ETF deadline! This could be the spark that sends $ADA to a new ATH. pic.twitter.com/83aBg8J1Ke — Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) October 14, 2025

De expert liet in zijn post weten dat hij verwacht dat de crypto op korte termijn behoorlijk kan knallen bij een goedkeuring. Volgens hem kan de ADA koers de ATH dan namelijk gaan passeren. Deze staat momenteel op $3,10, behaald in 2021. De altcoin zou 77% moeten stijgen vanaf het huidige punt van $0,7107 om in de buurt van dit niveau te komen.

De shutdown in Amerika veroorzaakt echter onzekerheid omdat de SEC hierdoor mogelijk vertraging oploopt.

Bullish Cardano verwachting mogelijk uitgesteld door shutdown VS

De SEC is een overheidsinstantie in Amerika en de shutdown zorgt ervoor dat de SEC tijdelijk niet alle werkzaamheden kan uitvoeren. In principe heeft de SEC 4200 werknemers, maar er zijn er slechts 390 die nog werk kunnen doen. Zij doen enkel de activiteiten die echt urgentie hebben. ETF goedkeuringen horen daar niet bij.

Op dit moment heeft 91% van de gokkers op Polymarket nog ingezet op het idee dat de ADA ETF in 2025 nog komt. De shutdown zou echter wel eens roet in het eten kunnen gooien. De kans is vrij groot dat de oktober deadline wordt uitgesteld en dan is nog maar de vraag wanneer de nieuwe deadline wordt vastgesteld.

Op dit moment geeft een groot deel van de bettors op Polymarket aan dat de shutdown waarschijnlijk duurt tot november. Maar ook als de SEC straks weer volledig draaiende is, dan is er een hoop werk om ingehaald te worden. Dan zullen eveneens eerst de activiteiten met de meeste prioriteit aan bod komen.

ChatGPT is desondanks positief over de toekomst van Cardano.

AI blijft bullish over de Cardano koers

Terwijl de politieke onzekerheid in Amerika momenteel druk uitoefent op de markt, blijven AI modellen als ChatGPT positief over de vooruitzichten voor Cardano.

Zelfs als de SEC pas in 2026 besluit of de Cardano ETF’s gelanceerd mogen worden, zal de ADA koers volgens AI flink pumpen bij een goedkeuring. Het feit alleen al dat de ETF’s aangevraagd werden, geeft al aan dat er interesse in dergelijke producten is vanuit traditionele en institutionele hoek.

Cardano heeft volgens AI ook veel potentie, bijvoorbeeld door de recente upgrades. Hierbij verbeterde de functionaliteit van smart contracts en werd er een hogere transactiecapaciteit gecreëerd.

